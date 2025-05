Pentru România vin ani grei

Rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale ne-a lăsat pe toţi cu gura căscată.

George Simion- 3,86 mil voturi, 41%

Nicusor Dan- 2 mil voturi, 21%

Crin Antonescu- 1,9 mil voturi, 20%

Victor Ponta- 1, 23 mil voturi, 13%

Elena Lasconi- 0,25 mil voturi, 2,7%

George Simion a luat mai multe voturi decât Călin Georgescu (2,1 mil) şi el însuşi (1,4 mil) la un loc, în anul 2024.

O explicație o găsim în următoarea postare de pe Facebook:

„După primul tur, George Simion are un avantaj covârșitor. Românii au votat, așa cum m-am așteptat, cu furie dar și cu speranță într-o schimbare majoră pentru România. Anularea alegerilor de către lacheii puterii actuale, nu a reușit decât să amâne previzibilul; românii s-au săturat de umilința din ultimii 35 de ani și vor să trăiască demni în țara lor, așa că au ales calea suveranista. E imposibil ca ND să-l mai ajungă din urmă pe GS și să-l mai și depășească. În turul 2 cei mai mulți se vor orienta către GS; ND și-a epuizat ce mai mare parte din potențial în turul 1. Acum speranţa mea e ca George Simion să-și țină cuvântul și să facă un tandem redutabil cu Călin Georgescu și cu ceilalți oameni competenți, de bună credință și patrioți pentru schimbarea în bine a României”.

Că ţara a fost condusă spre dezastru fiscal-bugetar de către coaliţia PSD-PNL sub conducerea lui Iohannis, Ciucă şi Ciolacu, e clar. Românii aveau tot dreptul să-i pedepsească. Dar de aici până la întoarcerea de la drumul nostru european spre Rusia este cale lungă, de neînţeles.

„Românii vor să trăiască demni în ţara lor, şi au ales calea suveranista”. Adică fără UE, despre care George Simion a spus:

„Comisia Europeană este condusă de minți bolnave. Ei ne-au adus inflație, sărăcie, o pandemie inventată și pregătesc tot felul de nebunii, în timp ce noi, în România, avem nevoie de spitale, de drumuri, în timp ce jumate din Românie este îngropată în sărăcie. De la Comisia Europeană se vorbește despre identitate de gen, despre schimbări climatice, despre cum să inventeze noi pandemii și noi restricții care să ne afecteze drepturile și libertățile fundamentale”.

Este calea aleasă de Viktor Orban, premierul Ungariei, care mai spune că Ungaria nu vrea să plece din UE, dar vrea s-o transforme, în primul rând să-i schimbe conducerea. Cum ar putea o ţară de talia Ungariei, şi premierul său, să „schimbe” ditamai UE, și conducerea sa, nu ne-a explicat nimeni. Este exact teoria lui Putin, care vrea ca Rusia să fie un pol de putere mondială, şi a lui Trump, care vrea să conducă întreaga lume, nu doar America.

Că UE ne-a ajutat cu 100 de miliarde euro, de trei ori mai mult decât am contribuit noi, că infrastructura noastră s-a făcut cu bani europeni, supermarketurile şi investitotii europeni ne-au crescut PIB-ul de 7 ori, de la 50 miliarde euro la 350 de miliarde, românii îşi fac concediile în străinătate şi călătoresc nestingheriţi în Europa, au câştigat muncind afară circa 100 de miliarde euro pe care i-au trimis în ţară, copiii noştri îşi pot face studiile la universităţi de prestigiu, toate aceste avantaje venite de la apartenenţa la UE nu contează pentru minţile suveranistilor. Fără UE, eram acum în faza în care este Serbia, Republica Moldova, Albania şi alte ţări europene.

Pentru suveranisiti pandemia a fost o invenţie a UE. Şi cele15 milioane de morţi tot invenţia UE a fost?

Discuţia a fost şi va mai fi în următoarele două săptămâni

Ce nu înțeleg Orban, Simion, Putin, este că poti fi „suveranist”, antiglobalist, funcție de puterea economică, financiară, comercială, tehnologică, militară pe care le ai. Doar America le are, Ungaria, România, Rusia nu au astfel de puteri.

In plus, România este plasata la granița dintre două „imperii”: cel rus si cel european. Cum sa reziste in mod „suveran” la ciocnirile dintre imperii? Nu se poate așa ceva!

România este în pragul unui colaps economic, din care fără ajutorul UE nu văd cum se poate ieși

Economistul Andrei Caramitru, cu state vechi de serviciu în străinătate, explică ce ne aşteaptă:

-UE va bloca imediat fondurile europene pentru a forța consolidare fiscală hiper dură. -Agențiile de rating ne pun în junk. Câteva zeci de miliarde ies.

-Instant - leul se duce minus 10-15%. Dobânzi la 15-20%. Minim.

-Colaps economic complet. Vine FMI.

-Guvernul cade, începe haos politic total.

-Şi ăia, finanțatorii pe banii cărora mâncam - ne vor pedepsi dur. Vor forța noul guvern “suveranist” la niște tăieri de costuri și creșteri de taxe de nu vă imaginați. Va fi brutal mai ceva ca la greci. Ca să ne învățăm lecția că am luat-o razna.

-Cei mai loviți vor fi ăia săraci. Vai de capul lor. Și nimeni - nicăieri - nu ne va “salva”. Și va dura nenorocirea ani buni …

Cataclism real.

Înclin să cred că este o descriere realistă a ce ne aşteaptă după 18 mai, chiar şi cu un preşedinte pro-european. Dar atunci sperăm la sprijinul UE.

Ce se va întâmpla pe 18 mai

Cum voturile lui Ponta au venit de la PSD, (1,23 mil voturi), ele se vor duce în turul al doilea la George Simion, pentru că ambii sunt suveranisti şi trumpisti. Şi parte din voturile PSD acordate lui Crin Antonescu vor merge tot la Simion, că doar Nicușor Dan nu se bucură de vrea apreciere în rândul PSD-istilor. Iar recomandarea conducerii PSD, voturi pentru Antonescu, n-a avut aproape nicio trecere în ochii electoratului PSD.

Aşa că Simion va aduna în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale 3,86 mil voturi ale sale, plus 1,23 mil ale lui Ponta, plus 1 milion de voturi PSD-iste din cele ale lui Antonescu. Un total de 6 milioane de voturi, cu care nu văd cum ar putea pierde alegerile.

Nicușor Dan ar avea în turul al doilea 2 mil de voturi ale sale, plus 1 milion din voturile lui Antonescu, plus 0,25 mil voturi ale lui Lasconi. Un total de 3,25 mil voturi, cu care nu are cum să-l bată pe Simion.

Singura speranţă ar fi ieşirea la vot a unei părţi din cei 47% dintre alegători care au stat acasă în primul tur, circa 3-4 milioane, care votând pentru Nicusor Dan ar putea păstra drumul pro european al României de azi.

Se va întâmpla minunea asta? Vom vedea.