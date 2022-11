Exclusiv. Ambasadorul Israelului: Iran rămâne principala Amenințare pentru stabilitatea Orientului Mijlociu

E.S. Reuven Azar, ambasadorul statului Israel la București, a acordat în exclusivitate un interviu în care abordează atât relațiile bilaterale, cât și subiecte ce țin de războiul din Ucraina sau dinamicile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Excelență, sunteți de puțin timp la post, aici în București, motiv pentru care aș dori să începem dialogul întrebându-vă care sunt principalele obiective ale mandatului dumneavoastră?

În urma unei analize făcute, în special cu sectorul privat, dar și cu alte părți interesate, pentru a vedea care sunt oportunitățile și provocările, am stabilit o agendă preliminară pe care începem să o implementăm. În primul rând, planul geostrategic din această regiune s-a schimbat complet, așa că unul dintre principalele obiective este acela de a aduce cooperarea noastră în materie de securitate cu România la următorul nivel. Avem o cooperare excelentă pe toate palierele de securitate, atât în ceea ce privește domeniul apărării cât și în ceea ce privește cooperarea industrială și alte aspecte conexe. Evident, oportunitățile de cooperare trebuie tot timpul reînnoite. Mai mult, fostul ministrul român al Apărării, dl. Dâncu, a vizitat Israelul și a discutat aspecte suplimentare, cum ar fi protecția balistică, schimb de experiență și training, aspecte pe cere dorim să le continuăm și implementăm cu noul ministru al Apărării.

În plus, în ceea ce privește cooperarea în domeniul economic, există de asemenea, noi oportunități. După cum știți, Israelul este un investitor bine cunoscut în domeniul imobiliar, dar în ultimii ani, există o prezență masivă a investițiilor în domeniul energiei regenerabile, în special energia solară dar și eoliană, și avem câteva companii aici, în România, care conduc cele mai mari proiecte din aceste domenii.

De asemenea, există cooperarea în domeniul agriculturii, un domeniu tradițional în care activăm de mulți ani, existând companii israeliene stabilite in România care dezvoltă proiecte cheie în domeniul irigațiilor, spre exemplu. În sectorul High-Tech, se observă o creștere a companiilor în domeniul cyber, FinTech, IT. De asemenea, există și cooperarea în domeniul managementului apei. În condițiile în care România se confruntă cu secetă, în special partea de sud a țării, avem de gând să aducem delegații de experți în domeniu care să viziteze aceste locuri, să înțeleagă situația din teren și să aducă soluții. De exemplu, cum este cazul orașului Buzău, unde primarul vrea să demareze un proiect privind utilizarea apei colectate în stația de epurare, folosită pentru irigații. Aceste lucru îl facem în Israel de mulți ani, irigăm 70% din recolte cu apa reziduală care a fost purificată. Așadar, am putea coopera în ceea ce privește managementul apei și configurarea acestui sistem.

Să nu uităm de sectorul cultural, unde avem o bună cooperare în domeniul artelor, al muzicii, al teatrului. Cel mai important, Israelul devine unul dintre principalii jucători în industria turismului din România și vrem să profităm de acest aspect pentru a spori oportunitatea legăturii pentru comunitatea evreiască și pentru poporul român, generând un venit de alte noi oportunități.

Dincolo de aceste aspecte, unde trebuie lucrat pentru a îmbunătăți relația bilaterală dintre Israel și România?

Cred că trebuie să fim foarte sistematici în modul în care abordăm problemele, iar rolul guvernelor este să ofere soluții pentru a elimina obstacolele. De exemplu, în domeniul turismului încercăm să realizăm noi proiecte alături de companii private, proiecte al căror rezultat final să poată fi unul măsurabil. Acesta este modul de abordare, modul de lucru și inovarea, dezvoltarea vizează inclusiv subiectele amintite anterior.

Excelență, ați vorbit despre vizita fostului ministru român al Apărării în Israel. Publicațiile de știri din țara dumneavoastră, dar și cele din România au scris despre interesul Bucureștiului de a cumpăra sistemul Iron Dome din Israel. Este acest lucru posibil? A vândut Israel sistemul și altor țări?

Până acum, nu am exportat încă sistemul. Aici trebuie să mai lucrăm la câteva aspecte interne pentru a putea vinde, în cele din urmă Iron Dome. Apoi, evident, trebuie să ținem cont de poziția SUA, care a oferit sprijin financiar pentru construcția scutului. Abia apoi putem demara discuțiile cu terțe țări interesate de achiziționare. Nu în ultimul rând, statele potențial cumpărătoare vor avea nevoie de pachete diferite ale scutului, în funcție de propriile interese: fie că vorbim de necesitatea combaterii amenințării balistice intercontinentale, a rachetelor cu rază medie de acțiune, ori cu rază scurtă de acțiune sau drone. Sistemul va trebui să genereze soluții de securitate specifice fiecărei țări. Din acest motiv este important să demarăm negocierile cât mai repede pentru a ști ce avem de făcut.

Aici, în Europa de Est nu putem trece cu vederea dinamicile militare, motiv pentru care aș dori să vă întreb, care este politica Israelului privind războiul ruso-ucrainean?

În mod cert, Israel susține Ucraina și ne-am alăturat de partea Kievului în toate dezbaterile internaționale. De asemenea, am oferit ajutor umanitar Ucrainei, de la aspecte ce țin de găzduirea refugiaților la construcția de spitale de campanie în Ucraina. Facem toate eforturile de a ajuta, așa cum putem Ucraina.

Nachman Shai, ministrul Diasporei, și un lider politic foarte important în Israel, a spus în urmă cu puțin timp că a sosit momentul ca Israel să înarmeze Ucraina. Înțeleg că nu este poziția oficială a guvernului israelian, dar v-aș întreba dacă există o presiune politică internă pentru a ajuta Ucraina prin trimiterea de arme?

Cred că la nivelul societății, oamenii se identifică și susțin poporul israelian. Când vorbim de clasa politică însă, lucrurile stau puțin diferit, iar Israel ar trebui să fie foarte atent când vine vorba de livrarea de arme, în general, și în acest caz, în particular, din mai multe motive.

În primul rând, înainte de intervenția militară din Ucraina, Rusia a intervenit în Siria, aspect strategic foarte important pentru noi, Israel. Mai mult, în Siria, Iranul încearcă să construiască un nou front împotriva noastră, motiv pentru care noi avem nevoie de spațiu de acțiune, să combatem amenințările de securitate. Rusia dispune totodată de o prezență militară masivă în estul Mediteranei și în plus a furnizat armament sofisticat inamicilor noștri, lucru la care trebuie să fim foarte atenți și să ne gândim ce să facem dacă ei vor decide să furnizeze arme mult mai periculoase. Faptul că nu vom trimite arme Ucrainei cred că va reduce șansele ca Rusia să înarmeze la rândul său rivalii noștri și va determina Moscova să țină cont de interesele noastre.

Pe de altă parte, o axă geopolitică între Iran și Rusia este tot mai evidentă. Cum vede Israelul sprijinul iranian oferit Rusiei?

Cred că iranienii privesc războiul din Ucraina ca o oportunitate pentru ei. Nu sunt sigur că interesele Iranului și ale Rusiei coincid întotdeauna. De exemplu, în Siria concurează unul împotriva celuilalt, așa că, cred că în acest moment, Iranul încearcă să sprijine Rusia pentru a beneficia la rândul său de favoruri din partea Moscovei în viitor. Acest joc este unul periculos și este încă o dovadă a faptului că Iran nu are limite morale în politica sa externă. Aceste arme, aceste drone oferite Rusiei, sunt folosite împotriva populației civile. Iranul este recunoscut pentru încălcarea drepturilor omului, și nu doar în Orientul Mijlociu, ci și în propriile granițe. Cred că acesta ar trebui să fie un semnal de trezire. Multe țări europene au aplicat sancțiuni în speranța că acestea vor genera o schimbare de regim în Iran, însă este destul de evident acum că acest lucru nu se va întâmpla. Este nevoie de o nouă abordare, să creștem presiunea asupra acestui regim, inclusiv în ceea ce privește exportul de petrol. Suntem încurajați de faptul că există mai multe sancțiuni împotriva abuzurilor asupra drepturilor omului în Iran, dar nu este de ajuns. Trebuie să facem mult mai mult, pentru că reușita încercării de a contracara Iranul poate aduce multe beneficii nu doar pentru Israel sau Orientul Mijlociu, ci și pentru Europa. Odată ce mașinăria terorii și a sprijinului oferit grupurilor teroriste de către Iran este eliminată, va fi mult mai ușor de stabilizat țări precum Irak, Siria, Liban și Yemen.

În acest context, în care Rusia are tot mai multe probleme în Ucraina, ar putea să ofere mai mult spațiu de manevră Iranului în Siria?

Nu putem exclude acest scenariu, dar cred că în cadrul dialogului purtat de Israel cu Rusia au fost foarte clar menționate interesele noastre. Cred că până în acest moment rușii au respectat aceste condiții. Nu uitați că în Israel există o populație masivă de origine rusă care reprezintă de asemenea un factor de dialog, o punte. Sigur, nu putem prezice niciodată cu exactitate ce va putea urma, motiv pentru care trebuie să stăm în alertă și să fim precauți.

Care sunt celelalte principale provocări de securitate pentru Israel în regiunea Orientului Mijlociu?

Prima provocare de securitate privește încercarea Iranului de a obține tehnologie nucleară. Noi am considerat că Acordul nuclear nu va opri Iranul să dezvolte arme de distrugere în masă, motiv pentru care ne-am opus negocierilor. Trebuie să rămânem vigilenți și să luăm măsuri pentru a evita acest lucru. Israel nu va permite ca Iranul să dezvolte un asemenea arsenal. Din fericire, și americanii au aceeași poziție, trebuie doar să ne asigurăm că vom acționa împreună pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

În plus, ne îngrijorează stocul de rachete și drone pe care Teheranul îl livrează Siriei, în Yemen sau către Hezbollah. Mai apoi, iranienii le oferă acestora și capacitatea de a produce arme proprii. Iran este o amenințare pentru statele din regiune, de aceea conlucrăm cu statele arabe.

Am văzut că toate aceste sancțiuni nu au condus către abandonarea programului nuclear. Ce ar putea face Vestul?

Din păcate Iranul are o capacitate crescută de producție a uraniului îmbunătățit. Folosesc centrifuge care unele sunt permise de către Acord, dar altele nu. Au o infrastructură subterană prin care maschează adevăratul proces.

Cred că trebuie să fie o combinație de factori. În primul rând, iranienii trebuie să resimtă o amenințare militară reală. Să se teamă. Am văzut acest lucru în 2003, când după intervenția SUA în Irak, iranienii au crezut că vor urma ei. De asemenea, să nu uităm invazia Afganistanului din 2001. Temerile de atunci i-au determinat pe iranieni să suspende programul nuclear. În al doilea rând, trebuie să existe o presiune reală, puternică, așa cum a fost în cazul administrației Obama. Cu toate acestea, legislația americană a greșit la acel moment-dat întrucât a permis Iranului să continue procesul de îmbogățire al uraniului. Considerăm că aceasta a fost o greșeală. Cred că doar acești factori pot determina un actor precum Iranul care este obișnuit să trișeze în relațiile internaționale.

Mass-media din Orientul Mijlociu a scris despre legăturile informale, care sunt în creștere, între Israel și Arabia Saudită. Cum arată relațiile bilaterale astăzi?

Relațiile sunt bune. Cred că Acordurile Abraham nu ar fi putut încheiate fără sprijinul Arabiei Saudite. Să nu uităm rolul pe care saudiții îl au în regiunea Golfului. Israel are multe interese comune cu Arabia Saudită, deși Riyadul este normal să fie rezervat în oficializarea relațiilor diplomatice. Rezervele sunt și de ordin intern, există și o populație conservatoare. Cu toate acestea, am convenit asupra unor pași importanți, cum ar fi zborurile comerciale între cele două țări. Avem interese comune și consider că este o chestiune de timp până când relațiile se vor normaliza.

Orientul Mijlociu poate deveni o punte între Asia și Europa. Putem crea infrastructură: drumuri, poduri dar și infrastructură de transport energetic. Dorim să conectăm țările semnatare ale Acordului Abraham cu Europa, și în special cu Europa de Est, inclusiv România.