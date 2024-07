Nicolae Ciucă are mici şanse să intre în turul al doilea la prezidenţiale, iar PNL va plăti la parlamentare

PNL a acceptat calendarul alegerilor impus de PSD doar cu speranţa că Nicolae Ciucă va intra în turul al doilea la alegerile prezidenţiale din 1 decembrie. Aflat acum pe locul cinci în sondajele privind intenţia de vot, Ciucă a arătat ce poate şi ştie în perioada de doi ani de când se află în vârful piramidei politice.

Cum e profesorul, aşa şi discipolul

Nicolae Ciucă este „produsul”, discipolul, preşedintelui Iohannis. A fost mult timp consilierul acestuia pentru politica de apărare şi, în final, împins de acesta în fruntea guvernului şi a PNL.

Istoria va clarifica ce a făcut bun şi ce prost Iohannis în perioadă a două mandate de preşedinţie.

Situaţia bugetară şi financiară actuală a ţării cu siguranţă rezultă din perioada de „stabilitate” imaginată şi pusă în operă de către Iohannis, cu PSD şi PNL la cârma ţării.

Şi pe Florin Cîțu tot Iohannis l-a uns premier şi şef la PNL, până când a realizat că acesta este incapabil să conducă guvernul şi PNL.

Dar cea mai bună dovadă că Iohannis nu înţelege mare lucru din politica europeană în care este parte şi România a venit când s-a autopropus şef la NATO. Deşi şefia NATO nu se obţine la concurs, ci prin consensul informal al statelor membre. O gafă incredibilă care i-a enervat pe şefii de stat şi guvern, şi care l-a costat accesul la o altă funcţie importantă la nivelul UE, după încheierea celui de al doilea mandat de preşedinte.

Cum este profesorul, aşa şi elevul. Nicolae Ciucă, militar de carieră, fără studii sau contacte în politica înaltă europeană, a făcut ce i-a dictat şeful său direct, preşedintele Iohannis. Aşa se face că suntem în situaţia în care riscăm, din cauza dezechilibrelor bugetare și a datoriei externe, să nu mai primim banii de la UE din PNRR şi Fondul de Coeziune. Mai mult, ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi din Europa şi există riscul să nu ne mai putem împrumuta deloc, ca în 2010.

Capacitatea de comunicare politică a lui Ciucă este limitată, venind de la un general care ştie doar să dea ordine în armată. Nu era obligat să le şi explice.

Ca şi alţi generali, Nicolae Ciucă învârte vreo 200 de cuvinte, mai multe nu ştie să utilizeze în discursul politic.

Cum se va descurca Ciucă în dezbateri publice cu contracandidaţii săi, de tipul Mircea Geoana, Ana Birchall, Elena Lasconi, George Simion? Cum s-a descurcat Biden cu Trump!

În astfel de condiţii, cum e clar că PNL nu are un alt candidat pentru preşedinţia României, şansa lui Ciucă de a intra în turul al doilea la prezidenţiale este aproape nulă. De ce l-ar vota românii, când este chiar mai slab decât Iohannis în materie de politică şi relaţii cu UE?

Consecinţele neintrării lui Ciucă în turul al doilea la prezidenţiale

Desfăşurate la doar o săptămână de la primul tur al alegerilor prezidenţiale, alegerile parlamentare se vor desfăşura sub impresia şi „emoţia” politică dată de cei doi candidaţi care intră în turul al doilea la prezidenţiale.

Ciolacu a ales acest calendar sub convingerea, exprimată public, că liberalilor „li s-a umflat capul”! Liberalii sunt siguri că „al lor” va intra în turul al doilea şi va deveni președintele României. Sub acest aspect Ciolacu are dreptate!

Emoţia şi efortul de a vota pe 1 decembrie, zi de sărbătoare naţională şi plecare de câteva zile în concediu, vor fi marcate de „al nostru nu a intrat în turul al doilea”! La ce bun să mai mergem la vot, când viitorul preşedinte, posibil Ciolacu sau altcineva va face jocurile politice şi pe noi ne va ignora. Oricum PNL nu are cum să strângă o majoritate de dreapta consistentă, cu care să influenţeze deciziile parlamentului, după cum rezultă din scorurile de la alegerile din 9 iunie.

Tot PSD va da premierul, cu Ciolacu preşedinte sau nu, şi nu e clar ce coaliţie de guvernare ar putea alcătui PSD, cu UDMR, AUR, Minorităţi, sau „cumpărând” la bucată parlamentari de la alte partide.

Cel mai probabil PNL va intra în opoziţie, iar în următorii patru ani vom fi conduşi de PSD.

Aceasta va fi, de fapt, moştenirea preşedintelui Iohannis lăsată României după 10 ani de mandat!