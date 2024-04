Pagubele colaterale ale unui nou conflict extins în Orientul apropiat pot fi oare mai grave decât cele ale acțiunilor militare propriu-zise?

Asta s-ar putea întâmpla. Și încă foarte ușor deoarece meșele pentru explozii de mari proporții sunt deja amplasate în locurile strategice și așteaptă doar să fie aprinse.

Asta s-ar putea întâmpla. Și încă foarte ușor deoarece meșele pentru explozii de mari proporții sunt deja amplasate în locurile strategice și așteaptă doar să fie aprinse.

Dacă generalii au, precum orice militari, o gândire de tip unilateral și pe termen scurt concentrată asupra listei de ținte care trebuie anihilate, centrele de analiză a riscurilor atrag atenția că a crescut exponențial posibilitatea să vedem daune colaterale din ce în ce mai diverse și departe sau chiar extrem de departe față de epicentrul geografic și vizibil al conflictului de mare intensitate.

Acesta este motivul pentru care onorabilii lideri politici se simt obligați să transmită un mesaj prefabricat în laboratoarele de propagandă și care spune concetățenilor lor dar și, mai ales, aliaților, că e vorba despre un conflict scurt și pe care-l vor încheia eroic, câștigând definitiv bătălia cu istoria. Asta face acum premierul Netanyahu, cu un mesaj care aduce aminte de un model celebru, acel „Veni, vidi, vici” enunțat odinioară de Cesar: „am interceptat, am oprit (atacul, n.n.). Împreună, vom învinge”.

Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו

@netanyahu

יירטנו. בלמנו. יחד ננצח

Translate post

7:06 am · 14 Apr 2024

·

“Împreună vom învinge” spune premierul israelian și se bazează în aceast sens pe reacția așteptată și pe deplin confirmată din partea americanilor care, prin vocea Președintelui Biden, au spus din nou că sunt alături de aliații israelieni și în acest moment se coordonează cu liderii din G& pentru a coordona “un răspuns diplomatic unitar”. Iată mesajul Casei Albe:

...și pe cel al Președintelui Biden personal însoțit de o fotografie luată în timpul reuniunii de urgență pe care a convocat-o pe subiectul atacurilor iraniene:

President Biden

@POTUS

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad.

ALT

2:24 am · 14 Apr 2024

Foarte important că, în primul comunicat, apare nu numai numele Iranului ci este defini9tă “noua axă a răului” (Yemen, Siria și Irak) ceea ce poate fi interpretat ca o analiză de securitate care indică locațiile care completează harata cu ținte considerate de americani ca fiind justificate pentru atacuri viitoare.

Asta în paralel cu apelurile la reținere și cu un foarte curios mesaj difuzat de Iran pe situl misiunii sale de la ONU în care, poate preventiv, precizează că “este vorba despre un conflict între Iran și regimul banditesc israelian, iar Statele Unite trebuie să stea de-o parte!”. Mesaj care anunță viitoare lovituri împotriva Israelului încar de reacție a acestei țări, ceea ce tocmai s-a decis la nivel politic de către cabinetul de război de la Tel Aviv.

Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY

@Iran_UN

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli regime make another mistake, Iran’s response will be considerably more severe. It is a conflict between Iran and the rogue Israeli regime, from which the U.S. MUST STAY AWAY!

1:06 am · 14 Apr 2024

11M

Views

Piese sunt așezate, Dar numai despre ce se vede este vorba? Nu cred deoarece, în lunga tradiție a zonei, am convingerea că Iranul și-a activat la nivel maxim celulele organizațiilor pe care ramura externă a Gardienilor Revoluției o finanțează de decenii și pe care o comandă în caz de criză.

Întrebarea extrem de realistă și urgentă este de a ști dacă, așa cum o promit discursurile amenințătoare publicate de ani de zile în revistele de propagandă jihadistă, se aștepta – și unii analiști spun că acum s-ar putea petrece asta – să apară momentul perfect pentru activarea celulelor teroriste existente în afara „cercului de foc” al Orientului Apropiat. Asta ar implica atacuri spectaculoase cu ocazia unor mari evenimente sportive (Olimpiadă, campionate) dar și împotriva unor obiective simbolice pentru civilizația occidentală.

Context în care politicienii din statele „de primă linie” vor trebui să se decidă foarte curând să aleagă fronturile de luptă pe care vor concentra majoritatea mijloacelor și forțelor de care dispun. Caz în care s-ar putea ca, atrase într-un conflict de mari dimensiuni la limita incertă între dimensiunea regională și cea globală, statele din G7, în frunte cu SUA, să dorească să se concentreze pentru a limita extinderea focarului ce se deschide acum.

Dacă așa va fi, urmează oare și o redirecționare a fondurilor și transferuilor de echipamente către Ucraina, pierdere ce-ar putea să fie considerată cu mai puține consecințe decât aprinderea întregului Orient Apropiat aruncat într-un război religios a cărui finalitate este incertă dacă se implică mari puteri de partea Iranului. Și asta arf putea fi o consecință în logica cruntă a escaladării, iar necunoscuta pentru zona noastră este dacă și cu ce consecințe, clulele europene ale terorismului cu finanțare iraniană vor fi chemate la acțiune. Și dacă, în asemenea situație, europenii vor fi implicați în conflict.