Schimbare de atitudine a ministrului Educaţiei, Ligia Deca?

Într-o postare pe facebook de astăzi, Ligia Deca, proaspătul ministru al Educaţiei spune că nu are o agendă prestabilită, iar reforma în educaţie va fi bazată pe studii şi pe acord social. O noutate în discursul său, comparativ cu declaraţia de ieri în care spunea că „îmi doresc să duc la bun sfârşit ceea ce predecesorii mei au început, în ceea ce înseamnă operaţionalizarea viziunii România Educată.”

Ce spune acum ministrul Ligia Deca

Într-o postare pe facebook, Ligia Deca spune acum altceva:

„La momentul la care m-am alăturat echipei de la Administrația Prezidențială, eram cel mai tânăr consilier al Preşedintelui. Probabil nu o alegere simplă, însă am primit multă încredere şi apreciere, autonomie şi responsabilitate. Iar provocarea de a demara o reformă în educație, incluzivă şi fără agendă prestabilită, bazată pe studii şi pe acord social, a constituit o onoare”.

Fără agendă prestabilită ar putea însemna că ia de la zero legile educaţiei, dorind acordul social care i-a lipsit ministrului Cîmpeanu. Şi nici că va asculta orbeşte de ce îi dictează Iohannis sau Cîmpeanu.

Ligia Deca nu este membru de partid, nu are schelete în dulap precum premierul, Cîmpeanu şi mulţi alţi miniştri, schelete dezavuate explicit de preşedintele Iohannis care a cerut la deschiderea anului universitar:

„Îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional”.

Nici președintele Iohannis nu a fost de acord cu legea CÎmpeanu, și cere acum modificarea în totalitate a prevederilor proiectului legii Învăţământului Superior referitoare la integritatea academică.

Explicaţia poziției dnei Ligia Deca este simplă. Dacă ar prelua legile lui Cîmpeanu, cu mici modificări, şi le-ar duce pe repede înainte, cum îi cer preşedintele şi premierul, se va lovi de opoziţia acerbă a societăţii și parlamentului. Ori noul ministru vrea acum „acord social” ceea ce înseamnă că nu va relua prevederile din legile Cîmpeanu care au stârnit explozia de critici şi opoziţia acerbă a majorităţii specialiştilor, cadrelor didactice, studenţilor, elevilor, părinţilor.

Nici nu poate lăsa „şopârlele” strecurate de Cîmpeanu în ambele legi, după ce au fost „descoperite” în miile de amendamnete, poziţionări şi articole de presă, pe care Ligia Deca le-a urmărit în cele două luni de dezbateri în calitatea de consilier al preşedintelui Iohannis.

Când declară „reforma bazată pe studii”, presupun că nu face abstracţie de rapoartele Comisiei prezidenţiale condusă de Mircea Miclea şi de Legea 1/2011.

Ligia Deca are două drumuri de urmat. Ori preia legile lui Cîmpeanu, le „coafează” pe ici pe colo, şi le dă drumul în parlament până la sfârşitul lui octombrie, ori le retrage şi ia de la zero procesul de scriere a lor cu o echipă de experţi independenţi, din afara ministerului Educaţiei. În prima variantă se va lovi de opoziţia acerbă a societăţii, care nu-i va da „acordul social” dorit, şi apoi de dezbateri parlamentare de cel puţin un an. În consecinţă, nici gând ca legile să intre în vigoare la 1 septembrie 2023. În a doua variantă ar putea redacta legile într-o formă nouă până la 1 februarie 2023, apoi trecerea lor prin parlament până la 1 iulie 2023. Mai repede de atât, pentru o lege organică de o aşa mare importanţă, nu este posibil. Orice ar zice preşedintele Iohannis, premierul Ciucă şi PNL.

Ligia Deca se laudă că „am primit multă încredere şi apreciere, autonomie şi responsabilitate”.

Câtă autonomie şi responsabilitate îşi asumă se va vedea la selectarea echipei de conducere din minister, şi la decizia luată între cele două variante anterioare.

Dacă se va comporta altfel decât politrucii habarnişti care au dus educaţia „la un minim al calităţii” (Sorin Cîmpeanu), va avea şansa să mute educaţia românească pe un drum european în folosul societăţii româneşti.