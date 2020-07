Un proiect al artistului Banksy îndeamnă oamenii din metroul londonez să poarte mască

Un scurt film publicat pe contul lui de Instagram arată un bărbat, care ar putea fi chiar artistul ce îşi ascunde identitatea, deghizat în om de serviciu. El cere călătorilor să stea departe în timp ce amplasează desenele.

Transport for London (TfL) a transmis că acestea au fost înlăturate între timp, în conformitate cu stricta politică anti-graffiti, potrivit BBC.

Proiectul intitulat „If You Don't Mask, You Don't Get” cuprinde mai mulţi şobolani care poartă mască şi o semnătură a lui Banksy.

La finalul videoclipului, cuvintele „I get lockdown” (sunt în carantină, n.r.) apar pe un perete al unei staţii, iar când uşile trenului se închid poate fi văzută continuarea „but I get up again” (dar mă ridic din nou, n.r.).