Romanian Design Week: Peste 65 de evenimente-satelit pot fi vizitate în Bucureşti, în perioada 13-22 mai

Activităţile din Design GO: de la expoziţii la ateliere, dezbateri, lansări de carte şi happening-uri creative

RDW Design GO reprezintă circuitul de evenimente-satelit din cadrul festivalului Romanian Design Week. Anul acesta, peste 65 de organizaţii şi business-uri cu ADN creativ organizează un program efervescent, îşi deschid uşile atelierelor, îşi prezintă cele mai noi proiecte, lansează produse şi în general creează contexte pentru a reuni comunităţile creative ale Bucureştiului şi pentru a le aduce în faţa publicului urban.

În perioada 13-22 mai, publicul RDW va avea acces la expoziţii, ateliere, dezbateri, lansări de carte şi multe alte happening-uri creative, desenându-şi astfel propriile trasee prin oraş, redescoperind locuri, idei sau cartiere, cum ar fi Cartierul Creativ, Ioanid-Icoanei, Cotroceni sau Nord.

Printre numele deja confirmate în circuitul Design GO se numără:

Albini Prassa // ALTRNTV // Andra Panait Atelier // Art-up – Şcoala de bijuterie // Asociaţia Încotroceni – Oameni, Idei, Poveşti // Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 // Atelier Neuman // Atelier Vast // Biutiful by the Lake // Biutiful Downtown// Black Rhino Radio // BoConcept // Boiler Coffee Shop // Bookster // Bucharest Stickerz Fest // CASA MAI // Clubul Ilustratorilor // Contemporan Hair Space // CREART - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti // CREATEUR 5 D'EMOTIONS // De Ceramică Studio // Design Neaoş // DESIGNIST // Dizainăr Concept Store // Entrance // Formare Culturală // Fratelli Herăstrău // Galateca // Galateea Contemporary Art Gallery // Grupul de iniţiativă civică Cismigiu // HNK Gallery // Hotspot Workhub // Inside Academy // Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din Bucureşti // INTRO // Kulterra Gallery // Laboratorio Brew Room // Local Hosts // Matei Alexandrescu Illustrator // Meşteshukar ButiQ // Miss Alé Central Culture // Miss Alé Espresso Bar // Monument For // Moxy Bucharest Old Town // Mugshot // MURMUR // National Institute of Architecture and Urban Planning Warsaw şi OAR Bucureşti // OAR Bucureşti // OTOTO (Amzei, Victoriei, Dorobanţi) // Pain Plaisir // PARIS14A // Platforma Wolff DJ Bar // Printoteca // Project Para // REFRAME Gallery // Săfiţicuminţi // Saint Roastery // SDH Kids // Sound of Art to Come // SSAB Ambientare & Design // Ştirbei 47 // Sundazed Interiors x Oriel Beer // THE FAB SQUAD by Ioana Dodan // Tiffany Art // TRINKOVA // Mihai Popescu & Twins Design // Umbrela Galbenă – Ateliere de Design pentru copii // Una ca Luna // UTOPIC // VOX // Weekend Sessions :: Antrepriza Culturală // Zeppelin & Ideilagram.