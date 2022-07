INTERVIU Violonistul suedez Christer Thorvaldsson: „În Celibidache ardea un foc mistuitor“ VIDEO

Corespondenţă din Suedia

Muzician suedez cu o carieră impresionantă, Christer Thorvaldsson, în vârstă de 75 de ani, vorbeşte despre Sergiu Celibidache ca despre un căpitan care şi-a condus echipajul orchestrei prin furtuni puternice şi periculoase. Susţinut de strădania deplină a membrilor orchestrei, Celibidache i-a purtat pe aceştia către esenţele muzicii şi a pus Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Suedeze pe harta orchestrelor foarte bune ale lumii. Sergiu Celibidache a condus, începând din 1962, Orchestra Radio Suedeză timp de nouă ani. În1965, a devenit dirijorul principal al Orchestrei Radio, care a ajuns, sub conducerea sa, la un număr de 100 de muzicieni şi a devenit un ansamblu de cel mai înalt nivel international. În 1967, a fost numită oficial Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Suedeze, una dintre cele mai faimoase instituţii muzicale din spaţiul scandinav, ansamblu care susţine în prezent concertele în sala Berwaldhallen în Stockholm.

„Weekend Adevărul“: Cum l-aţi întâlnit pe Sergiu Celibidache?

Christer Thorvaldsson: Între 1964 şi1968 am fost elev al profesorului Endre Wolf la clasa de vioară, în cadrul Şcolii de muzică a Radiodifuziunii Suedeze. Cursurile s-au desfăşurat în Castelul Edsberg, Sollentuna, Stockholm. Celibidache ţinea cursuri în mod regulat în acea perioadă. Cursurile erau în limba germană, traduse apoi în suedeză de către Erik Back, directorul Şcolii Sven, care era, de asemenea, compozitor. Prima întâlnire cu maestrul a fost, bineînţeles, una foarte specială: atmosfera vibra de tensiune şi de aşteptare. Linişte totală în sală – şi, după o scurtă prezentare făcută de domnul director, maestrul şi-a început imediat prelegerea intitulată „Călătorie unică în lumea muzicii“. Aceasta s-a dovedit a fi una extraordinară în toate sensurile cuvântului. Desigur, cursul era de un nivel foarte ridicat, însă uneori era imposibil să înţelegem tot ce ne învăţa sau încerca să ne înveţe.

Cum l-aţi portretiza pe marele dirijor român?

Înfăţişarea lui avea un fel de magnetism şi de putere de tip Napoleon cu care ne acapara şi care strecura teamă în suflete. Uneori, Celibidache ne călăuzea într-o analiză a mişcărilor din concertele solo atunci când ne punea întrebări. Putea fi destul de terifiant – însă nu se indispunea dacă răspunsul primit era greşit sau nesatisfăcător. De fapt, uneori chiar ne încuraja! De asemenea, audiam înregistrări ale unor maeştri precum Heifetz, Elman, Oistrah, Horowitz. Comentariile nu erau întotdeauna apreciative.

Era o persoană foarte charismatică. În Celibidache ardea un foc mistuitor, care i-a dat putere în toţi anii în care am avut privilegiul să cânt sub bagheta domniei sale, atunci când am devenit membru al Orchestrei Simfonice Radiodifuziunii Suedeze în Stockholm.