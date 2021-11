Violonista Mihaela Martin şi violistul Răzvan Popovici, solişti într-un nou concert cu public condus de dirijorul Christian Badea la Ateneul Român

Programul este alcătuit din Dublu concert în mi minor pentru vioară, violă şi orchestră, op. 88 de Max Bruch şi Simfonia nr. 8, în sol major, op. 88 de Antonin Dvorak. Solişti în concertul lui Bruch vor fi violonista Mihaela Martin şi violistul Răzvan Popovici. Publicul va putea participa în proporţie de 30% din capacitatea Sălii mari a Ateneului Român, conform condiţiilor sanitare în vigoare. Biletele pentru aceste două evenimente se pun în vânzare joi, 11 noiembrie 2021, de la ora 12.00.

Max Bruch (1838 – 1920) a compus aproape 100 de opusuri şi nu mai puţin de 9 lucrări concertante dedicate viorii. Dublu concert în mi minor pentru vioară, violă şi orchestră, op. 88 a avut prima audiţie în 1911. „Max Bruch, aflat la vârsta de 73 de ani şi autoproclamat drept tradiţionalist, s-a văzut, încă o dată, în faţa unui public şi a unei critici receptive mai degrabă la insolitul modernismului, decât la eleganţa, nobleţea şi trăinicia filonului romantic”, apreciază muzicologul Octavia-Anahid Dinulescu.

Printre simfoniile lui Antonin Dvořák (1841 – 1904), Simfonia nr. 8, în sol minor, op. 88 este cea care poartă una dintre cele mai intense amprente slave. Lucrarea a fost compusă într-un interval scurt petrecut de artist într-o zonă rurală, între 26 august şi 8 noiembrie 1889. „Melodiile pur şi simplu curgeau din mine”, puncta compozitorul.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul Internaţional George Enescu 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist, iar în ediţia de anul acesta a Festivalului, recent încheiată, a realizat un neuitat program cu lucrări de Enescu, Schumann, Bartok şi Wagner (uvertura operei Tannhäuser), alături de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

Violonista Mihaela Martin (foto) este unul dintre cei mai de seamă virtuozi ai generaţiei sale. La vârsta de cinci ani, a început să studieze vioara cu tatăl ei, continuând, mai târziu, cu profesorul Ştefan Gheorghiu, elev al lui George Enescu şi David Oistrah. A câştigat numeroase concursuri internaţionale, printre care Premiul al II-lea la Concursul „Ceaikovski” din Moscova, la 19 ani, dar şi înalte distincţii la Montreal, Sion şi Bruxelles. Premiul I câştigat la prima ediţie a Concursului Internaţional de Vioară din Indianapolis a condus-o către o carieră internaţională susţinută. Printre orchestrele alături de care a concertat se numără BBC Symphony, Royal Philharmonic, Montreal Symphony, Mozarteum Salzburg, Gewandhaus Orchestra din Leipzig sau Hollywood Bowl, sub bagheta unor dirijori ca Nikolaus Harnoncourt, Kurt Masur, Charles Dutoit, Neeme Järvi. Cunoscută pentru calităţile sale intelectuale şi muzicale, este invitată constant la festivaluri de muzică de cameră din întreaga lume, unde colaborează cu muzicieni precum Martha Argerich, Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Nobuko Imai, Leon Fleisher, Menahem Pressler. Printre cele mai recente proiecte ale sale amintim colaborările cu Liverpool Philharmonic Orchestra, Orchestra Naţională a Ucrainei, Boulder Symphony (Colorado), Orchestra de Cameră din Praga, dar şi participarea la festivaluri de muzică de cameră din Ravinia, Sarasota, Verbier şi concerte în Paris, Tokio, Townsville, Prades şi New York.

Născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni, Răzvan Popovici (foto) a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem, Christoph Wyneken şi Wolfram Christ. A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din Bucureşti, Prinzregententheater din München şi Théâtre-des-Champs-Elysée din Paris alături de Orchestra de Camera din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Chaarts Chamber Artists din Zürich, Camerata Regală, Kamerata Kronstadt. Răzvan Popovici concertează regulat în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro. Ansamblul a lansat până în prezent 8 discuri apreciate în întreaga lume. Ultimul CD, intitulat Rhapsodie Roumaine, a fost lansat în luna ianuarie în renumita sală Musikverein din Viena. O experienţă benefică pentru cariera sa a constituit-o participarea sa ca instrumentist în Orchestra Filarmonicii din Berlin, în perioada 2000-2001.Este în acelaşi timp iniţiator şi director executiv al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo din Bucureşti pe care l-a transformat într-o platformă culturală europeană de mare succes. În 2019 a devenit coordonatorul general al Festivalului Europalia de la Bruxelles. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokio, Concertgebow Amsterdam, Konzerthaus şi Musikverein din Viena, South Bank şi Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim, Bozar din Bruxelles, Kennedy Center of Performing Arts din Washinghton.

