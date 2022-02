O nouă expoziţie despre dramele violenţei domestice resimţite de femeile din România, la Muzeul Pandemiei

Muzeul este construit în jurul unui concept fluid care a pornit de la o realitate afectivă: big bang-ul epidemiologic care ne-a schimbat radical.

„Muzeul Pandemiei. Identităţi fragile” propune un nou proiect care mută acum accentul de la rutinele şi comportamentele modificate sau anulate, la agresiunile sexuale şi la violenţele fizice sau verbale împotriva femeilor. Toate aceste experienţe dureroase conturate de pandemie pot fi cuprinse într-un obiect-memorie care vorbeşte despre aceste traume ce au marcat o parte dintre familiile din România, din martie 2020 şi până acum.

Este motivul pentru care, în perioada 1 februarie-15 martie 2022, va fi lansat către public apelul pentru contribuţii.

Oricine poate trimite un obiect cu care asociază experienţa de violenţă domestică trăită în această perioadă. Fiecare donator, care va rămâne anonim, povesteşte prin obiectul donat despre propria dramă trăită, iar acest lucru se întâmplă pentru că muzeul îi oferă şansa de a depăşi un colaps emoţional prin creativitate şi prin atitudine.

Toate obiectele donate vor deveni parte din colecţia Muzeului Pandemiei. Identităţi Fragile. Detalii despre expoziţie pot fi solicitate la contact@identitatifragile.com.

Website-ul proiectului este www.identitatifragile.com, acolo unde va fi şi o variantă online a expoziţiei, unde vor fi prezentate toate contribuţiile primite şi acceptate în colecţie, aşa cum a fost şi la prima ediţie.

„Muzeul Pandemiei. Identităţi Fragile. Valul 2” este un proiect marca RNMR.

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România este cea mai mare organizaţie profesională dedicată muzeelor, cu aproape 80 de membri instituţionali şi membri individuali. RNMR exploatează unul dintre cele mai mari avantaje competitive - munca într-un context naţional şi internaţional, construirea flexibilităţii, difuzarea de informaţii şi dezvoltarea unui know-how colectiv în interiorul unei reţele de largă acoperire. RNMR este afiliată la una dintre cele mai mari şi influente reţele pan-europene a muzeelor Network of European Museum Organisations. Reţeaua organizează, de asemenea, în fiecare an, două evenimente importante: „Noaptea Muzeelor” şi „Museums Meet Museums”.

ARCUB este una dintre cele mai longevive instituţii de cultură din Bucureşti, ARCUB are o experienţă de peste 25 de ani în promovarea culturii oraşului Bucureşti în toate formele sale de expresie artistică. Înfiinţat în 1996 ca centru cultural multidisciplinar, ARCUB are misiunea de a reda identitatea culturală complexă a municipiului Bucureşti prin proiecte proprii, prin parteneriate cu unele dintre cele mai importante instituţii de cultură locale şi prin susţinerea sectorului independent de cultură al oraşului. În fiecare an, ARCUB se implică în peste 200 de evenimente culturale, al căror public depăşeşte 2 milioane de participanţi.

Teatrul Apropo este partener principal al proiectului şi va contribui cu punerea în scenă a unui text dramaturgic contemporan care are legătură directă cu tema acestui nou proiect al Muzeului Pandemiei.

Proiect co-finanţat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanţării.