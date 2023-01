O lume care înnebunește mortal

Cred că nu ați mai văzut – sper să nu mai existe vreodată nicăieri în lume, dar calea e larg deschisă - o reclamă adresată băiețeilor și fetițelor care doresc să aibă o armă reală, cu care să tragă cu gloanțe adevărate, exact ca cele pe care le au în dotare personală, desigur legal, mamele și tații lor.

De ce să fie discriminați micuții care, acum, sunt obligați să vină eventual la școală purtând în ghizdan un pistol greu sau, și mai complicat, o armă automată dificil de manevrat și, oricum grea, plus încărcătoarele de rezervă. Există cu certitudine o cerere în continuă creștere, după cu demonstrează episoadele din ce în ce mai frecvente de crime în școli, una pe zi anul trecut, este limpede că există o nevoie ca copiilor să-și exteriorizeze stările de furie ucigând pe cine au în apropiere, colegi, învățători sau membri ai familiei.

Dacă nevoia de reală, de ce nu am face un ban cinstit din asta? – s-au întrebat producătorii de arme de la Compania WEE1 Tactical care au proiectat, au fabricat și deja propun la vânzare o armă excepțională: se numește JR-15 (JR de la Junior), are o lungime de doar 80 cm și cântărește mai puțin de 1 kg. Vine în dotarea standard cu încărcătoare cu 10-15 cartușe de calibrul 22-Long Rifle, și este la vânzare liberă pentru prețul absolut modic de 389 $. Este versiunea civilă a modelului militar AR-15, arma devenită aproape standard prin folosirea ei în majoritatea episoadelor d timp „crimă în masă” care, de ani de zile, însângerează America și au ca singură urmare creșterea numărului de coroane cu inscripții îndoliate puse în fața grădinițelor, școlilor, campusurilor universitare, mall-urilor, etc, în prezența solemnă a politicienilor îndurerați care consolează electoral familiile îndoliate.

Sunt absolut convins că reclama nu este mincinoasă și că, într-adevăr, caracteristicile sale tehnice fac ca arma să fie, se spune în prezentarea pentru târgul de armament 2023, „mai economică și mai ușor de controlat pentru trăgătorii de statură mică”. Desigur, se spune în aceeași prezentare, „arma asta nu înlocuiește pe una de tip AR-15... dar prezintă avantajul de a putea fi folosită atât de cei mici cât și de alții mai în vârstă”, se aduc asigurări că puterea de lovire și precizia armei nu diferă de modelul produs pentru armată. Modelul destinat copiilor este cu doar cu 20% mai redus decât cel al AR-15, arma de predilecție folosită în cumplitele episoade de ucidere în masă, acum concentrate în școli și universități, cu o limită de vârstă din ce în ce mai scăzută a autorilor, poate vă amintiți de ultimul episod la limita credibilului, băiețelul în vârstă de 6 ani care și-a împușcat intenționat învățătoarea...Vă puteți imagina extrem de ușor ce se putea petrece dacă băiețelul, în loc de un revolver greu, avea la dispoziție o armă de tipul JR-15 și, pe foc automat, ar fi tras un întreg încărcător de 15 gloanțe.

Dar, cine știe, poate aceasta este direcția spre care se îndreaptă lumea înc are trăim, sau cel puțin cea care va fi dominantă în SUA în cazul în care acest apel la arme va deveni reacția dominantă, legal acceptată, reluând tradiția violenței de tipul Far West. Copiii vor fi învățați că dreptatea este de partea celui care trage mai repede și are o armă sau arme performante la dispoziție. Care vor fi consecințele sociale, greu de spus și în orice caz imposibil de estimat.

Dar, pentru a obține o valoare estimativă a răspunsului, închipuiți-vă că în Europa, sau la noi, din mimetism admirativ, parlamentarii noștri s-ar decide să aprobe liberalizarea achiziției de arme de către populație și s-ar începe și producția unui AKM Kids. Ar fi semnul că ne-am deșteptat sau , de fapt, vorbim despre semnele inconfundabile ale unei lumi care înnebunește mortal, la propriu?