„Girl with Balloon”, lucrarea lui Banksy autodistrusă în direct, din nou în licitaţie - FOTO, VIDEO

În timp ce alte opere ale lui Banksy s-au vândut pentru mai mult - un record de 23 de milioane de dolari a fost stabilit în martie la Christie's cu o pictură în ulei reprezentând un copil ce se joacă cu o păpuşă asistentă medicală - pictura, care iniţial s-a numit „Girl with Balloon” (2006) şi pe care artistul a redenumit-o „Love is in the Bin” (2018) după ce a fost distrusă, are cea mai mare estimare stabilită a unei lucrări a artistului.

Lucrarea este estimată acum între 5,5 şi 8,3 milioane de dolari (4-6 milioane de lire sterline), potrivit site-ului casei de licitaţie.





Imaginile cu "autodistrugerea" pânzei, ce reprezintă un copil care lansează un balon roşu în formă de inimă, în timpul licitaţiei din octombrie de la Sotheby's Londra, au făcut înconjurul lumii, stârnind un şoc în lumea artei.

Foto: News.ro

Această lucrare, executată în vopsea acrilică şi aerosol, una dintre cele mai cunoscute ale artistului, înfăşişează o fetiţă care lasă să zboare un balon roşu în formă de inimă.

Misteriosul artist din Bristol, care îşi menţine anonimatul, a revendicat acţiunea pe piaţa de artă, ca o critică la adresa acesteia.