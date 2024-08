Politică, sport, educație și abuzuri. Profitori, prădători și lași

Două chestiuni importante au ținut afișul public în săptămâna aceasta. În două domenii total diferite, importante, sport și educație, dar care sunt influențate decisiv de factorul politic.

Acestea pot fi dezvoltate prin crearea cadrului legal, prin alocarea de fonduri, prin investiții în infrastructură și în factorul uman.

Cu toții vedem cum sunt tratate la noi educația și sportul de către factorul politic, iar proiectul ”România educată” este relevant ce se întâmplă în realitate. Livrează (ca să folosesc un cuvânt preferat al politicienilor la guvernare când se laudă că au făcut ceva) orice altceva numai educație de calitate nu!

Cât despre sport acesta se dezvoltă în țara noastră mai mult prin eforturile umane și prin investițiile private, mai puțin cu bani de la buget și cu investiții de la stat.

Dar, în buna tradiție a politicienilor români, de fiecare data când sportivi români realizează performanțe prin munca, sacrificiile, valoare și eforturile lor și ale echipelor lor, marii conducători politici ai zilei se bagă în seamă, încercând să capitalizeze în contul lor electoral victoriile sportivilor care reprezintă România.

Cum se întâmplă și acum cu performanțele alor noștri de la Olimpiada de la Paris.

În general, până acum marii campioni ai României acceptau felicitările mai marilor politici ai zilei și pentru moment se simțeau măguliți de atenția acordată de aceia care trebuiau să facă ceva pentru dezvoltarea sportului românesc dar nu au făcut nimic.

Numai canotoarele și canotorii români care au făcut performanțe la Olimpiadă și în alte competiții internaționale de top știu în ce condiții se antrenează pe Lacul Snagov, printre șalupele și ambarcațiunilor îmbogățiților cu vile de lux pe malul apei.

După strângerile de mână și felicitările de rigoare guvernamentală sau prezidențială, marii sportive se întorceau la condițiile precare din bazele unde s-au chinuit să se antreneze pentru cele mai importante competiții din lume.

Iată ce le-a transmis acum campionul olimpic, medaliat cu aur și bronz la J.O., David Popovici, de la Paris guvernanților:

„Aș vrea ca aceste medalii să ducă la o mai multă atenție pentru sportul românesc, nu către înot, dar către sport în general. Avem multe probleme la noi în țară, dar faptul că se investește prea puțin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi cel mai bun ambasador al țării! N-aș spune că am făcut un miracol. În condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, pe toate aceste nații care au condiții infinit mai bune decât ale noastre.

Au bazine să-și pună și în cap, au absolut orice. Centre de pregătire peste centre de pregătire. Eu mă antrenez la Lia Manoliu, în același bazin unde am învățat să înot la 4 ani, de-asta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, că înot în aer liber.

Iar în timpul iernii, când e frig afară, pentru că bazinul din interior ni se promite că se va face ceva cu el, noi ne antrenăm într-un balon unde, dacă o persoană care nu e obișnuită intră și după 3 minute spune că se sufocă. În asemenea condiții ne antrenăm noi.

Mi-ar plăcea să avem mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice, și de ce nu, mai mulți medaliați! Acum am venit doar trei sportivi calificați la înot. Mă uit, și de ce să mint, mă simt invidios pe delegațiile altor țări care sunt cu mai puțin locuitori decât noi și sunt ‘o tonă de inși’. Mi-ar plăcea și mie să avem mai mulți olimpici, iar eu îmi voi face partea”, a declarat David Popovici într-un interviu, după ce și-a încheiat participarea la JO de la Paris.

Abuzuri cu repetiție și acoperire

Cea de-a doua chestiune gravissimă care ține capul de afiș al săptămânii și a stârnit indignarea opiniei publice privește acuzele de abuzuri sexuale acoperite de tăcerea și lașitatea unora care știau, dar nu făceau nimic pentru stoparea acestora.

Acuze la adresa unor profesori notorii de la SNSPA, persoane celebre, experți și specialiști de televizor, cultivați și protejați de cercurile politice de interese, de care se știa de ani de zile că au un comportament inadecvat, abuziv cu studentele, dar care erau lăsați să se desfășoare cu nonșalanța indivizilor ”importanți” care știu că nu li se poate întâmpla nimic.

Abuzuri dezvăluite public după ani de zile de când ele se întâmplă, dar abia acum sunt cercetate și anchetate de autoritățile abilitate.

De fapt, se știe că astfel de abuzuri sau de de altă natură se întâmplă de foarte mulți ani în unități de învățământ din România, fie că sunt școli superioare sau licee, colegii, dar de cele mai multe ori, lucrurile au fost acoperite ca gunoiul sub preș din diverse motive și au proliferat în continuare an după an.

Să vii acum tu premier, tu ministru al învățământului sau alt mai mare politic și să te faci în declarații publice că ești îngrijorat, că iei măsuri și să dai din gură că vei face și vei drege pentru ”România educată” pentru ca astfel de abuzuri să nu se mai întâmple este ca un praf în ochii românilor indignați de ce li se întâmplă copiilor lor înscriși să învețe carte la școli înalte!