Aplauze pentru Fanfara de la Cozmeşti, la Festivalul de Teatru de la Sibiu

Therme Forum, dezbaterea care aduce laolaltă arhitecţi şi designeri celebri în toată lumea, revine, pentru al doilea an consecutiv, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, din 20 până în 22 iunie, în Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor din România. Pornind de la tema ediţiei din 2019 a FITS, Arta de a dărui, Forumul Therme din acest an va explora modalităţile în care experienţa fizică şi virtuală a publicului de teatru modelează comunităţi şi influenţează artele spectacolului şi durabilitatea organizaţiilor noastre. Acest eveniment unic reuneşte arhitecţi, creatori şi profesionişti din domeniul teatrului, continuând o dezbatere publică începută în cadrul Therme Forum 2018, în vederea pregătirii proiectului şi construcţiei unui nou centru de spectacole la Sibiu.



Dintre invitaţi îi amintim pe: Constantin Chiriac (Sibiu International Theatre Festival, ROU), Robert C. Hanea (Therme Group), David Baile (International Society for the Performing Arts, USA), Alexandru Găvozdea (The Order of Architects of Romania), Jean Guy Lecat (Jean Guy Lecat Studio, FRA), Fiona Zisch (UCL – Neuroscience and Architecture, GBR), Andy Bryce, Daniel Wright (RSHP, Great Britain), José Garrido (Ian Ritchie Architects, GBR), Alexander Schwarz (David Chipperfield Architects, DEU), Deborah Aydon (Liverpool Everyman Theatre, GBR), Gary McCluskie (Diamond Schmitt Architects, CAN), David Howarth (DRDH Architects, GBR), Guo Chenzi & Lynn Fu (Yue Opera Town, CHN), Annette Mees (Royal Opera House Covent Garden, GBR).



Evenimentele FITS 2019 au continuat în sălile de spectacole şi pe străzile sau în pieţele Sibiului. Piaţa Habermann a fost luată cu asalt de către spectatorii dornici de distracţie în aer liber, în timp ce la Fabrica de Cultură s-a declarat „Starea de asediu” a lui Albert Camus, pusă în scenă de Theatre de la Ville-Paris, în regia lui Emmanuel Demarcy-Mota. Pentru cei care l-au ratat ieri, spectacolul are încă o reprezentaţie astăzi. O surpriză extrem de plăcută pentru toţi cei prezenţi în sală s-a dovedit a fi spectacolul „Spiritul dansului” al companiei Zhejiang Song&Dance Theatre Co.,Ltd. din China: dans contemporan la cel mai înalt nivel.

Expoziţia „Arta de a dărui: Picasso, Matisse, Dali şi Klimt"





Un alt eveniment de excepţie al FITS 2019 este expoziţia „Arta de a dărui”, de la Muzeul Naţional Bruckenthal, expoziţia adună laolaltă lucrări de grafică şi litografii semnate de patru mari artişti ai lumii: Picasso, Matisse, Dali şi Klimt. Artele sunt buni traducători culturali, ele pun în pagină experienţe comune, gânduri, preocupări, interese şi, prin aceasta, aduc oamenilor darul apropierii. Arta şi spectacolul pot fi chei de înţelegere a lumii de azi, a noii noastre sensibilităţi, ele deschid drumul spre reala acceptare a diferenţelor, a celuilalt. Altfel spus, ele sunt o fereastră deschisă spre toleranţă.

Cuprinsă în programul FITS 2019, expoziţia „Arta de a dărui: Picasso, Matisse, Dali şi Klimt”, evidenţiază totodată rolul colaborării inter-instituţionale precum şi colaborarea cu colecţionari privaţi. Cele 35 de lucrări expuse provin din colecţia avocatului George Şerban.



Fanfara din Cozmeşti a adunat îndelungi aplauze pe Pietonala Nicolae Balcescu. De la ora 19:30, în Piaţa Habermann, ULBS prezintă spectacolul „La lilieci”, în regia lui Marian Râlea, iar TNRS prezintă de la ora 22:00 „Yvonne”, un spectacol complex, un text tragicomic, o metaforă cinică despre superficialitatea normelor sociale care capitulează în faţa formelor fără fond ale lumii contemporane.



Festivalul de Teatru de la Sibiu a început în 14 iunie şi continuă până duminică, 23 iunie.







