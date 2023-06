Îl aştept pe premierul Marcel Ciolacu să „livreze la milimetru tot ce a promis” pentru Educaţie!

Îi voi reaminti mereu ce a spus azi când a cerut parlamentului votul de investitura. Iar dacă nu livrează tot ce a promis, are o singură caracterizare: mincinos!

Am rămas surprins de lucrurile adevărate pe care le-a spus despre Educaţie. Mari speranţe că le va pune în operă nu am. Deşi se pretinde a fi altfel decât au fost politicienii până azi, face parte din aceeaşi tagmă de farseori. Dau din gură până la alegeri, după care exclamă: am zis eu aşa ceva? Doar că memoria internetului nu poate fi ignorată.

Iată lucrurile importante pe care le-a spus azi în parlament, când a cerut votul de investitură.

„când vină vorba de Educație, speranța nu va fi o opțiune pentru mine. Ca prim-ministru, voi livra la milimetru ce am promis”.

„trebuie să fim conștienți că nu este vorba doar de bani. Banii dați fără cap se vor risipi ca apa în nisip. Și peste 4 ani vom fi în același loc”.

Am avut impresia că mă citează. De multe ori am spus în articole acelaşi lucru. Nu este suficient să dai bani educaţiei, trebuie să urmăreşti cum sunt ei cheltuiţi, altfel se duc ca apa în nisip.

„Trebuie ca specialiștii din educație, alături de profesori și ministerul Educației, să găsească un sistem prin care salariile să reflecte în mod corect respectul cuvenit meseriei, dar și performanța. Este nevoie de criterii. Profesorii care muncesc din greu trebuie răsplătiți ! Trebuie să câștige mai mult! Pentru că așa este normal”.

Este vorba de salarizarea funcţie de performanţă, pe care şi eu şi alţii o susţinem de mult timp, fără vreo reacţie a şefilor guvernului sau ministerului de resort. Mai mult, am prezentat drept criteriu al performanţei la clasă progresul şcolar al elevilor, şi modul în care acesta se poate măsura. Cititorii mei ştiu toate aceste idei. Se va ţine de cuvânt Marcel Ciolacu, „să livreze la milimetru” legarea salarizării de performanţa la clasă? Ar fi un miracol! Nu voi crede până nu văd!

„România nu trebuie să mai aibă licee în care niciun elev nu ia BAC-ul. România nu trebuie să mai aibă în sistemul de Educație oameni cu 2 și 3 la titularizare, care s-au făcut profesori doar pentru că n-au găsit altceva mai bun de făcut”.

Are dreptate! Avem circa 40 de licee, pe care le plătim degeaba. Nu au niciun promovat la Bacalaureat. Atunci de ce să plătim salariile profesorilor respectivi? Nu mai vorbesc ca şi procentele de promovare sub 50% nu sunt acceptabile, şi în această situaţie sunt sute de licee. Îl aştept pe domnul premier Marcel Ciolacu să rezolve această dilemă!

„Dar, pentru asta, trebuie să facem un sistem echitabil, performant și avantajos pentru toți profesorii care își fac datoria!”

Primul pas va fi că salariul debutanților din Educație să pornească de la salariul mediu brut pe economie! Iar Educația să fie din nou un domeniu care să atragă cei mai buni oameni.

Și voi face asta pentru că eu cred că orice viziune pentru națiune se construiește doar punând educația pe primul loc. (...)

Corect! Contradicţia vine din faptul că în Programul de Guvernare şi în Legile Educaţiei, rezultate din România Educată, nu se regăsesc aceste idei. Ce va face premierul Ciolacu, nu va respecta Programul de Guvernare şi legile România Educată, care au trecut deja de parlament, mai rămâne să fie promulgate de preşedinte?

Cum nu văd cum nu le-ar respecta, rămâne că premierul Marcel Ciolacu dă doar din gură, minte, aşa cum fac mai toţi politicienii. De respectat ce a declarat azi nu se pune problema, nu poate, nu ştie că ar trebui să ignore legile şi Programul de Guvernare. Să concluzionăm că nici măcar nu ştie ce este scris în Programul de Guvernare? Este foarte grav dacă aşa înţelege să-şi înceapă mandatul de premier.

Are bani guvernul pentru a-şi ţine promisiunile? Dacă ne uităm la deficitul bugetar, nu are. Marcel Ciolacu evită să ne spună de unde va lua banii necesari. Evită să ne spună dacă vom reuşi să luăm banii din PNRR, şi cum vom îndeplini ţintele şi jaloanele. Promite că va tăia pensiile speciale şi va crea o nouă grilă de salarizare, mult crescută în comparaţie de ce avem acum. De unde bani? Nu ne spune domnul Ciolacu!

Aşa cum am promis, periodic îi voi duce aminte premierului ce a declarat azi legat de Educaţie, care va fi „livrat la milimetru”!