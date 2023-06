Vin ploile

Vremurile sunt ca vremea, schimbătoare.

În sudul Ucrainei, de cinci zile, câteva zeci de mii de soldați ucraineni încearcă să treacă de câteva zeci de mii de soldați ruși și să mărșăluiască spre coasta de nisip a Mării de Azov.

Kievului i s-a explicat, ca la școală, că dacă nu desfășoară rapid o acțiune ofensivă de succes (aici, totuși, au fost unele nuanțe în definirea succesului), în curând s-ar putea să vadă doar lacătele de la depozitele occidentale de armament și muniție.

Are și solidaritatea limitele ei, iar elevilor neascultători li se arată uneori catalogul, unde, pe lângă note, sunt trecute și abaterile la dirigenție: de câte ori s-a stat cu corupția la masă, cine a plecat acasă cu registrele de donații, cum fac yachturile ucrainene drumul invers către mările vikinge pentru a arăta așa-zișilor profesioniști că un simplu matroz poate planta zeci de kilograme de trotil la 80 metri sub apă, uite-așa, cât ai zice ”buuuum!”

Dar cum nicio comedie nu a trecut examenul dramei, o specie literară care se află în anticamera tragediei, am ajuns și la acest moment.

Numai în pielea liderilor de la Kiev să nu fii.

Ceea ce părea că merge ca uns, până acum, dintr-odată scârțâie:

- ce funcționa în 2022, dintr-odată nu mai e valabil în 2023;

- atunci, în februarie – martie 2022, toată lumea credea că rușii sunt soldații universali care nu se vor opri decât după ce vor lua Kievul;

- vara și toamna aceluiași an i-a prins fugind încolonați către est, unde altundeva?;

- primăvara lui 2023 a adus, însă, ”concertul” lui Wagner la porțile din spate ale Bahmutului și raporturile au părut să se echilibreze, cel puțin statistic, retragerea dovedindu-se bună și către vest;

- propaganda pro-Kiev a căzut în capcana lui Prigojin care, luându-se de brăcinari cu ministrul Șoigu și cu toți generalii de la marele eșalon, a indus impresia că forțele ruse dislocate în Zaporojie sunt o glumă de spus la un pahar de horilkă, băutura națională ucraineană;

- Institutul pentru Studierea Războiului / The Institute for the Study of War / ISW, cel care dă ora exactă în probleme de pace și război pentru politicienii de pe Capitol Hill, face, pe 10 iunie, ieri, câteva aprecieri în stilul caracteristic:

1. Forțele ucrainene au în față o misiune extrem de dificilă, în fața unui adversar bine poziționat. Lucrurile devin și mai complicate în lipsa superiorității aeriene. Ce se întâmplă în această primă fază (a ofensivei, n.n) nu trebuie extrapolat pentru a indica un eventual curs al viitoarelor operații (altfel spus, poate evoluțiile se vor schimba în bine);

2. Pierderile ucrainene nu trebuie să surprindă, forțele Kievului având de înfruntat unele din cele mai bune trupe ruse din Ucraina (mai rar pentru Alioșa să fie lăudat de ISW!);

3. Atacurile inițiale (și ceea ce se prezintă în media, în special de către partea rusă) nu reprezintă esența operațiilor ucrainene. Altfel spus, nu vă lăsați înșelați de câteva postări video, ofensiva continuă;

4. Forțele ruse rămân periculoase iar lupta este grea. Totuși, Ucraina nu a trimis în luptă decât o parte a forțelor sale, iar, pe de altă parte, frontul rus nu e la fel de întărit în toate sectoarele sale.

Altfel spus, există speranță!

Dar, așa cum s-a demonstrat deja de mai multe ori în curs acestor 16 luni de conflict, războiul informațional și sprijinul politic evoluează în funcție de situația din teren.

În caz de victorie, lucrurile sunt simple, toată lumea din tabăra noastră e fericită.

Ceilalți, treaba lor, cine mai are timp și pentru losers?

Totul se complică, însă, dacă ceea ce se întâmplă în aceste zile pe frontul din Zaporojie, va continua și în următoarele: ucrainenii vor continua să piardă tancurile și transportoarele donate de către prietenii din vest, iar soldații Kievului vor insista să atace, fără sprijin de aviație sau artilerie, ”aricii” de beton plantați de către maleficul Surovikin.

Și dacă se schimbă nuanțele în războiul informațional, singurul care atinge și influențează audiențele media și sondajele de opinie din vest, tot astfel se schimbă și atitudinea privind sprijinul acordat Ucrainei.

Fereastra de oportunitate a Ucrainei mai poate sta deschisă aproximativ un an.

După aceea începe campania electorală din SUA, la Washington problemele din Ohio, Florida sau Arkansas vor fi mult mai presante decât cele de la Kiev.

Un vot într-un district din San Diego va fi mai important decât soarta unui pluton ucrainean de pe frontul de est.

Deocamdată atât de așteptata ofensivă ucraineană pare a se desfășura într-o zonă gri:

- președintele Zelenski recunoaște, cu jumătate de gură, că ar avea loc ceva care seamănă cu o ofensivă dar se reține să dea detalii. Amănuntele nu par a fi cele așteptate;

- în teren, soldații instruiți în SUA nu se înțeleg cu cei antrenați în Marea Britanie, mecanicii de pe tancurile Leopard nu știu cum trebuie să coopereze cu cei de pe transportoarele blindate Bradley, toate astea ar fi mărunțișuri dacă nu ar exista artileria rusă și sutele de drone care se învârt pe deasupra;

- forțele atacatoare sunt obligate să se încoloneze în spatele blindatelor care deschid calea prin câmpurile de mine, asaltul e o sumă de coloane de mașini de luptă care se oferă să fie distruse;

- ISW spune că lucrurile sunt sub control, iar ucrainenii au înaintat câteva sute de metri în unele sectoare, pierderile sunt detalii.

Deocamdată, semnalele dinspre Kiev indică faptul că intensitatea maximă a ofensivei va fi undeva după mijlocul lui iunie, pentru ca rezultatele să apară către sfârșitul lunii.

Totul pentru summitul NATO planificat la Vilnius, în Lituania, în perioada 11-12 iulie, totul pentru ca Ucraina să primească mai mult decât o încurajare prietenească și un mesaj de susținere.

Dar vin ploile.

Prognozele meteo spun că vreo șase zile, până în jurul datei de 16 iunie, ploi puternice vor caracteriza vremea din regiunea Zaporojie.

Pentru ca lucrurile să fie clare, meteorologul de serviciu afirmă că acest fapt va face dificilă deplasarea tancurilor și a vehiculelor blindate.

Vor fi câteva zile cu soare, după care va ploua din nou.

Poate la Vilnius să fie vreme bună.

Pentru poza de grup.