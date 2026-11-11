 Ginerele lui Trump, negociator pentru America, propune un „nou cadru european de securitate” | adevarul.ro
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Ginerele lui Trump, negociator pentru America, propune un „nou cadru european de securitate”

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Nimic nu e sigur, totul par a fi o bătălie între zvonistica lansată de echipele de profesioniști care duc acum greul războiului hibrid pe vorbe, poate la fel de mortale ca armele care provoacă moartea combatanților. Se lansează ipoteze cu o viteză terifiantă, toate menite să acționeze ca niște valuri succesive de ceață cu menirea de a introduce neliniște, panică și neîncredere cronică în capacitatea liderilor de a rezolva problemele comune. Altfel, se spune, războiul nu se va încheia niciodată și amenințarea folosirii armelor Apocalipsei va trebui să devină realitate.

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Foto: INQUAM

În consecință, avem acum în centrul discuțiilor între ruși și americani, în prezența ucrainenilor și, posibil, chiar și a europenilor, o discuție aprinsă pe tema noului cadru european de securitate propus de Jared Kushner, însuși ginerele lui Trump, negociator în numele Statelor Unite. Totul pornește de la o declarație comună de la Abu Dhabi în concluzia unei reuniuni de ieri între negociatorii ucraineni, emisarii americani și reprezentanții UK, Franței, Germaniei, Italiei, UE și NATO. Se reafirmă acolo „angajamentul comun în favoarea unei arhitecturi și a unor măsuri europene solide de securitate pentru perioada de după încheierea războiului” Interesant că declarația respectivă spune că „orice aranjament viitor trebuie să respecte suveranitatea, integritatea, teritoriul, capacitatea independentă de decizie și să ofere garanții de securitate credibile Ucrainei”. Adică exact invers de ce indica în urmă cu două zile Trump atunci când spunea că, în urma acestor negocieri, harta Ucrainei s-ar putea să arate „puțin diferit”. Dar azi va fi discutată chestiunea, anunță cei de la TASS https://tass.com/world/2215883

Dar cine s-ar afla în centrul acestei noi arhitecturi de securitate europene? „Este clar – spun semnatarii textului respectiv – că un NATO puternic va rămâne în centrul apărării colective euro-atlantice” Cu toate astea, sau tocmai respectând acest deziderat, „este esențial să se răspundă preocupărilor de securitate de după război și să fie reduse riscurile de conflict”. Și, pentru asta, „s-a discutat despre mijloacele de a garanta mecanisme solide de gestionarea riscurilor și de prevenire a escaladărilor primejdioase”.

Asta vine ca un răspuns la cererea pe care Kremlinul o formulează constant, în toate formatele de negociere, încă de la începutul conflictului: este nevoie de un acord global asupra securității în Europa, totul începând cu cererea făcută de Putin înainte de 2022 ca NATO s-ași retragă trupele din Europa de Est, răspunsul negativ Alianței fiind ferm și irevocabil.

De aic, pe mai departe, începe povestea de acum care spune că ideea lui Kushner este să ofere o soluție de rezervă care ar presupune relansarea formulei „Consiliul NATO-Rusia” https://www.nato.int/en/about-us/organization/nato-structure/nato-russia-council

(format pe 28 mai 2002 la Summit-ul de la Roma) considerat de Rusia ca suspendat în 2014 și declarat ca „închis” în decembrie 2025 https://tass.com/world/2053253 ) , negocierile pe această temă urmând să meargă în paralel cu cele pentru încetarea focului pe fronturile din Ucraina. Poziția europenilor ar fi exact inversă: pace înainte de începerea oricăror alte negocieri cu Moscova.

Decizia pe această temă are o importanță crucială: dacă va exista un acord, este evident că importanța și extensiile sale posibile merg cu mult dincolo de rezolvarea conflictului în Ucraina căci, vă rog să vă amintiți acest lucru, a existat o misiune diplomatică a Federației Ruse la NATO și un Birou militar de legătură al NATO la Moscova prin intermediul Ambasadei Belgiei, precum și un Birou NATO de informare în capitala Federației Ruse deschis în 2001, acum suspendate.

Se poate relua totul din punctul în care relațiile NATO-Rusia au fost suspendate , poate în speranța unora dintre actori că s-ar putea rezolva totul și lucrurile să revină la momentul din 2002 când perspectivele care se deschideau erau considerate ca fiind fără precedent după încheierea Războiului Rece? Asta ar fi, cum spun surse discrete și extrem de bine informate când se decid să vorbească, o condiție prealabilă a Europa să poată intra în joc la nivelul ambițiilor sale de actor global? Sau este doar o încercare de a revitaliza potențialul spațiului euro-atlantic înainte de reuniunea celor Trei Super-puteri, fiind vorba doar despre adăugarea unei săgeți suplimentare la arsenalul american de negociere, în aplauzele Rusiei și Chinei?

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