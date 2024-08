De ce mentalitatea de creștere accelerată este esențială pentru antreprenori?

Cred că fiecare dintre noi își amintește cel puțin un moment al vieții în care s-a concentrat pe atât de multe sarcini în același timp încât a “reușit” să nu o ducă la capăt cu bine pe niciuna. Așa se poate întâmpla și într-o companie – dacă antreprenorul se concentrează pe mai multe aspecte ale activității în același timp, este greu de crezut că le poate îmbunătăți pe toate, cel puțin nu de unul singur.

Proprietarii de tip creator de valoare se concentrează pe un singur lucru – valoarea, și fac din aceasta singurul obiectiv pe care îl urmăresc, înțelegând că accentul pus pe valoare conduce la rezultate pozitive în toate aspectele unei afaceri, inclusiv la creșterea vânzărilor și a profitului. De asemenea, antreprenorul nu trebuie să aleagă astfel între beneficii în prezent și beneficiile viitoare, pentru că le vor avea pe ambele. Tendința proprietarilor de afaceri de tip lifestyle de a se concentra pe creșterea vânzărilor și a profitabilității este de înțeles, dar poate fi înșelătoare. Singura cale de a avea și o companie valoroasă și un profit consistent este să te concentrezi pe valoare, ceea ce este o schimbare importantă de paradigmă.

Când ai valoarea ca principal scop, faci parte de fapt din categoria antreprenorilor cu mentalitate de creștere accelerată. Întrebările pe care ți le pui sunt legate de strategia pe termen lung, nu doar de operațiunile zilnice ale companiei. Am nevoie de o echipă mai bună pentru a îmi îndeplini cu succes planul de creștere? Am nevoie de relații cu clienții mai bune? Am nevoie de o documentare adecvată a sistemelor și proceselor interne? Am nevoie de o cultură organizațională în care să se pună accent pe crearea valorii? Fiecare întrebare este despre unul dintre cele patru tipuri de capital intengibil care, pe lângă cel financiar, construiesc valoarea afacerii tale: capitalul uman, relația cu clienții, capitalul structural (sisteme și procese) și cultura organizațională.

Să gestionezi o afacere fără un plan strategic pe termen lung este ca și cum ai conduce mașina uitându-te doar în oglinda retrovizoare. Cât de departe crezi că ai putea ajunge? Pentru a merge înainte în direcția corectă, o strategie clară este la fel de importantă pentru afacerea ta precum un parbriz curat și un GPS fiabil. Așa că, odată ce ți-ai schimbat mentalitatea și ai pus creșterea veniturilor și profiturilor pe plan secund, ai nevoie de o strategie pe termen lung centrată pe valoare.

La începutul vieții unei afaceri, proprietarul este cel care face totul în firmă, de la implementarea ideii de business până la plata furnizorilor și reglajul fin al campaniei de marketing online. Pe măsură ce compania se dezvoltă, complexitatea operațiunilor zilnice crește pe măsură și devine necesară o echipă de management care să preia din sarcinile proprietarului. Așa apar departamentele din companie, care sunt conduse, după caz, de directorul financiar (CFO), directorul de operațiuni (COO), directorul tehnic (CTO) sau alți manageri, în funcție de activitatea departamentului respectiv. Iar peste toți este directorul general (CEO), care este, de cel mai multe ori, și proprietarul afacerii.

Pentru o companie centrată pe valoare, este nevoie însă de o funcție distinctă: directorul de creștere a valorii, sau CVO – Chief Value Officer. Acesta nu are neapărat în subordine un departament, ci are rolul de a implementa strategia de creștere pe termen lung prin acțiuni asupra factorilor de creștere a valorii, cu precădere asupra capitalului intangibil al companiei. Desigur, se poate argumenta că deja există roluri care gestionează diferitele tipuri de capital. CFO-ul se ocupă de capitalul financiar și de sursele de finanțare, directorul operațional de documentarea sistemelor și proceselor interne, directorul de resurse umane de capitalul uman, managerul de relații cu clienții de menținerea fidelității acestora și directorul de comunicare de creșterea vizibilității brandului și dezvoltarea unei culturi organizaționale. Fiecare departament acționează, însă, de cele mai multe ori independent de celelalte, cu scopul îndeplinirii unor obiective anuale, raportând de regulă progresele înregistrate și rezultatele către directorul general.

O persoană dedicată pentru implementarea strategiei de creștere pe termen lung, fie că face parte din echipă sau este un consultant extern, este esențială pentru un antreprenor focusat pe valoare. Acest ”ofițer al valorii” este un liant între conducătorii departamentelor care contribuie la valoarea totală a afacerii, are o viziune holistică asupra proceselor companiei și a factorilor care generează valoare, măsoară contribuția fiecărei componente a afacerii la valoare, observă în permanență evoluția pieței și a companiilor concurente și recomandă acele reglaje fine ale strategiei, necesare în anumite perioade de fluctuații ale economiei.

Pentru un antreprenor implicat total în activitatea operațională de zi cu zi a afacerii, prezența unei persoane dedicate valorii companiei poate fi percepută ca un cost suplimentar pentru ceva ce poate face și singur. Dacă ne amintim însă că dependența afacerii de proprietarul acesteia este un risc major perceput de către investitori, delegarea acestui rol către cineva care să se concentreze strict pe trasarea și implementarea strategiei de creștere poate deveni un atu important pentru companie.