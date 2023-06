Ministrul Finanţelor Publice, omul cheie în viitoarea guvernare. Alexandru Nazare sau Sebastian Burduja?

România se află într-un punct critic. Riscuri mari se profilează în viitorul apropiat, şi nimeni nu ştie ce consecinţe vor avea în plan economic, social şi politic. Iată câteva:

- Pierdere banilor din PNRR;

- Dezechilibre mari la nivelul Bugetului de Stat

- Repetarea situaţiei din 2009-2010 în privinţa împrumuturilor externe;

- Presiuni mari ale societăţii pentru creşterea salariilor bugetare şi a pensiilor, după ce inflaţia a erodat puterea de cumpărare;

- Lipsa de coordonare între Iohannis, Ciolacu şi PNL;

- Contextul extern care impune României cheltuieli mai mari în privinţa Apărării şi securităţii.

Este clar că actuala situaţie îşi are originea şi în slaba prestaţie a ministrului de Finanţe Adrian Câciu, care a alcătuit un buget pe 2023 din vise exotice: a supraevaluat încasările şi subdimensionat cheltuielile. Realitatea a fost exact pe dos. Aşa se face că la sfârşitul lunii mai avem un deficit bugetar de 32 de miliarde de lei, şi perspectiva ca la sfârşitul anului să înregistrăm un deficit de 100 de miliarde de lei. În această situaţie de nedorit, ieşim din canoanele semnate în tratatele cu UE şi pierdem banii din PNRR. PNRR are ca o condiţie esenţială sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii şi salarii bugetare. Iar CE nu face rabat de la îndeplinirea cu stricteţe a condiţiilor impuse pentru primirea banilor ce ar reveni României.

Exemplul recent care ne arată că guvernarea Ciucă plutea în sfere înalte, fără legătură cu realitatea.

Banii promişi pentru mărirea salariilor profesorilor nu există. Este vorba de circa trei miliarde de lei, bani care vor fi luaţi la rectificarea bugetară din alte capitole. De unde, de la investiţii?

Acum se vede ce greşeală gravă fac guvernanţii când nu se preocupă de reducerea cheltuielilor bugetare, când nu impun mecanisme de urmărire a eficienţei banilor alocaţi, Pentru a nu supăra clientela politică și electoratul fidel, format din bugetari. Dar momentul adevărului, scadenţa când trebuie plătite erorile, vin întotdeauna.

Acum au venit, şi este sarcina guvernului Ciolacu să plătească prostiile şi erorile din guvernările anterioare.

Relaţia dintre Ciolacu şi ministerul Finanţelor Publice

Aici va fi principala bătălie. Ciolacu vrea impozitarea progresivă şi alte taxe şi impozite, ca să satisfacă clientela politică şi să câştige alegerile din 2024. Liberalii şi ministrul liberal al Finanţelor nu vor aşa ceva, creşterea impozitării este linia roşie peste care nu vor să treacă. Trecând peste faptul că ANAF-ul nu are infrastructura digitalizată necesară impozitării progresive, sau a impozitării pe venituri globale. În plus, investițiile străine în România se bazează exact pe o fiscalitate prietenoasă, şi s-ar orienta spre alte ţări dacă la noi creşte impozitarea. Anul trecut am avut investiţii străine de circa 11-12 miliarde euro, ceea ce este esenţial în dezvoltarea ţării.

Va execută orbeşte viitorul ministru de Finanţe ce-i ordonă Ciolacu (el aşa speră), sau îi va spune franc „aista nu se poate, majestate”!

Cine va fi viitorul ministru de Finanţe

Din trei candidaţi, au rămas doar doi: Alexandru Nazare şi Sebastin Burduja. După unele surse de presă, Cosmin Marinescu, consilierul preşedintelui Iohannis a refuzat funcţia de ministru al Finanţelor, pentru că presupune o misiune aproape imposibilă, şi pentru că nu ştia de cine să asculte: de Iohannis sau de Ciolacu? Faptul că cei doi, Iohannis şi Ciolacu, nu au un parteneriat, nu se înţeleg, iar Ciolacu îi visează funcţia, ar fi făcut misiunea lui Marinescu şi mai dificilă. În plus, Iohaannis are deja în „subordine” ministerele de Externe, al Educaţiei, al Apărării şi, probabil cel de Interne. Câte să aibă sub directa sa „îndrumare”? Ia foc Ciolacu!

Rămân cei doi, Nazare şi Burduja

Alexandru Nazare a mai fost ministru de Finanţe, în guvernul condus de Florin Cîțu. A fost dat afară de Cîțu, pentru că nu-i executa orbeşte ordinele, pentru că nu se preta la şmecheriile şi mişmaşurile pe care acesta era obişnuit să le facă cu finanţele ţării. Cîțu dădea ordine Trezoreriei, legate de împrumuturi, fără acordul ministrului Nazare, obligându-l pe acesta să trimită Corpul de Control la Trezorerie să vadă ce se întâmplă acolo. A fost bomboana pe colivă. Cîțu i-a cerut lui Nazare să demisioneze, acesta a refuzat, şi atunci l-a remaniat cu semnătură preşedintelui Iohannis.

Cine este Alexandru Nazare. Are 43 de ani, a îndeplinit deja multe funcţii în guvernele anterioare şi în relaţiile cu UE.

Studii:

2015 - 2017 Masterat în Administrație Publică, Hertie School of Governance (HSG); Berlin

2002-2004 Bard College/European College of Liberal Arts(ECLA); Berlin

2001-2005 Licență Științe politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative(SNSPA)

Activitate profesională

Decembrie 2020 - Ministru, Ministerul Finanțelor; Decembrie 2020 - Senator, Senatul României; Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital; Comisia pentru afaceri europene; Comisia pentru transporturi şi infrastructură August 2020 - Reprezentant cu Însărcinări Speciale al Guvernului României privind promovarea candidaturii României pentru găzduirea Centrului de Competențe, Industrial, Tehnologie și de Cercetare în materie de Securitate Cibernetică; Noiembrie 2019 - Consilier al Ministrului, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor; Decembrie 2012 – 2016 , membru în Parlamentul României; Comisia pentru Transport și Infrastructură și Comisia pentru Afaceri Europene Februarie 2012- Mai 2012 - Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Guvernul României; Noiembrie 2010 - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Aprilie 2010 - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice (MFP); Octombrie 2009 - Secretar de Stat, Departamentul Afaceri Europene (DAE); Decembrie 2008 - Membru al Parlamentului European; _ Membru în Comisia Buget (BUDG) și Comisia Afaceri Externe (AFET) Septembrie 2007 - Asistent Parlamentar - Grupul Partidului Popular European, Parlamentul European; Septembrie 2005 - Director de Cabinet, Ministerul Integrării Europene (MIE).

Experienţa sa este importantă. În plus, este un om modest, nu a alergat niciodată după funcţii importante în partid sau în stat. Faptul că în relaţia cu Florin Cîțu a preferat să fie dat afară, decât să-şi încalce principiile, spune multe despre personalitatea lui Alexandru Nazare. Marcel Ciolacu va avea în el un opozant serios, dacă va încerca să o ia pe arătură, călcând în picioare interesele României.

Cine este Sebastian Burduja, 38 de ani.

Studii:

-A absolvit Universitatea Stanford din Statele Unite, ca membru al Phi Beta Kappa Society⁠ cu specializarea principală în Politică și sub-specializări în Economie și Sociologie

-2008 până în 2011, și-a continuat studiile la Universitatea Harvard, fiind David Rubenstein⁠ Fellow și absolvind în paralel două programe de masterat: MBA la Harvard Business School și MPP la Harvard Kennedy School of Government

-În 2016 devine doctorand la Academia de Studii Economice și în 2019 obține titlul de Doctor în Economie și Afaceri Internaționale cu calificativul „Summa Cum Laude”.

Activitatea profesională

-Din 3 mai 2022, ocupă funcția de Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în Guvernul României.

-Din decembrie 2020- prezent, deputat, Vicepreşedinte - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

-Decembrie 2019-decembrie 2020, secretar de stat la ministerul Finanţelor

-In anul 2020, membru în CA al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

-In 2027-2019, Managing Partner, RISE Consortium - România Investment Solutions Experts

Din fericire, amândoi candidaţii sunt şcoliţi în străinătate şi au cunoştinţele necesare pentru a conduce ministerul Finanţelor Publice.

Personal l-aş alege pe Alexandru Nazare, cu mai multă experienţă în administraţia românească, şi care a demonstrat că nu stă în genunchi în faţa ordinelor superiorilor, atunci când sunt în joc interesele României şi propria conştiinţă.