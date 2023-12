2023 a fost marcat de creșterea costurilor de trai. La ce ne putem aştepta în noul an

2023 a fost un an marcat de creșterea costurilor de trai, în care tot mai mulți consumatori români și-au văzut bugetul personal și familial pus la încercare de prețurile care au continuat să crească, mai ales pentru utilități și bunurile de larg consum.

Speriați de rata inflației, care la începutul anului încă afișa două cifre, cei mai mulți consumatori au început să caute soluții pentru reducerea cheltuielilor inutile, suplimentarea veniturilor sau investiții sigure, chiar dacă la randamente mai modeste, pentru economisire.

Așa că tot mai mulți consumatori au început să apeleze la fintech-uri - aplicații financiare, neobănci sau bănci digitale - pentru a-și gestiona banii sau pentru a-și ține sub control cheltuielile. Studiile derulate în ultimele luni au arătat că, în opinia utilizatorilor, acestea oferă mai multă transparență, flexibilitate și instrumente de managementul bugetelor personale. De la o zi la alta, aplicațiile financiare s-au transformat într-un fel de ghișeu digital pentru tot ceea ce ține de finanțele personale (plăți, facturi, transferuri instant de bani fără bariere de timp și de spațiu, conturi de economii, conturi pentru copii, conturi comune, investiții în diverse instrumente, credite de nevoi personale, în curând, chiar și credite ipotecare).

An nou, obiective noi - inclusiv legate de bani

La începutul anului, potrivit unui studiu Dynata pentru Revolut, cei mai mulți români (36%) luau în calcul, dintre diversele produse financiare: conturile de economisire sau asigurările pentru bunurile deținute - casă (18%) și mașină (21%). Studiul mai arăta că 16% intenționau să apeleze la un card de credit pentru a-și finanța anumite nevoi punctuale sau pur și simplu să țină banii la saltea (13%). Surprinzătoare erau cele 20 de procente alocate de respondenți investițiilor în criptomonede*, după un an în care industria cripto a fost scuturată de mai multe crize.

În studiul menționat, cele mai mici scoruri erau înregistrate pentru produsele de tipul Buy Now Pay Later (4%) și pentru creditul ipotecar (1%). Multe dintre aceste tendințe erau confirmate și la nivel european, potrivit aceluiași studiu.

Ce s-a întâmplat pe parcursul anului cu aceste planuri? O nouă cercetare, realizată în vară, ne-a arătat că, după primele șase luni ale anului, doar patru din cinci adulți români reușeau să economisească (20% nu puneau deoparte niciun leu), în timp ce 27% dintre respondenții la studiu abia reușeau să pună deoparte sub 250 de lei pe lună. Această sumă economisită lunar era cel mai des întâlnită în rândul femeilor (32%) și în rândul tinerilor (18-24 de ani, 37%). 25% spuneau că economisesc lunar 250-500 de lei, iar 23% peste 500 de lei. Dacă ne raportăm la venitul mediu net lunar al unui angajat din România în prima jumătate a anului 2023 de aproximativ 4.400 de lei pe lună, putem vedea că un adult reușea să economisească, potrivit acestui studiu, aproximativ 5% din venitul personal lunar.

De asemenea, majoritatea - 35% dintre ei - indicau ca instrument preferat de economisire depozitele la termen (3, 6 sau 12 luni), urmate cu 28% de depozitele cu dobândă acumulată lunar sau de obligațiunile guvernamentale (25%). Studiul ne arăta că românii sunt interesați mai ales de produsele de economisire cu dobândă, 46% dintre respondenți spunând că au unul sau mai multe depozite deschise fie la bănci digitale, fie la bănci tradiționale sau o combinație a celor două. 13% declarau că au cel puțin un cont de economii la care au acces exclusiv prin digital banking. Milenialii s-au dovedit a fi campionii la economisire, cel puțin declarativ - 45% spuneau că au cel puțin un depozit de economii, iar 18% dintre aceștia aveau acces la cel puțin un cont de economii la o bancă digitală.

Deci multe dintre planuri, mai ales pentru categoriile de vârstă mature, s-au dovedit a fi doar aspirații. Vestea bună este că anul a trecut și pentru 2024 vor putea să își reseteze obiectivele din 2023 și poate chiar vor reuși să transpună în realitate.

Comportamentul de investitor, de la intenție la realitate

În ceea ce privește comportamentul investițional, 53% dintre respondenții români implicați în studiul Revolut declarau că investesc bani în diverse instrumente (acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, money market funds, criptomonede etc.). 14% își pregăteau astfel un fond de rezervă pentru momentul pensionării, 13% strângeau pentru a avea bani pentru proiecte proprii sau cheltuieli (13%), 12% pentru educația copiilor, iar 6% în scopuri antreprenoriale.

Un alt sondaj, realizat tot de Dynata pentru Revolut, în toamna anului 2023, scotea în evidență faptul că provocările economice din ultimele luni chiar au schimbat percepția consumatorilor asupra obiectivelor financiare.

În privința investițiilor, datele interne ale Revolut arată că, într-adevăr, numărul românilor interesați de plasarea fondurilor personale în instrumente investiționale precum acțiuni ale unor companii listate pe burse europene și americane sau în fonduri deschise tranzacționate la burse (ETF-uri) a crescut.

Vârsta medie a clientului român care folosește Revolut pentru investiții pe bursă este de 34 de ani, iar aproape două treimi dintre clienții români aparțin generațiilor Mileniali sau GenX (25-44 ani). Totuși, produsele de trading sunt populare și printre reprezentanții Generației Z (18-24 ani). Pe piața locală, 23% dintre clienții care utilizează Revolut pentru trading sunt femei, 67% bărbați. Suma medie investită de un client român în produsele de trading a fost în ultimele șase luni ale anului de 1.728 de euro.

În Spațiul Economic European (SEE), cei mai mulți utilizatori sunt din Irlanda, Polonia, România. Piețele care au înregistrat cea mai mare creștere anul acesta, ca bază de clienți, au fost Germania, Spania și România. La nivelul SEE, rata de creștere a bazei de clienți în 2023 a fost de 10-15%.

Datele Revolut mai arată că românii au o preferință pentru producătorii de mașini și companiile de tehnologie precum Tesla, Mercedes Benz, Volkswagen, Infineon, Nio, Alibaba, acestea fiind titlurile care au atras cele mai mari volume tranzacționate în 2023, de clienții români.

Digitalizarea și consumul

Tehnologia merge mână în mână cu nevoile în creștere ale consumatorilor și pe măsură ce rata de adopție a fintech-ului crește, crește și nivelul de incluziune financiară a populației. Mai ales în piețele unde accesul la internet și la smartphone-uri este unul facil, ca în România.

Românii s-au mutat progresiv de la soluții fizice, concrete, de tipul ”cărămidă și mortar”, la tehnologii de ultimă generație, testând cele mai avansate tehnologii, gadgeturi, echipamente, platforme integrate, dispozitive inteligente. Par mai dornici să descopere cele mai noi funcționalități ale aplicațiilor financiare, cum este și Revolut, sau să testeze cea mai recentă consolă de jocuri sau un sisteme performante.

Iată alte date puse la dispoziție de banca digitală Revolut, care ne arată că românii care folosesc cardurile acestei neobănci de origine britanică au efectuat anul acesta aproape 289 de milioane de plăți cu cardul Revolut (în creștere cu 42% față de 2022).

54% dintre acestea au reprezentat plăți făcute cu cardul fizic, pe plan local, către comercianți din România, ceea ce indică o utilizare preponderentă a aplicației pentru achiziții curente. De asemenea, din totalul plăților, 31% au fost realizate cu carduri virtuale.

Utilizatorul român mediu a continuat să prefere cardul fizic pentru plățile la comercianți, efectuând 81 de plăți per utilizator în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2023. Media pentru tranzacțiile cu cardurile virtuale a fost de 36 de tranzacții per client, la nivelul întregului an.

Dar cifra care surprinde cel mai mult este că au fost generate peste 2 milioane de carduri de unică folosință - un instrument de plată foarte util datorită gradului ridicat de securizare a datelor personale, care ajută la prevenirea fraudelor, prin autodistrugere după utilizare. Doar clienții britanici și cei francezi au utilizat mai multe carduri virtuale decât clienții Revolut din România!

Conform datelor interne ale băncii, în primele 11 luni complete ale anului 2023, un client român a cheltuit, în medie, 1.726 de lei/ lună pentru a plăti produse și servicii din diverse categorii, mai mult cu 13% față de aceeași perioadă a anului anterior5.

Cele mai multe tranzacții (plăți) au continuat să fie făcute în supermarketuri și magazine alimentare. 27% dintre plățile făcute cu Revolut au fost pentru a achita cumpărături în magazinele alimentare și de bunuri de larg consum, 14% pentru transport, 14% pentru shopping, 13% în restaurante și 13% pentru divertisment.

În ce privește bugetul individual, un client a plătit cu 23% mai mult pentru mărfuri și produse nealimentare (îmbrăcăminte, încălțăminte etc.), în 2023 față de 2022. Următoarea creștere importantă a sumei cheltuite a fost de 14% pentru produse alimentare și de larg consum, iar pe poziția a treia s-au aflat cheltuielile cu turismul (+10%). Suma medie cheltuită lunar cu utilitățile a fost singura care a înregistrat o scădere (de 6%).

Deși au făcut cumpărături mai des și au plătit sume mai mari ca medii lunare pentru aproape toate categoriile de cheltuieli, valoarea medie a unei tranzacții indiferent de categoria bugetară s-a menținut la același nivel ca în 2022 (90 de lei). Datele prezentate au fost analizate de Revolut în formă agregată și anonimizată pe baza tranzacțiilor realizate de cei peste 3,3 milioane de clienți ai băncii digitale în țara noastră

La ce ne putem aștepta în noul an

Consumatorii testează tot mai multe modalități de a folosi și de a obține valoare din banii lor. Au un apetit mai evident pentru gestionarea banilor lor prin soluții tehnice ușor de utilizat, ajutându-i să aibă servicii „all-in-one”: gestionarea cheltuielilor și a veniturilor personale, controlul și trasabilitatea conturilor familiale sau ale copiilor, urmărirea și previzionarea bugetelor pentru achizițiile majore sau momentele importante.

De asemenea, utilizatorul este dispus să testeze și să înțeleagă noi modalități de investiții pe termen mediu și lung, care să îi simplifice și mai mult viața, dar fără să facă rabat la siguranță. Viitorul va fi cu siguranță mai digital și mai spontan, mai puțin fizic și tangibil, inclusiv în privința propriilor bani.

La toate acestea se adaugă preocuparea de a le oferi clienților un mediu sigur pentru fondurile lor - atât pentru cele deținute în conturile bancare, cât și pentru cele care sunt destinate circulației, plăților. Experiența ultimelor luni ne-a arătat că, pe măsură ce rata de adopție a fintech crește, crește și diversitatea fraudelor și a scam-urilor. De aceea pentru Revolut și pentru toți actorii din industria financiar-bancară este prioritar să continue să investească în noi tehnologii, bazate pe AI, pe machine learning și să își formeze angajații astfel încât clienții să aibă încredere că banii lor sunt pe mâini bune.