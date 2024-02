Marcel Ciolacu: Vom duce România pe cele mai înalte culmi de civilizaţie şi progres!

N-a spus chiar aşa, dar pe aproape. Cel care a spus-o a terminat prost. Ce visează conducătorii noştri să ne ameţească şi pe noi cu visele lor exotice? Rezultatele în alegerile de anul acesta! Că românii sunt proşti şi creduli, trăiesc cu sindromul tătucului. Ce spune „tătucul”, asta se va întâmpla! De data asta „tătucul” s-ar putea înşela, nu mai suntem în epoca Iliescu.

Ce spune Marcel Ciolacu despre viitorul României

În fața companiilor americane, la AmCham CEO Business Forum, Marcel Ciolacu şi-a etalat „crezul” său economic pentru viitorul României. N-a prea avut mare succes de presă, dar enormităţile pe care le-a debitat, din registrul „epocii de aur”, merită menţionate,

„Avem șansa de a deveni un hub energetic regional, cu cel mai mare mix de producție din zonă: gazul din Marea Neagră, energia nucleară și eoliană, hidrogenul verde pot face din România chiar un nou El Dorado energetic al continentului.”

„Nu doar că avem la îndemână banii necesari, avem la îndemână și un nou cadru al parteneriatului public-privat pe baza căruia putem lansa asemenea proiecte”

Nou „El Dorado”, „hub energetic regional”, cuvinte mari, vise exotice.

Unde vede premierul că avem banii necesari, nu ştiu. În execuţia bugetară pe ianuarie, abia publicată, statul român a înregistrat un deficit bugetar de 0.45% din PIB, 8 miliarde de lei, în condiţiile în care în 2023 pe ianuarie aveam un deficit de 0,25% din PIB. Şi anul acesta ar trebui să ajungem pe tot anul la un deficit de 3% din PIB. Iar în ianuarie, pensionarii şi mulţi alţi cetăţeni îşi plătesc impozitele la stat ca să scape de o grijă şi să beneficieze de reduceri. Cât va fi deficitul în februarie?

S-o fi bazat premierul pe înarmarea inspectorilor ANAF, care vor îndrepta armele către contribuabili şi vor striga: „banii sau viaţa”? Posibil. Nu ştim deocamdată ce efecte va avea înarmarea inspectorilor fiscali.

În plus, statul a acordat creşteri de salarii bugetare în decembrie şi ianuarie să scape de demonstraţii şi greve. Creşteri neprinse în bugetul pe 2024, dar care încep să curgă din ianuarie în toţi anii ce vin.

Mai spune premierul Ciolacu:

De aceea, vin în fața dumneavoastră cu o dublă garanție, atât fiscal-bugetară, cât și de ordin politic. Nu vom mări taxele. Nu ieșim cu niciun milimetru din coordonatele financiare stabilite cu Comisia Europeană în PNRR. Nu ne abatem vreo secundă de la traiectoria setată pentru aderarea la OECD.

Cum nu iese din coordonatele din PNRR când anul trecut trebuia limitat deficitul bugetar la 4,4% din PIB, dar a fost 5,7% iar anul acesta la 3%? A obţinut o derogare „secretă” de la CE? Să ne prezinte şi noua documentul cu pricina!

România va avea și dincolo de 2024 o guvernare solidă, o guvernare în care investitorii străini își pot derula proiecte într-un climat de concurență reală.

Ciolacu se şi vede preşedintele ţării, cu un premier de la PSD sau PNL, Grindeanu sau Ciucă. Dar rezultatele alegerilor de anul acesta sunt încă în capitolul „vise exotice”. Dacă bugetul pe 2024 nu funcţionează, aşa cum arată execuţia bugetară pe ianuarie, este posibil ca actuala coaliţie să ajungă prin iunie să nu mai dispună de bani pentru pensii şi salarii bugetare. Iar investitoii străini să reacţioneze ca în 2010, când România devenise nefinanțabilă. Când te îmbeţi cu apă rece, nu te mai gândeşti la astfel de perspective!

Am lăsat pentru final promisiunea – de fapt este o credință a mea ca și om politic și ca și prim-ministru – dacă își păstrează stabilitatea politică și economică, România poate deveni în următorii 4-5 ani una din marile forțe economice ale continentului. Nu este un vis, ci este o proiecție bazată pe traiectoria noastră economico-socială de la aderarea europeană încoace.

Trecem peste eroarea gramaticală „ca şi prim-ministru”, pe care premierul o face mereu. „Ca şi prim-ministru” înseamnă „că şi cum aş fi prim-ministru”, când în realitate nu prea este. Ascultă de alţii, de Iohannis, de exemplu.

Să ajungem în primele 5 forţe economice ale continentului.... adică alături de Germania, Anglia, Franţa, Italia? Mai să fie... Vise, vise, dar nici chiar aşa!

În patru ani, România poate să aibă un PIB de circa 500 de miliarde de euro, de la 300 de miliarde de euro în 2023.

România poate avea un salariu mediu brut de 2.000 de euro pe lună și un salariu minim brut de 1.200 de euro pe lună. Acolo se va duce, de altfel în mod natural, aplicarea principiului Uniunii Europene privind salariul minim european.

Vom fi invadaţi de forţă de muncă proaspătă, din toate zările, când azi nu avem meseriaşi nici pentru firmele noastre. Constructorul autostrăzii Pitesti-Sibiu caută cu disperare muncitori şi nu găseşte.

În al treilea rând, trebuie să întoarcem în economie, în total, prin scheme de sprijin, ajutor de stat, granturi, stimuli și garanții, între 8 și 10% din PIB. Aici trebuie să mai lucrăm.

Și nu în ultimul rând, să devenim cea mai puternică economie din Europa Centrală și de Est, depășind Polonia la indicatorii de convergență economică

Domnul Ciolacu, staţi să vedeţi mai întâi dacă aveţi bani de pensii şi salarii bugetare. Aţi spus că reorganizaţi ministerele. Nimic, până acum. Ministerul Agriculturii are în subordine 111 instituţii, deşi toată agricultura este privatizată. România are 1,3 milioane de bugetari, Polonia doar 900.000 de bugetari, la o populaţie dublă faţă de România. Mai nou aţi reorganizat "Agenţii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism”, deşi tot turismul este privatizat, şi nu are nevoie de agenţii ale statului.

Asta nu înţelegeţi dv, „ca şi prim-ministru”. Activitatea privată dintr-o economie nu are nevoie de „cenzori” de stat, care mai mult încurcă decât descurcă. Poate o să pricepeţi vreo dată, dar să nu fie prea târziu!

În concluzie, nici premierul Ciolacu nu a scăpat de „visele” conducătorilor comunişti. Visează cai verzi pe pereţi şi le prezintă alegătorilor ca să câştige alegerile. Doar că electoratul român a evoluat. Să nu fie o capcană în care actualii conducătorii se vor vedea prinşi chiar în an electoral.

Sau, poate, Ciolacu a vrut să-i prostească pe cei de la AmCham CEO Business Forum. Dacă asta a vrut, înseamnă că n-a aflat că cea mai bună dovadă de prostie este să-i crezi proşti pe ceilalţi!