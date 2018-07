Universitatea de vară de la Băile Tuşnad nu mai este ce a fost odată!

Şi în acest an, ca şi în multe alte ediţii precedente, discursurile de pe parcursul taberei au fost presărate cu multe atacuri la adresa României, acuzată fie că nu are o politică corectă faţă de membrii minorităţii maghiare, fie că nu acceptă bunăvoinţa Ungariei, mâna întinsă de Budapesta pentru a intra în parteneriate strategice, de sorginte economică sau chiar politică, cum ar fi aderarea la Grupul de la Visegrad sau colaborări în domeniul resurselor energetice clasice. Cu toate acestea, parcă subiectele prezentate anul acesta pe parcursul taberei şi-au pierdut din valoare şi importanţă, mai ales datorită faptului că politicienii ungari reiau şi reiau aceleaşi tematici an de an, fără a aduce în discuţie, cu adevărat, aspecte care să contribuoe, real, la apropierea româno-ungară.

De altfel, numărul de participanţi a fost, cel puţin la discursul premierului Viktor Orban, unul mai mic decât în ediţiile precedente, semn probabil că şi acest format colaborativ maghiaro-ungar şi-a atins limitele. Putem aprecia, astfel, că nici discursurile care au lovit în România pe parcursul lucrărilor, ca în fiecare an de altfel, nu au fost caracterizate de inventivitate, în condiţiile în care oficialii de prim rang ungari au reluat aceleaşi idei obsesive care îî bântuie de mai mulţi ani încoace. De exemplu, vicepremierul Semjen Zsolt a cerut statului român să acorde autonomia minorităţii maghiare, în conformitate cu inventatele promisiuni ce ar fi cuprinse în Declaraţia de la Alba Iulia din 1918.

Folosind deja un binecunoscut clişeu, din categoria unei dezinformări grosolane, nemaiavând alte idei sau argumente sclipitoare, Semjen Zsolt nu face altceva decât să-şi mintă proprii conaţionali, aşa cum fac mulţi politicieni maghiari, în frunte cu Kelemen Hunor, susţinând într-un mod cu totul eronat că autonomia teritorială ar fi fost promisă maghiarilor la 1918. Mai departe, într-un mod de-a dreptul patetic, Semjen Zsolt roagă Ministerul român al Afacerilor Externe să nu-l mai invite pe ambasadorul Ungariei la Bucureşti la Ziua Naţională a României din acest an. Asta, ca într-un film cu Stan şi Bran, pentru că de cel puţin doi ani tocmai premierul Semjen Zsolt şi partenerul său de guvernare, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, Peter Szijjarto, au interzis tutror membrilor corpului diplomatic ungar să participe, oriunde în lume, la evenimente organizate pentru Ziua Naţională a României. Asta da viziune europeană şi gest de solidaritate al Ungariei la adresa României! Îl informăm pe domnul Semjen Zsolt că în timp ce Budapesta interzice, într-un mod cu totul barbar, propriilor dioplomaţi să ia parte la evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri, ţări care chiar contează pe mapamond, cum este super-puterea SUA felicită România pentru anul Centenarului, mai multe state americane adoptând, din proprie iniţiativă, declaraţii de solidaritate cu poporul român.

Iar patetismul politicienilor ungari prezenţi la Băile Tuşnad nu s-a oprit aici. În deschiderea lucrărilor, domnul Nemeth Zsolt (unul dintre fondatorii acestei tabere de vară) a susţinut că nici mai mult nici mai puţin Uniunea Europeană trebuie să îşi reconsidere poziţia faţă de Tratatul de la Trianon, trebuie să găsească soluţii pentru problemele care au apărut în Europa din acest motiv. Cât de aberantă şi fără sens este o asemenea solicitare, la 98 de ani de la parafarea tratatului care a consfinţit întregirea/apariţia sau câştigarea independenţei unor sate importante din Europa centrală şi de est. Cu ce este diferit oare discursul lui Nemeth Zsolt de cel al partidului extremist Jobbik sau chiar al organizaţiei ungare de extremă dreapta Mişcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate ale Ungariei Mari (HVIM) care susţin cam acelaşi lucru: revizuirea graniţelor consfinţite prin Tratatul de la Trianon!! Îl informăm pe domnul Nemeth Zsolt că Înalta Curte de Casaţie şi Justuiţie a interzis simbolistica şi doctrina HVIM pe teritoriul României, considerând-o o organizaţie fascistă şi xenofobă.

Poate discursul premierul Ungariei a mai atenuat puţin din penibilitatea declaraţiilor celorlalţi demnitari ungari...însă şi acesta a dat dovadă de o lipsă de diplomaţie crasă, în condiţiile în care de la principala tribună instalată în Băile Tuşnad, a informat prietenii români că Ungaria nu are de sărbătorit nimic la 1 decembrie 2018, deoarece Centenarul nu reprezintă un moment festiv pentru Budapesta. Departe de noi gândul de a exagera raportându-ne la regulile diplomaţiei, însă regula de bun simţ spune că atunci când te afli într-o vizită, fie ea şi una privată, pe teritoriul altui stat, ar trebui să te abţi de la a jigni gazda cu afirmaţiile pe care le faci.