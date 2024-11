Şi Ciolacu îl vrea premier pe Bolojan. Să repare oalele sparte de dezmăţul bugetar practicat de el şi PSD. Ce soluţii are Bolojan

Socoteala lui Ciolacu e simplă. Va spune populaţiei: eu v-am dat, iar PNL şi Bolojan vă ia înapoi ce v-am dat eu. Omul de rând, cu ochii pe banii de mâncare şi întreţinere, nu are timp de judecăţi savante.

Îl va crede pe Ciolacu. Aşa că PSD şi Ciolacu câştigă şi alegerile, eventual funcţia de preşedinte, iar oalele sparte le plătesc alţii, nu ei. Au sacrificat România pentru a câştiga ei alegerile. Iată declaraţia lui Ciolacu: „E un om ( Bolojan) care doreşte să facă reforme în România, un om care s-a arătat foarte aplicat în ceea ce priveşte administraţia locală la Bihor şi este un partener pe care eu mi l-aş dori, din funcţia de preşedinte al României”.

Şi ce ar putea face PNL, indispensabil într-o coaliţie de guvernare viitoare? Să spună PSD: voi aţi distrus situaţia economico-bugetară a ţării, voi s-o reparaţi. Nu aruncaţi răspunderea pe alţii. Aşa ar fi şi corect, doar că România s-ar trezi într-o fundătură teribilă, fără bani europeni, fără încrederea şi colaborarea CE, care ne-a spus clar: trebuie să aveţi un buget sustenabil şi stabil, dacă vreţi bani europeni.

Contextul economic şi european

Nu este clar dacă planul conceput la Finanţe, pentru reducerea deficitului în 7 ani, va fi acceptat la Bruxelles. Şi CE aşteaptă rezultatul alegerilor din România, să vadă şi cu cine are de discutat în continuare.

Dacă Ciucă nu intră în turul al doilea, Bolojan ar deveni şeful PNL şi premier, iar cu o majoritate parlamentară PNL-PSD ar putea să-şi impună soluţiile pentru redresarea economico-bugetara a ţării. Cât ar pierde si PNL si Bolojan din popularitate? Nu mai este timp pentru o astfel de întrebare.

Să repetăm. Deficitul bugetar se duce anul acesta spre 8% din PIB, datoria externă va depăşi 53% din PIB, şi există riscul ca, în funcţie de situaţia externă, de rezultatul algerilor din SUA, investiţiile externe să îngheţe, adică România să nu se mai poată împrumuta, exact ca în scenariul 2009-2010.

Acestea sunt riscurile pe care le poate rezolva şi gestiona doar un om cu determinarea şi înţelepciunea lui Ilie Bolojan. Care a demonstrat la primăria Oradea şi CJ Bihor că nu este implicat în jocuri politice pe sub masă, că ştie ce trebuie României, că nu favorizează clientela politică, şi că nu are oprelişti când face ce trebuie să facă.

Care sunt soluţiile pe care le vede Bolojan pentru România actuală

În cuvântarea ţinută la ultima întâlnire a forului de conducere al PNL, Bolojan şi-a expus, în mare, cum vede el rezolvarea problemelor actuale din România.

„De obicei, în campanii, oamenii politici vorbesc despre câinii care vor umbla cu covrigi în coadă. Eu nu cred în asta şi n-am crezut niciodată în asta. Cred că şi în campanie trebuie să fii corect cu oamenii şi dacă te votează trebuie să ai un comportament responsabil după aceea”.

Are dreptate. Toate partidele, în frunte cu PSD, se întrec în promisiuni mincinoase care să păcălească alegătorii. Vom face, vom drege, va fi bine ca să fie bine. Mă aştept, în continuare, ca Ilie Bolojan să facă un tablou corect despre situaţia economico-bugetara a României, chiar dacă prin asta loveşte şi în PNL, partenerul de guvernare al PSD în ultimii trei ani.

„Anul acesta am luat 44 de miliarde de euro împrumuturi, iar volumul de investiţii total în România nu va depăşi 24 de miliarde de euro, dintre care aproximativ 30% sunt fondurile europene. Înseamnă că avem un deficit şi că ne place, că nu ne place, ne duce pe datorie. Nu e doar o problemă de dacă, ci doar o problemă de când până când va veni un decont pentru această situaţie şi cred că noi avem responsabilitatea să spunem aceste lucruri şi să le spunem oamenilor ce trebuie făcut pentru ca, într-adevăr România să fie modernă şi prosperă”.

Ca personaj politic important care a atras mulţi bani europeni, presupun că Bolojan ştie exact situaţia acestor fonduri. România a împrumutat 44 de miliarde euro, din care doar 16 miliarde s-au dus în investiţii. Nu cum se laudă Ciolacu că s-a împrumutat pentru investiţii. Unde s-a dus restul? În salariile bugetarilor, în cheltuielile de funcţionare a statului, pe care Ciolacu se preface că nu le vede.

„Trebuie să avem un guvern și un stat eficient. Nu mai putem merge în această formulă. Avem instituții centrale care nu își justifică activitatea. Sunt țări mari în Europa care au o singură autoritate de reglementare pentru rețele de energie, telecom, etc. Noi pentru fiecare ne-am făcut autorități separate cu sute de angajați. Avem Autoritatea Electorală Permanentă, într-un județ au 2 angajați, în altele 10 angajați. Trebuie întrebați ce au făcut 4 ani de zile – acum lucrează primăriile, INS. Avem o grămadă de situații similare.

Adică exact ce spun şi eu şi alţii de ani de zile. Statul, care funcţionează pe banii contribuabililor, cheltuieşte mult mai mult decât ar fi necesar, motiv pentru care nici nu apare conformarea voluntară la plata taxelor şi impozitelor către stat.

„Gândiți-vă la concediile medicale din România. Știți cât plătește statul pe concedii medicale? Peste un miliard de euro pe an. Înainte, nu dau nume de guvernări, erau 200-300.000 euro. Știți ce înseamnă diferența asta? Doar diferența înseamnă drumul expres Arad-Oradea, într-un singur ciclu, numai din această economie. Dar dacă am fost populiști și am scos din legislație că nu pot fi verificați angajații care sunt la mare și nu în pat, vă dați seama că acest tip de reglementare și ușurătatea cu care obțin concedii medicale în România generează un anumit tip de comportament”.

Şi nu este singurul caz în care populismul conducătorilor a îngropat economia şi bugetul de stat.

„Avem un deficit de forță de muncă. Eu cred că noi trebuie să susținem că mai mulți oameni să ajungă pe piața muncii, asta înseamnă ajutoare sociale doar pentru cei care au nevoie și doar în zonele unde nu sunt locuri de muncă. Înseamnă stimularea muncii”.

„Cred că ar trebui să deranjăm puțin universitățile. Nu sună bine ce spun. Cred că ar trebui să-i facem mai antreprenoriali. Dacă primesc bani, indiferent ce discipline predau, indiferent câți absolvenți lucrează în economia reală, în domeniul pe care l-au absolvit, mesajul va fi stați liniștiți, toți primiți banii. Dacă vor fi mai antreprenoriali, înseamnă că vor face poate cercetare aplicată, se vor duce către companii și în felul acesta vom avea tehnologie și dezvoltare. Asta cred că trebuie să facem pentru schimbări structurale în economie”.

Problema de care scriu de ani de zile, ea există şi în preuniversitar. Fără evaluarea performantei profesorilor şi instituţiilor, în preuniversitar prin măsurarea progresului şcolar al elevilor, banii se duc ca apa în nisip. Fără să producă rezultate. Şi în general, la stat, spre deosebire de privat, nu se lucrează cu standarde de performanţă pe care să le îndeplineşti ca să-ţi iei salariul. Şi am juns unde suntem azi, cu 8% deficit bugetar, în loc de 3%, cât de cer acordurile de participare la UE.

„Prorogăm de ani de zile repartizarea de fonduri către bugetele locale direct proporțional cu gradul de încasare a impozitelor. Nu mai merge asta pentru că, de fapt, îi favorizăm pe primarii care nu-și fac treaba. Și banii puțini pe care îi dăm, îi dăm la cei care nu-şi fac treaba. Ciclic, de ani de zile, achităm datoriile, ștergem tot, la aceiași primari care în mod iresponsabil adună arierate. Care e mesajul? Faceți orice, nu vin se întâmplă nimic, în timp ce ceilalți primari performanți se simt perdanți”.

Ca om al administraţiei locale, Bolojan cunoaşte foarte bine aceste lucruri. Alături de reforma administrativă a României, este soluţia pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului român.

„Compania Națională Investiții a ajuns un tomberon de proiecte. Fac de la capele și până la săli de sport, nu mai știu ce fac acolo. Sunt mii de proiecte care, dacă nu sunt ordonate după priorități, în care, dacă nu se repartizează lucrurile corect, vom face investiții a căror utilitate va fi nulă. Avem și acum blocuri ANL construite în comunități unde nu există apă și canalizare, unde nu stă nimeni în ele și unde nu s-a mai construit de ani de zile o casă”.

Iarăşi o gaură neagră în care se duc banii statului, pe care nimeni nu o controlează, pentru că e sursa de contracte cu statul pentru clientela de partid.

Toate cele spuse de Bolojan reprezintă realitatea ascunsă a intereselor de partid, care au făcut din România codaşa Europei la deficite bugetare şi împrumuturi la preţuri exorbitante. Din comportamentul lui Bolojan de până în prezent, la primăria Oradea şi judeţul Bihor, rezultă că este cam sinugurul capabil şi determinat să facă ce trebuie României, în situaţia în care se află acum.