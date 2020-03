Cum supravieţuiesc artiştii independenţi în vremea coronavirusului? Tinerii actori fără carte de muncă nu au nicio protecţie socială

După închiderea teatrelor ca măsură de protecţie în faţa răspândirii coronavirusului, ideea de a transmite spectacole online a fost împrumutată de la maghiari. O parte a publicului din Ungaria a decis să nu mai solicite banii pe biletele de la concertele şi spectacolele de teatru amânate sau anulate, cu scopul de a susţine mediile culturale încercate de epidemia de Covid-19. Astfel, şi în România, unele teatre au decis să transmită online spectacolele, fără spectatori în sală. Bilelete rămân la acelaşi preţ şi sunt valabile pentru reprezentaţiile online. Este cazul unteatru, condus de Andreea şi Andrei Grosu, care transmite spectacolele pe pagina de Facebook a teatrului.

"Noi din vânzarea de bilete ne susţinem. Nu facem parte din categoria teatrelor finanţate din bugetul public, aşa că încercăm să supravieţuim aşa. Fiecare lucru care se întâmplă pe scenă şi ajunge la spectator costă. Din preţul biletului achităm onorarii artistice, tehnic, personal, taxe, drepturi de autor şi multe altele. Şi noi ne-am bucura ca preţul biletului să fie mai accesibil pentru iubitorii de teatru", spun managerii teatrului, care explică de ce nu se pot ieftini biletele pentru acest nou tip de reprezentaţii ale spectacolelor.

Apel al regizorului Radu Afrim

De asemenea, Oana Pellea şi-a deschis, în această perioadă, un canal pe You Tube, iar regizorul Radu Afrim încearcă să-i sprijine pe tinerii actori, fără contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care sunt distribuiţi în spectacolele sale şi care depind de acest venit.

"Ce vreau să vă spun. Să vă sugerez de fapt. În spectacolele care s-au anulat, am un număr important de actori independenţi. Actori care nu sunt salariaţii teatrelor în care joacă, dar sunt plătiţi pe spectacol. În Bucureşti, TNB e teatrul care are cei mai mulţi actori colaboratori. Directorul instituţiei, actorul Ion Caramitru mi-a dat voie întotdeauna sa dau şansă unor tineri veniţi dinafara instituţiei. Doar în Pădurea spânzuraţilor sunt optsprezece tineri actori care trăiesc exclusiv din aceste colaborări. Padurea trebuia să se joace de trei ori în această perioadă. La Iaşi în Oraşul cu fete sărace am şapte studente la actorie care pierd nişte banuţi prin suspendarea a doua spectacole, în Măcelaria lui Iov am trei colaboratori nesalariaţi (s-a suspendat un spectacol), iar în Trei surori (TNB) sunt două (s-au suspendat două spectacole până acum). La fel, în Oameni şi cartofi la Sfântu Gheorghe sunt inclusiv copiii romi care se bucurau de banii primiţi pe spectacol. Dacă există printre dumneavoastră oameni care au cumpărat bilet şi îşi permit să nu ceară înapoi banii (deşi ştiu ca la TNB biletele sunt destul de scumpe), sunt sigur ca aceasta e o modalitate de a ajuta aceşti tineri artişti independenţi să-şi asigure traiul în această perioadă", a scris regizorul Radu Afrim (foto).

"Mi-am permis să iau în discuţie mai sus doar unele spectacole (regizate de mine) însă situaţia e identică în oricare teatru care lucrează cu colaboratori şi mai ales în cele câteva teatre independente de la noi care n-o duc prea bine nici în vremuri mai puţin triste", a completat Radu Afrim.

Marius Manole, unul dintre cei mai solicitaţi actori din teatrul românesc, angajat al Teatrului Naţional Bucureşti, dar şi cu numeroase spectacole în teatrul independent, spune că e liber în perioada asta. "Eu personal nu prea îmi desfăşor activitatea, că nu fac nimic. Sunt suspendate toate spectacolele, atât din ţară, cât şi la Bucureşti. Teatrul Naţional şi-a întrerupt activitatea momentan până pe 31 martie, deci nu prea fac nimic. Am văzut că în unele teatre s-a luat decizia să se transmită reprezentaţii online, foarte frumos, mi se pare foarte ok", a subliniat actorul.

Sunt afectaţi mii de oameni

"Absolut toată activitatea din teatru, dans şi muzică live s-a suspendat. Inclusiv cursuri şi ateliere. Iar asta înseamnă scăderea activităţii şi pentru tehnicieni, manageri, oameni de marketing şi PR, grafică de eveniment etc. Dacă băgăm şi muzica live, mai adăugăm ingineri de sunet, bookeri etc. Săptămâna trecută încă se mai lucra în voice-over (dublajele de voce pentru filme, preponderent animaţie), dar nu se mai filmau reclame, seriale, lungmetraje, nu se mai înregistra voce. Dacă mergem mai departe, în alte domenii culturale, s-a încetinit tipărirea de carte (iar asta înseamnă traducători, redactori, corectori, ilustratori – cea mai mare parte dintre ei, freelanceri).

Sunt câteva mii de oameni pentru care asta înseamnă pierderea întregului venit pe o durată imposibil de prevăzut şi alte câteva mii care-şi pierd o parte consistentă din acest venit", a spus criticul de teatru Iulia Popovici (foto), pentru "Adevărul".

Statul român e practic singurul din toată Uniunea Europeană în care niciunul dintre aceşti oameni nu are acces la protecţie socială în aceste condiţii, a declarat Iulia Popovici.

Pe de o parte, e nevoie de măsuri legal-fiscale: extinderea acoperirii concediului medical (freelancerii plătesc asigurări de sănătate, dar nu beneficiază de acest concediu) – fiindcă nu cred să aibă Covid-19 vreo reticenţă să infecteze lucrători culturali –, amânarea plăţii impozitului şi a contribuţiilor, suspendarea plăţii unor taxe speciale din domeniul cultural. La modul ideal, cel puţin pentru contractele pe care actorii le au cu instituţiile publice, ar trebui să existe posibilitatea plăţii unui procent din valoarea contractată, drept compensaţie (Germania plăteşte integral artiştii pentru evenimentele anulate). Pe de altă parte, e important de găsit acum soluţii alternative pentru continuarea activităţii, în online – Unteatru, la Bucureşti, face transmisii live cu spectacolele (jucate fără spectatori), cu vânzare de bilete, şi mai sunt şi alte idei în lucru", a explicat criticul de teatru.

Spectacole transmise live la Opera Comică

Opera Comică pentru Copii se aliniază măsurilor luate de Primăria Municipiului Bucureşti. Institutul a decis continuarea tuturor producţiilor şi transmiterea acestora în regim profesional, online, live, la orele programate în stagiune. În weekendul trecut au fost transmise live din Sala Mare spectacolele cu distribuţiile stabilite ale recentei premierei ,,Cenuşăreasa”, astfel încât copii să poată urmări artiştii pe care îi apreciază şi producţiile pe care le îndrăgesc la Opera Comică pentru Copii. Din Salonul Mozart s-a transmis spectacolul ”6 mâini şi un pian”. De asemenea, pe 21 martie se va transmite online, o premieră: spectacolul de balet, Scufiţa Roşie, la Sala UnderGrant. Coordonatorii Atelierelor Micul Artist vor avea transmisiuni şi din cadrul atelierelor, astfel încât copiii să nu îşi întrerupă activitatea şi să menţină legătura cu mentorii de care sunt ataşaţi.

Toate departamentele Operei Comice pentru copii vor pregăti intervenţii online astfel încât copiii să fie în continuă legătură cu Opera Comică pentru Copii: Magazinul OCC va prezenta jocuri şi activităţi creative, departamentul machiaj va prezenta tutoriale pentru facepainting, se vor realiza tururi în spatele cortinei, se vor redifuza zilnic spectacolele înregistrate, poveşti de seara citite de artişti, interviuri cu personajele noastre.

Campanii de strângeri de fonduri

Nici companiile de dans independente nu se află într-o situaţie mai bună. Printre acestea, se numără şi Linotip, care îşi descrie astfel dificultăţile: "deoarece Linotip se susţine în totalitate din vânzare de bilete şi servicii artistice, anularea evenimentelor ne pune într-o mare dificultate în ceea ce priveşte plata chiriei şi asigurarea unui minim de venituri pentru echipa in perioada imediat următoare".

"Ca să prevenim situaţia în care, prin neplata chiriei am fi nevoiţi să inchidem spaţiul, apelăm la sprijinul vostru, în funcţie de posibilitatile fiecăruia, fie ca va fi vorba de donaţii, un share pe social media sau alte forme de sprijin, implicarea voastră va face diferenţa.Vom lansa foarte curând o campanie pe Facebook de strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor necesare în luna martie sau până ce Linotip va putea să-şi reia activitatea fără să-şi pună în pericol spectatorii şi echipele artistice", se precizează în apelul companiei.