Putin ameninţă lumea cu utilizarea armelor nucleare

Un discurs halucinant ţinut de Putin în această dimineaţă. Mobilizarea parţială anunţată de Putin este depăşită de ameninţarea că: Vom folosi toate mijlocele pentru a ne apăra. Rusia trebuie să-și apere suveranitatea cu toate mijlocele pe care le avem.“ Din cele spuse de Putin rezultă că Rusia îşi menţine scopul nobil de a „salva” populaţia rusă din Donbas, dar şi din alte regiuni, Herson, Zaporojie. Şi denazificarea şi demilitarizarea Ucrainei. („Vestul vrea să ne distrugă țara”, „scopul Rusiei este de a elibera de neonaziști Donbasul și teritoriile Herson, Zaporojie. „Politica intimidării împotriva rușilor devine tot mai mare”).

Putin face din tot Occidentul dusmanul Rusiei: „Occidentul vrea să distrugă Rusia”. Si crede ca armata Rusiei, care nu face față armatei Ucrainei, se poate opune intregului occident. Este clar ca are in minte apelul la arme nucleare, altfel nu are cum se opune occidentului.

Putin ignoră total criticile aduse Rusiei de către lumea liberă. Nu-l interesează că Rusia a invadat Ucraina, iar armata rusă s-a dedat la acte de o cruzime de nedescris, la asasinarea a mii de ucrainieni, mare parte civili, copii, mame, bătrâni.

Putin ignoră şi faptul că mobilizare parţială (circa 300.000 de persoane), îşi va arăta efecte pe teatrul de luptă peste câteva luni, când va fi prea târziu pentru soarta războiului cu Ucraina. Cei aduşi acum în armata Rusiei trebuie instruiţi, înarmaţi, şi moralul lor este oricum la pământ. Populaţia Rusiei este afectată direct de războiul din Ucraina, prin morţii care afectează numeroase familii, prin pierderea locurilor de muncă şi reducerea veniturilor. Şi se întreabă dacă Putin nu îi sacrifică pentru orgoliul propriu. Tot mai mulţi ruşi, dintre cei mai pregătiţi profesional, aleg să părăsească Rusia.

Putin susţine referendumurile declanşate în teritoriile ocupate, cu scopul aderării acestora la Rusia. Pentru a transforma apoi „actiunea militara specială” in război de apărare a Rusiei, inclusiv prin utilizarea armelor nucleare.

Critici şi cerinţa de încetare a războiului şi de a restitui teritoriile ocupate vin şi din partea unor conducători de state importante, pe care Putin le crede aliate: Turcia, China, India.

Putin nu înţelege nimic din situaţia militară şi economică a propriei ţări. Şi din din faptul că niciun stat, nici cele din Asia, nu îi susţine războiul din Ucraina.

Scopul lui Putin a fost de la început declarat şi recunoscut: refacerea URSS şi „împingerea” NATO cât mai departe de graniţele Rusiei.

Sancţiunile occidentale îşi fac simţite efectele în economia Rusiei. Veniturile din exporturile de hidrocarburi ale Rusiei se reduc pe măsură ce ţările din Europa găsesc alte resurse, iar Rusia, în scop de şantaj, reduce ea însăşi exportul de hidrocarburi.

Rusia nu a avut forţa militară să oprească fluxurile de arme care vin în Ucraina de la ţări NATO, inclusiv din America. Rezultă că singura „armă” importantă pe care se poate baza este arma nucleară.

Când va decide Putin că trebuie să apeleze la arme nucleare tactice? Vor înţelege elitele de la Moscova necesitatea de eliminare a lui Putin, ca pericol major pentru Rusia? Vor fi „ulii” lui Putin mai puternici? Este pregătită NATO să anihileze forţa militară a Rusiei, înainte ca acesta să facă apel la arme nucleare?

Întrebări la care vom afla răspunsul în săptămânile următoare.