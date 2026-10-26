 E avantajată România de alegerile din Serbia și Bulgaria? | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

E avantajată România de alegerile din Serbia și Bulgaria?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În jurul României persistă o anumită înclinație față de Rusia. Alegerile de duminică în Serbia și în Bulgaria au limpezit doar în parte peisajul, iar balansul Est-Vest se consumă între propagandă și istorie.

Atmosferă de sărbătoare pe străzile din Belgrad după ce Vučić și-a recunoscut înfrângerea
Atmosferă de sărbătoare pe străzile din Belgrad după ce Vučić și-a recunoscut înfrângerea Foto: Armin Durgut/AP Photo/dpa/picture alliance

Scrutinul parlamentar din Serbia l-a măturat de la putere pe naționalist-populistul Aleksandar Vučić, în vreme ce în Bulgaria, prezidențialele continuă să se joace în al doilea tur între reformistul Andrei Ghiurov și socialista Iliana Iotova, președinta în exercițiu.

În Bulgaria, miza dezbaterilor este sprijinul pentru Ucraina și necesitatea păcii, mai ales că Iliana Iotova este susținută de premierul Rumen Radev, care are o majoritate confortabilă în parlament. În Serbia, în schimb, pariul manifestanților din ultimii doi ani a fost pe corupție și dărâmarea sistemului construit de Vučić, iar indiciile în privința politicii externe sunt destul de vagi. În ambele state, nu doar părți semnificative din elitele politice privesc simultan atât spre Moscova, cât și spre Bruxelles, ci și mulți votanți, care din cauza propagandei, dar și a tradițiilor și legăturilor istorico-religioase, păstrează un atașament nu numai sentimental față de Moscova.

Unul dintre pionii lui Putin în estul Europei 

Aleksandar Vučić, 56 de ani, de 14 ani în fruntea Serbiei, a pierdut alegerile legislative în fața Listei Studenților, grupare care în ultimii doi ani a fost opoziția din stradă. Vučić și-a dat demisia luna trecută din funcția de președinte al statului pentru a conduce campania electorală a formațiunii sale populist-naționaliste, Partidul Progresist Sârb (SNS). Fostul președinte, care patina între Moscova și Bruxelles, a fost unul dintre pionii lui Vladimir Putin în estul Europei. Și-a recunoscut înfrângerea, dar i-a acuzat pe învingători că i-au avut în spate pe occidentali. Aleksandar Vučić a știut să rămână în relații strânse cu Rusia, China și Trump, în timp ce își declara dorința de a intra în Uniunea Europeană (cei patru piloni despre care vorbea uneori).

Kosovo a fost, de asemenea, o resursă politică nesfârșită, fiindcă Vučić a pedalat pe naționalismul sârb și pe dreptul Belgradului asupra micii republici pe care Serbia nu vrea să o recunoască (China, Rusia și aliatele lor nu recunosc Kosovo, iar pe listă se află alte 5 state din UE: România, Grecia, Cipru, Spania și Slovacia).

Politica externă a noii majorități de la Belgrad, o necunoscută 

Formațiunea Lista Studenților, constituită în partid abia acum o lună, e considerată de tipul „big tent” (cort mare), altfel spus, nu are o ideologie determinată și are membri cu înclinații diverse, în așa fel încât și electoratul să fie cât mai consistent. Noul Partid își are rădăcinile în protestele care au început acum doi ani, după ce s-a prăbușit proaspăt renovata gară din Novi Sad, accident în care au murit 16 persoane. Lista Studenților e condusă de profesorul Ilija Srdanović, un cardiolog de 56 de ani.

Programul Listei Studenților precizează „menținerea politicii de neimpunere a sancțiunilor față de Rusia și respectarea integrității teritoriale a Ucrainei”, potrivit Mirjanei Nikolic, rector la Universitatea de Arte din Belgrad, din Lista Studenților. Liderul formațiunii, Ilija Srdanović, a explicat la BBC că „Metohija și Kosovo aparțin Serbiei”, iar universitatea sârbă de la Priștina (actualmente capitala Kosovo), mutată pe moment în Mitrovica, va fi în continuare susținută de Belgrad, la fel ca toate serviciile sociale, culturale și de sănătate ale sârbilor din regiunea kosovară.

Se înțelege, deci, că în privința Kosovo nu vor fi făcute concesii nici de noua majoritate pro-reformistă de la Belgrad, în vreme ce politica externă rămâne pe moment o necunoscută. Cert e că Lista Studenților propune un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană, o soluție de tranșare a lucrurilor, care ar putea avea rezultate complicate pentru viitor.

Avansul „pro-pace” din Bulgaria 

În Bulgaria, Iliana Iotova, care a câștigat primul tur prezidențial de scrutin, se opune ajutorului militar pentru Kiev și spune că „nu e nevoie de o Coaliție de voință”, ci de „o coaliție pentru pace” în Ucraina. Iotova promite că va fi „o președintă a păcii” și subliniază că cele mai importante sunt interesele și securitatea Bulgariei, deviza campaniei sale e „Bulgaria în mâini sigure”. De partea cealaltă, fostul premier interimar și viceguvernator al băncii centrale, Andrei Ghiurov, cere „o voce puternică a Bulgariei în Europa” și spune că Bulgaria trebuie să fie un „aliat de încredere al NATO”.  Sofia a ieșit din Coaliția de Voință care sprijină Ucraina, spunând că Bulgaria nu vrea să mai participe la finanțarea militară a Ucrainei. Cu toate acestea, premierul Rumen Radev nu se opune vânzărilor de armament către Kiev, iar Bulgaria e cel mai mare producător de muniție de calibru sovietic.

Schimbările de la Belgrad ar putea fi în avantajul României doar parțial și probabil condiționat. Programul anti-corupție va face din Serbia un vecin mai transparent, dar cu o poziție dilematică față de UE și Rusia, în vreme ce Bulgaria și-ar putea crește stabilitatea internă, dar ar putea continua o apropiere de Moscova care complica flancul sudic. Valoarea strategică cea mai importantă pentru România vine din ceea ce se întâmplă la Marea Neagră, dar rezultatele electorale pot accentua rezistența statelor riverane la avansul Rusiei sau pot lăsa mai liber terenul de joc al Moscovei în spațiul pontic. Vechea zicală diplomatică dezvoltată în perioada interbelică, potrivit căreia România ar avea doar doi vecini buni, Marea Neagră și Serbia, nu mai e deloc valabilă: războiul ruso-ucrainean blochează marea, în vreme ce Serbia, cu tradiționala sa linie pro-Moscova, ar putea să nu mai dea ajutor corupților din România.

Pentru România, căderea lui Vučić, care împreună cu Viktor Orban susțineau un flanc pro-Putin în mijlocul Europei, nu modifică deocamdată balanța din regiune. Totuși, avansul „pro-pace” din Bulgaria la care pare să se asocieze și noua majoritate din Serbia, întărește linia pro-rusă din Balcani, mai ales dacă la Sofia partida va fi câștigată de Iliana Iotova.  

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

„Hai în Valahia!”: Un jurnalist din Berlin descoperă Bucureștii
Opinii
Nord-coreeni, tratați ca „sclavi” într-o fabrică rusească de drone
Opinii
Se schimbă ritmul politicii externe? Ce vrea Luca Niculescu
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă. Poate fi atacată de procurorii DIICOT
gandul.ro
image
Român întors acasă din Spania explică primul lucru care l-a lăsat MUT DE UIMIRE
mediafax.ro
image
Balonul de Aur s-a dat deja! Gafă imensă a organizatorilor înainte de gală
fanatik.ro
image
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
libertatea.ro
image
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
digisport.ro
image
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
click.ro
image
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Misterul sacului cu bani dispărut de la Biroul Vamal Otopeni. Detaliul descoperit după 9 luni
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
„Asta își dorește Reghecampf”. Cuplul de jucători cu care FCSB vrea să domine SuperLiga
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Adio, Barcelona? Moment fără precedent pentru Gavi, după decizia lui Hansi Flick
digisport.ro
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Decizie favorabilă pentru cei cu rate la bănci. Cum se va calcula acum dobânda la credite
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
click.ro
image
Secretul de frumusețe al Mădălinei Ghenea. De ce își toarnă lapte pe frunte de 15 ani
click.ro
image
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra