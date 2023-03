La 105 ani, de la Unirea Basarabiei cu România

Cu cinci zile înainte de aniversarea revenirii Basarabiei la Patria Mamă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat miercuri, 22 martie, legea privind înlocuirea sintagmei "limba moldovenească" cu "limba română", în toate legile Republicii Moldova, inclusiv în Constituţie.

"Astăzi am promulgat Legea care confirmă un adevăr istoric și incontestabil: limba de stat a Republicii Moldova este cea română. Îmi doresc ca limba română să ne unească pe toți cei care trăim aici și cărora ne este drag acest pământ. Noi, alături de alți peste douăzeci și șapte de milioane de oameni de pe glob, vorbim limba română, una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Fie că este limba noastră maternă, fie că am învățat-o pe parcursul vieții, datorită limbii române noi nu avem nevoie de traducători: ne înțelegem dintr-un cuvânt și spunem - într-un glas - că «vorba dulce mult aduce»" concluziona conaționala Maia Sandu.

DESANT ROMÂNESC LA CHIȘINĂU

Cu o săptămână înainte de împlinirea a 105 ani, de la Unirea Basarabiei cu România, un grup de formatori de opinie specializați pe probleme de securitate internațională din România a efectuat o vizită la sediul Ministerului Apărării.

Ministrul apărării Anatolie Nosatii și secretarul de stat Valeriu Mija au înțeles și sprijinit grupul de conaționali care m-au însoțit la Chișinău, pentru a lua pulsul fraților de suflet, cei trăitori la est de granița răsăriteană a NATO.

În acest context delegația română, compusă din Sarmiza Andronic, Tudor Curtifan, Cristian Barna, Raluca Olteanu și autorul acestor rânduri a fost informată - la sediul Ministerului Apărării Republicii Moldova, de către conaționalul Valeriu Mija, Secretar de Stat în domeniul politicii de apărare, planificării apărării naționale și interoperabilității militare - despre prioritățile instituției de apărare a entității din stânga Prutului, documentele de politici în domeniu și contribuția Republicii Moldova la securitatea internațională, prin participarea în misiuni internaționale de menținere a păcii.

Au participat patru șefi de direcții centrale, alături de care a fost prezentă și doamna locotenent-colonel Maria Aramă, șefa Serviciului informare si comunicare cu mass-media, imaginile video și fotografice fiind asigurate de dinamicul Sambra Mihail.

Dialogul s-a desfășurat în limba lui Mihai Eminescu,

ofițerii din Armata Națională a Republicii Moldova fiind foarte bine pregătiți profesional, unii cu o experiență internațională notabilă, cu ei abordând formatorii de opinie veniți din România repere ale cooperării dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România, evaluarea crizei în actualul context geopolitic tensionat din regiune, dar și perspectivele privind parcursul pro-european al Republicii Moldova și sprijinul României la acest capitol.

La Chișinău, cu sprijinul secretarului de stat Valeriu Mija, grupul de formatori de opinie a avut întâlniri cu profesorii și studenții de la Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor societății civile din domeniul securității și apărării - Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA), Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Asociația Politicii Externe (APE), Centrul de Informare și Documentare NATO. Conaționalul Valeriu Mija a mulțumit grupului pentru colaborare și inițiativă.

De altfel, înainte de a începe dialogul fratern cu oficialii menționați ai Ministerului Apărării al Republicii Moldova am oferit secretarului de stat Valeriu Mija - în numele formatorilor de opinie, Sarmiza Andronic, Cristian Barna și Tudor Curtifan - trei volume despre Regina Maria, aceea despre care Constantin Argetoianu scria:

<< „Oricâte greșeli va fi comis regina Maria, înainte și după război, războiul rămâne pagina ei, pagină cu care se poate făli, pagină care se va așeza în istorie la loc de cinste.

O găsim în tranșee printre combatanți în rândurile înaintate, o găsim în spitale și în toate posturile sanitare printre răniți și bolnavi.

O găsim de față la toate adunările care încercau să facă puțin bine.

Nu a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, cum nu a cunoscut teama și scârba de molimă sau nerăbdarea față de eforturile așa de des inutile, provocate de dorința ei de mai bine.

Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate fronturile activităților sale, dar mai presus de toate pe acela al încurajării și ridicării moralului acelora care o înconjurau și care au trebuit să decidă, în cele mai tragice momente, soarta țării și a poporului său.

Se poate afirma că, în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești.

Prin modul cum a influențat, în 1916, intrarea României în război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei, regele Ferdinand nu a ratificat dezastruoasa pace de la București,

regina s-a așezat ca ctitoriță a României întregite și ca una din cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale.” >>

LA ACADEMIA MILITARĂ "ALEXANDRU CEL BUN"

Ulterior am poposit la Academia Militară Alexandru cel Bun, unde am fost primiți cu căldură de rectorul academiei, colonelul Iurie Gîrneț, absolvent al Cursului de Securitate Regională, Centrul European de Studii de Securitate „George C. Marshall” din Garmisch-Partenkirchen, Germania și al Universității Naţionale de Apărare, din România, Facultatea de Comandă şi Stat Major, licențiat în Științe militare, specializarea conducerea interarme forțe terestre.

După întrevederea francă cu rectorul am avut parte de un dialog aparte, în limba lui Mihai Eminescu, cu cadeții academiei, "gheața" fiind spartă de Sarmiza Andronic, o româncă impetuoasă, care știe să se bată oratoric, pentru interesul național și care a fost aplaudată cu simpatie, la finalul dialogului formatorilor de opinie veniți din România, cu cei ce vor fi ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova.

AMFITRION: VERGIL BOTNAREVSCHI

În arealul universitar din Chișinău, pe 20 martie 2023 am poposit la catedra militară condusă de colonelul, în retragere, Vergil Botnareschi, care conduce, cu înțelepciune, o entitate aparte, unde am poposit - datorită ex-ministrului apărării Vitalie Marinuța -, împreună cu Sarmiza Andronic, mai jos fiind două imagini sugestive ale prezenței noastre acolo, alături de amfitrioni.

Când i-am spus, într-o doară, pentru a îi înțelege mai bine convingerile, că după cum merg lucrurile, în Europa de Est, cam se pare că de data asta malurile Prutului se vor reapropia prin determinarea americanilor, când va fi să fie, Vergil Botnareschi a replicat pe loc: "Dar cum? Noi trebuie să facem reunirea!"

În ce îi privește pe studenți, aceștia s-au dovedit a fi inițiali inerți, parțial nedumeriți, apoi activi, cu firești întrebări despre dinamica relațiilor internaționale, în contextul situației existente pe Frontul de Est, din Ucraina.

MINȚI STRĂLUCITE LA C.I.D. NATO

La sugestia secretarului de stat Valeriu Mija am poposit și la Centrul de Informare și Documentare NATO, unde interlocutorii noștri - Victor Juc, dr. hab., Director, Institutul de Cercetări Juridice, Politice si Sociologice, Ion Tabârța, Director Executiv, CID NATO, Natalus Stercul, Directoare Executivă, Asociația pentru Politica Externă, Ana Negru, Manager de proiect, Platforma pentru Initiative de Securitate si Apărare și incisiva Natalia Albu - au participat la un brainstorming privind percepția pe subiecte sensibile, precum NATO, UNIREA si tematici ce țin de dezinformare, în contextul mediului actual de securitate.

De altfel, Natalia Albu și Elena Mârzac au realizat și un îndreptar pragmatic de stereotipuri din domeniul securității și apărării Republicii Moldova.

SPIRITE LUMINATE

Răspunzând intenției noastre de a poposi în mai multe aule universitare, conaționalul Valeriu Mija ne-a facilitat un popas matinal și la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, unde impecabila doamnă Viorica Țîcu, decan FRISPJ, ne-a oferit oportunitatea de a asculta opiniile punctuale ale unor profesori de excepție, precum Mihai Cernencu, Ludmila Coadă, Alexandru Bohanțov, Valentina Ciumacenco, Vitalie Pleşca, Rodica Panța și Maxim Brăila.

Apoi am avut parte de întrebări percutante, deloc comode, de la cei care au constituit grupul de voluntari creat pentru a ne testa reciproc viziunile euro-atlantice, la care Sarmiza Andronic și cel ce a scris aceste rânduri au răspuns pe măsura provocărilor inteligente ale interlocutorilor noștri.

SPRIJINUL GENERALILOR PRO-VEST

Programul a două, dintre cele trei zile de documentare în frumosul oraș Chișinău, a fost sprijinit de doi generali în rezervă, pro-VEST.

Primul este Vitalie Marinuța - care a fost numit în funcția de ministru al Apărării după un vot de încredere al Parlamentului Republicii Moldova și al Cabinetului Filat din 25 septembrie 2009. În aceeași zi, a depus jurământul către Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. De asemenea, a fost șef al Statului Major General până în 2011. Anterior a absolvit, printre alte cursuri, Master of Arts în Studii de Securitate (relații civilo-militare), Școala Postuniversitară Navală din SUA Monterey, California, Statele Unite (2004) Curs de restructurare a apărării, Centrul pentru Relații Civil-Militare, Monterey, California, Statele Unite (2004), Curs de ofițeri de comandă și stat major, Colegiul de comandă și stat major al armatei Statelor Unite, Ft. Leavenworth, Kansas, Statele Unite ale Americii (2000).

Al doilea este Vitalie Stoian, care, pe parcursul carierei sale militare, a absolvit Şcoala militară superioară de comandă a trupelor de geniu, la Kamenets-Podolskii, Ucraina, Institutul Militar de Limbi Străine, la Hurt, Germania, Cursul comandant de batalion, la Storkow, Germania, Universitatea Naţională de Apărare în România, specialitatea Comandă şi Stat Major, Colegiul Naţional de Apărare, la Bucureşti.

Cei doi generali au sprijinit desfășurarea de întâlniri succesive cu studenți și cadre profesorale de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova și Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Vitalie Marinuța și-a exprimat convingerea că proiectul pilot al formatorilor de opinie veniți din București a avut succes în mediul universitar din Republica Moldova și speră că va avea continuitate în viitorul apropiat.

De altfel și generalul Vitalie Stoian afirma că "acest proiect trebuie de continuat în instruirea și informarea corectă a societății ( și în special a tinerilor) cu privire la valorile naționale și cele europene, in special in domeniul apărării și securității, precum și în Moldova, dar și informarea societății din România și UE despre situația reală din Republica Moldova. A fost un start bun, care trebuie de continuat și de avansat. Pentru noi a fost și este foarte importantă opinia și experiența fraților noștri de peste Prut. De fapt suntem un popor, care am fost despărțiți pe nedrept de marile puteri! A fost o plăcere, sa ne (re)vedem! "

OPINIILE UNUI SENIOR ȘI ALE UNUI JUNIOR

Cristian Barna: "A merge la Chișinău în această perioadă grea pentru Republica Moldova consider că este o datorie și o provocare pentru un formator de opinie din România. O datorie pentru că atunci când îți este solicitată o părere despre ce se întâmplă în Republica Moldova, fie de către studenți (în cazul meu cei de la programul de master Studii de Securitatea/Analiza Informațiilor, Universitatea București, respectiv programul de master Managementul Securității în Societatea Contemporană, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca) fie de către ziariști, este recomandabil să fi luat pulsul la fața locului! O provocare pentru că, în calitate de formator de opinie trebuie să știi cum vor recepționa opiniile tale cei cărora le vei vorbi, în cazul nostru studenții din Chișinău. De ce? Pentru că ești perceput ca fiind exponentul celor de pe celălalt mal al Prutului, iar adăugarea unor teme sensibile precum unirea cu România, abolirea neutralității sau aderarea Republicii Moldova la NATO poate fi considerat un demers propagandistic. În acest context, deplasarea la Chișinău a însemnat, pentru mine, demolarea unor prejudecăți precum Chișinăul este un oraș sub asediu (nici pomeneală, este un oraș frumos, cu oameni calzi, cu trafic la fel de infernal ca și în București, unde se vorbește limba română), sau că vom fi puși la stâlpul infamiei de către studenți îndoctrinați de propaganda pro-rusă (nici pomeneală, studenții sunt pro-europeni și foarte pragmatici cu privire la viitorul lor)! "

Tudor Curtifan: "Am fost în zilele acestea la Chișinău și am avut onoarea să le vorbesc studenților (inclusiv unora din Transnistria și Găgăuzia) de la Universitatea Tehnică, celor de la Academia Militară și celor de la Universitatea de Studii Europene, despre fake news, despre narative ale propagandei ruse, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre modul în care aderarea României la UE și NATO a fost poate cel mai important eveniment geopolitic pentru România, după Unirea Principatelor, Marea Unire și Revoluție. Toată experiența mi-a întărit ideea că locul Republicii Moldova e alături de România în Europa, spre vest, nu spre est. Iar ei înțeleg acest lucru. În România există multe stereotipuri și prejudecăți în ceea ce privește R. Moldova. În ciuda vulnerabilităților lor, a atacului hibrid la care sunt supuși de mai bine de trei decenii, în ciuda istoriei care le-a fost mai mult o corvoadă de la 1812 încoace, moldovenii înțeleg miza „bătăliei lor pentru Europa”, o bătălie pe care noi am câștigat-o în 2004 și 2007, odată cu aderarea la NATO și UE. Și poate cel mai important lucru la care am contribuit a fost transmiterea mesajului că Republica Moldova nu e singură în fața năpastei. WeAreNATO Ar fi multe de spus despre modul în care programul a reușit să clarifice viziunea formatorilor de opinie și experților asupra drumului pro-european al Republicii Moldova, prin luarea pulsului realității de la nivelul societății. E fără putință de tăgadă că Republica Moldova e europeană, dar dacă ar fi să caracterizez programul pilot într-un singur cu cuvânt, acesta ar fi „necesitate”. Necesitatea imperativă ca acest program pilot să continue și să se dezvolte, pentru a contribui, în continuare, la conectarea la realitatea europeană a mediului militar, politic și social de pe ambele maluri românești ale Prutului."

TRĂIASCĂ NAȚIA! SUS CU EA!

1. "Amu'..."- cum ziceau frații noștri de peste Prut, într-una din serile popasului nostru la Chișinău, am coborât și în crama de la Popasul Dacilor, unde i-am invitat noi pe gazdele noastre dragi, fiind încântați de franchețea interlocutorilor noștri.

În fotografia de sus, de la dreapta la stânga: Vitalie Marinuța, Raluca Olteanu, Tudor Curtifan, cine a scris aceste rânduri și Anatol Mămăligă, fiecare cu o poveste de ascultat, la ceas aparte.

În imaginea de jos, de la stânga la dreapta: Vitalie Stoian, Anatol Mămăligă, Sarmiza Andronic, Vergil Botnareschi, Cristian Barna, Tudor Curtifan, Raluca Olteanu, eu și Valeriu Rusu.

"Cu regret" - cum vorbesc gazdele, că a durat puțin...

2. Împreună cu generalul Vitalie Marinuța am poposit și la celebrul post de radio și televiziune VOCEA BASARABIEI, unde am purtat un dialog în trei, cu hâtrul jurnalist Leonid Smolnițchi.

3. Iar în inima frumosului oraș Chișinău, în fața statuii lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei între 1457 și 1504, am rugat un june trecător să ne facă o fotografie cu cel ce ar merita să fie consilier al președintelui Republicii Moldova, ex-ministrul apărării Vitalie Marinuța, general cu o experiență notabilă în Statele Unite ale Americii, cu Sarmiza Andronic, aflată într-o ofensivă oratorică timp de trei zile, dar și cu profesorul Cristian Barna, un cerebral extrem de util pe micul ecran, într-o bătălie unde interesul național trebuie susținut cu argumente lucide.

După cum zicea Mihai Eminescu: "Trăiască Nația! Sus cu ea!"