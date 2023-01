Scandalul plagiatului ministrului Bode ia amploare. Bode dă în judecată Comisia de Etică a UBB Cluj, care spune că până miercuri va da rezultatul cercetării

Săptămâna începe cu o escaladare a conflictului legat de suspiciunea de plagiat privind doctoratul lui Bode. Eterna problemă a mediului academic românesc, integritatea, erupe iarăşi în spaţiul public. Există şi consecinţe politice grave, în cazul în care Comisia de Etică a UBB Cluj confirmă suspiciunea de plagiat. Cariera politică a ministrului Lucian Bode ia sfârşit, taman când îşi propunea să ajunga premier și/sau şef la PNL. Sic transit gloria mundi…

Scurt istoric legat de plagiatul lui Bode

În urma unei sesizări, în luna octombrie 2022 Comisia de Etică a UBB Cluj (Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca) a făcut cercetări şi a constatat:

“S-au reținut că existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate în urma analizei interne a UBB. Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95 %)”.

Foarte bucuros că scăpat de acuzaţia de plagiat, ministrul Lucian Bode a dat un comunicat în care laudă Comisia de Etică a UBB Cluj pentru corectitudine şi promptitudine.

„Doresc să salut publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizei asupra tezei mele de doctorat. Verdictul UBB: Teza mea de doctorat este în regulă, iar titlul de doctor acordat în anul 2019 este menținut. Recent, UBB s-a pronunțat în legătură cu respectarea normelor de redactare academică în teza mea de doctorat, iar rezultatul verificărilor nu schimbă cu nimic evaluările inițiale ale tezei”.

Numai că în cursul lunii noiembrie, ziarista Emilia Şercan, cunoscută pentru demascarea multor plagiate din doctoratele unor politicieni de frunte, a găsit altceva:

„În urma analizării întregii lucrări, am descoperit text plagiat în nu mai puțin de 65 dintre cele 194 pagini ale tezei, reprezentând 10.139 cuvinte, ceea ce ridică procentul de conținut plagiat la 18,5%”.

După această analiză a Emiliei Şercan, rectorul UBB Cluj, Daniel David, a anunţat

„Universitatea Babeș-Bolyai va reanaliza teza de doctorat a ministrului Lucian Bode, după anchetă Emiliei Șercan referitoare la un plagiat de cel puțin 18,5%”.

Ce a decis Lucian Bode în luna ianuarie 2023

A aflat, probabil, că verdictul Comisiei de Etică a UBB Cluj nu îi este favorabil, şi pe 5 ianuarie a dat în judecată Comisia de Etică la un tribunal din Sălaj, cerând:

“suspendare executare act administrativ Hotărârea nr.10/13.12.2022 emisă de Universitatea Babeş-Bolyai-Comisia de etică”, primul termen de judecată fiind 17 ianuarie.

Într-un punct de vedere trimis ziaului Libertatea, Bode spune: Comisia de Etică a Universității nu poate verifica decât membrii comunității universitare, „comunitate din care eu nu fac parte”.

La rândul său, Dacian Dragoș preşedintele Comisiei de Etică a UBB Cluj a spus, luni, pentru Edupedu.ro că “până miercuri dăm rezultatul”. El a precizat că, prin procedură prealabilă procesului în contencios, Comisiei de Etică i s-a cerut direct să oprească verificările, lucru refuzat:

“Au cerut să oprim, dar nu ne oprim. Ce au solicitat în instanță ne-au solicitat și nouă. Am respins, am spus că ceea ce facem noi este legal, că putem analiza pe partea de etică și că vom continua analiza.”

Daniel David, rectorul UBB Cluj lămureşte şi mai clar problema, pentru Edupedu.ro:

“Am fost puțin surprins, pentru că în această etapă UBB a făcut exact ceea ce a făcut în prima etapă. În prima etapă am primit un număr de sesizări, din care am confirmat cea mai mare parte, apoi am dat sancțiuni pe care le puteam da noi și am anunțat CNATDCU. În a doua etapă, pe lângă sesizările din prima etapă, am mai primit niște sesizări și derulăm aceeași procedură.”

“Noi ne comportăm cum ne-am comportat la prima procedură. Mergem în instanță dacă domnul Bode ne-a chemat în instanță, dar vedem lucrurile separat în acest moment – noi nu am primit nicio interdicție de la nimeni. În a doua etapă facem exact ceea ce am făcut în prima etapă. Doar că în etapa a doua avem o comisie internațională.”

Ce urmează în acest proces de clarificare a suspiciunii de plagiat a lui Bode

În opinia mea, Comisia de Etică a UBB Cluj a decis să publice rapid verdictul în privinţa suspiciunii de plagiat până miercuri, pentru a face inoperabilă o eventuală decizie a instanţei de judecată, ca în cazul premierului Nicolae Ciucă. Dacă verdicul era negativ, nu mai văd rostul unei asemenea precipitări din partea Comisiei de Etică.

Pentru ministrul Bode lucrurile devin extrem de grave. Deja avem cazul ministrului Cîmpeanu, care a trebuit să demisioneze în urma suspciunii de plagiat într-o lucrare academică, nu în teza de doctorat. Pur şi simplu societatea românească nu mai suportă să fie condusă de hoţi, plagiatul fiind şi el o hoţie intelectuală. Poziţia preşedintelui Iohannis va fi, sper, consecventă cu ce a declarat de alungul timpului: „Zero toleranţa pentru plagiat în lumea academică”. Posibil îi va cere şi lui Bode să demisioneze, cum i-a cerut şi lui Cîmpeanu.

Legile Educaţiei, „moşite” de ministrul Ligia Deca nu mai pot fi îngăduitoare cu plagiatorii, pentru că ar însemna că şi România Educată şi legile Educaţiei îi apără pe plagiatori. Iar efectele se vor vedea la alegeri.

Lucian Bode va închide spirala ascensiunii sale politice. Visele despre primirea postului de premier, după demisia lui Ciucă în luna mai 2023 şi, eventual de şef al PNL, se spulberă pur şi simplu. Nu se poate ca PNL să-şi asume susţinerea unui plagiator, când anul alegerilor, 2024, este aproape.

Concluzie

Trecem printr-un moment important, în care o universitate şi un rector, UBB Cluj şi Daniel David nu mai joacă în liga acoperirii plagiatorilor academici. Este meritul lor şi un semnal pentru restul universităţilor.

Dacă intuiţia mea este corectă, şi decizia Comisiei de Etică confirmă analiza Emiliei Şercan, declarându-l plagiator pe Lucian Bode, acesta trebuie să demisioneze imediat. Este vorba de o instituţie legală şi competentă în analiza plagiatelor.

PNL trebuie să se debaraseze şi el urgent de Bode, cum s-a debarasat de Cîmpeanu. Altfel, electoratul îl va taxa cu duritate.

Preşedintele Iohannis prebuie să demonstreze pe final de mandat. „Zero toleranţa pentru plagiat” este doar o lozincă pentru fraieri sau este convingerea sa intimă?