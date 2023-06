Cooperarea „Sud-Sud”. Influența Chinei în America Latină crește. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol, extrem de relevant pentru viziunea chineză, ce denotă opiniile experților Cui Shoujun, Marco Cepik, Carlos Aquino Rodríguez, expuse în cadrul emisiunii „Dialog între Est și Vest”, pe tema relațiilor tot mai strânse dintre China și America Latină. Articolul a fost publicat de China News Service pe data de 13 iunie 2023, în timpul vizitei istorice efectuate de președintele Republicii Honduras, Xiomara Castro, în perioada 9-14 iunie 2023.

Foto: Președintele Republicii Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, într-o vizită istorică în China, însoțită de președintele chinez, Xi Jinping. Sursa: aici

Este un subiect din ce în ce mai important. După cum observă și analiștii de la Council on Foreign Relations, „rolul Chinei în America Latină a crescut rapid de la începutul secolului, promițând oportunități economice, ridicând totodată îngrijorări cu privire la influența Beijingului. Firmele de stat din China sunt investitori majori în industria energetică, infrastructură și spațială din regiune, iar țara a depășit Statele Unite ca cel mai mare partener comercial al Americii de Sud. Beijingul și-a extins, de asemenea, prezența diplomatică, culturală și militară în întreaga regiune. Cel mai recent, a profitat de nevoia de sprijin pe fondul pandemiei de COVID-19, furnizând regiunii echipamente medicale, împrumuturi și sute de milioane de doze de vaccin”.

Deși SUA rămân cel mai mare partener comercial al Americii Latine, după cum o arată statisticile, nu este vorba doar despre schimburi economice. Statele Unite și aliații săi se tem că „Beijingul folosește aceste relații pentru a-și urmări obiectivele geopolitice, inclusiv izolarea în continuare a Taiwanului, și pentru a susține regimuri autoritare precum cele din Cuba și Venezuela. Președintele american Joe Biden, care vede China ca un „concurent strategic” în regiune, a promis o mai mare cooperare economică cu America Latină, dar unii analiști susțin că Statele Unite ar trebui să facă mai mult”. Între timp, reacția la implicarea Chinei în regiune a căpătat și dimensiuni concrete: legislația bipartizană introdusă de senatorii americani Bob Menendez (D-NJ) și Marco Rubio (R-FL) încearcă să contracareze ceea ce aceștia numesc „influența malignă” a Chinei în regiune prin „consolidarea cooperării multilaterale în materie de securitate și a eforturilor de combatere a narcotice. Alte propuneri legislative includ solicitări ca Statele Unite să creeze parteneriate comerciale permanente cu țările din emisfera vestică pentru a încuraja „relocarea” lanțurilor de aprovizionare din China către țările mai apropiate de casă”. (CSSR)

Redăm în continuare traducerea principalelor secțiuni ale dialogului dintre experți.

Foto: Cui Shoujun, Sursa: aici

Cui Shoujun (崔守军) este profesor la Facultatea de Relații Internaționale, Universitatea Renmin și directorul adjunct al Facultății de Organizații Internaționale, a aceleiași Universități.

Foto: Marco Cepik, Sursa: aici.

Marco Cepik este profesor la Departamentul de Economie și Relații Internaționale din cadrul Universității Federale din Rio Grande do Sul (în portugheză, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS).

Foto : Carlos Aquino Rodríguez, Sursa : aici.

Carlos Aquino Rodríguez este profesor de Economie la Centrul de Studii Est-Asiatice din cadrul Universității Naționale din San Marcos (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Peru.

Textul articolului de presă menționat mai sus debutează cu întrebarea „Un alt șef de stat din America Latină efectuează o vizită în China. Cărui fapt se datorează relația strânsă dintre China și America Latină?”, răspunsul părând să fie un proverb din America Latină, Un verdadero amigo es capaz de tocar tu corazón desde el otro lado del mundo” ( „Un prieten adevărat este capabil să te emoționeze din cealaltă parte a lumii”), (tradus în limba chineză), care, în viziunea chineză caracterizează relația dintre China și America Latină.

· Cum ar trebui să își consolideze China cooperarea cu țările din America Latină, inclusiv cu Republica Honduras?

· Cum își pot face auzită vocea în afacerile internaționale țările mari din America Latină, după „întoarcerea colectivă la stânga”?

· Care vor fi noile oportunități de care se pot bucura China și țările din America Latină? au fost principalele chestiuni urmărite de reporterul China News pe parcursul dialogului purtat cu cei trei experți.

Reporter China News: În ultimii ani, amenințările tradiționale și netradiționale la adresa securității cu care se confruntă America Latină au devenit mai complexe, SUA acordând o atenție deosebită ajustării politicii lor față de această regiune. Cum vedeți securitatea regională a Americii Latine în viitor și cum credeți că se vor dezvolta relațiile acestei regiuni cu SUA?

Cui Shoujun: Lovită puternic de epidemie, economia Americii Latine se află în recesiune după 2020, confruntându-se cu provocări multiple, precum criminalitatea galopantă și degradarea mediului, toate acestea creând dificultăți serioase în viața grupurilor vulnerabile. În ceea ce privește relațiile externe, în 2022, președintele mexican Lopez a refuzat să participe la Summitul Americilor, inițiat și organizat de Statele Unite, declarându-se nemulțumit de faptul că doar o parte din liderii țărilor din America Latină au fost invitați. Atitudinea acestuia a transmis SUA următorul mesaj: America Latină este o regiune unită, iar țările ei doresc să aibă o politică independentă și să nu fie influențate în permanență de Statele Unite.

Marko Cepik: Din anul 2016, Statele Unite au început să considere China „concurentul” lor în America Latină și au întreprins unele acțiuni nefavorabile pentru securitatea acestei regiuni. America Latină are nevoie de cooperare, nu de conflict și diviziune. În 2022, sub pretextul așa-numitelor „probleme de democrație”, SUA au exclus unele țări de la Summit-ul Americilor. În opinia mea, nu numai că Summit-ul Americilor are un efect redus asupra soluționării problemelor actuale de securitate din regiunea Americii Latine, ci și că găzduirea acestui summit în sine nu este o mișcare bună.

Carlos Aquino: Principalele preocupări ale Statelor Unite din ultimii ani, legate de America Latină au fost imigrația ilegală și situația din Cuba. În zilele noastre, ascensiunea guvernelor de stânga în America Latină a determinat SUA să acorde o și mai mare atenție regiunii.

Reporter China News: Politica din America Latină este adesea menționată ca având un „efect de pendul”, cu „viraje periodice colective la stânga sau la dreapta”. Ce impact va avea acest lucru asupra relațiilor dintre China, Statele Unite și America Latină?

Cui Shoujun: Relația dintre China și America Latină are deja o bază solidă, și indiferent de guvernul aflat la putere, fie el unul de stânga sau de dreapta, China va fi considerată mereu un partener în dezvoltarea acestei regiuni. Comerțul, investițiile și cooperarea în sectorul financiar al Chinei cu America Latină au crescut rapid, mai ales în ultimul deceniu, iar rezultatele sunt foarte concrete. Pentru latino-americani, acest lucru este mai important decât partidul politic aflat la putere sau tipul de ideologie care domină. În schimb, politicile administrației Biden față de America Latină sunt adesea „planuri goale”, lozincile lor nefiind implementate.

Carlos Aquino: Indiferent de guvernele țărilor din America Latină, fie ele de stânga sau de dreapta, China a menținut întotdeauna o politică de stabilitate, acordând o mai mare atenție relației dintre țări și oameni, decât relației cu o anumită administrație. O astfel de relație oferă cu adevărat continuitate și stabilitate. SUA, în schimb, și-au schimbat politica față de America Latină de fiecare dată când și-au schimbat administrația, iar politicile implementate au fost foarte nefavorabile pentru regiune.

Marco Cepik: Luând drept exemplu Brazilia, multe cooperări dintre Brazilia și China ar putea fi aprofundate. Sub conducerea guvernului Lula, Brazilia va participa mai mult la cooperarea BRICS.

Reporter China News: În opinia mai multor experți, hegemonia SUA este în declin, în timp ce cea a Chinei este în creștere. Cu toate acestea, unii subliniază că puterea absolută a SUA continuă să se îmbunătățească. Cum reacționează Americii Latine la aceste tendințe?

Cui Shoujun: Relațiile dintre China și America Latină se dezvoltă rapid. În ultimii ani, China a ajutat America Latină să construiască o cantitate mare de infrastructură, aducând multe oportunități de dezvoltare. În 2021, volumul comerțului bilateral dintre China și America Latină a depășit 450 de miliarde de dolari SUA. SUA preconizează că până în 2035, volumul comerțului dintre China și America Latină va ajunge la 700 de miliarde de dolari SUA.

Marco Cepik: Statele Unite sunt, într-adevăr, un partener important al multor țări din America-Latină, însă China a adus mai multe oportunități de investiții și de comerț în America Latină. Pentru unele produse din America Latină, piața SUA este închisă complet, iar exportul unor produse și servicii agricole în SUA este blocat. Elita nord-americană ar trebui să-și regândească rolul pe arena internațională și să construiască relații stabile cu America Latină și China.

Reporter China News: Mulți experți consideră că relațiile dintre China și America Latină se află într-o perioadă a „oportunităților strategice”. Cum ar trebui să înțelegem acest lucru? Ce este special la oportunitățile strategice ale relațiilor dintre China și America Latină, comparativ cu relația dintre China și alte regiuni?

Carlos Aquino: În comparație cu Statele Unite, Japonia sau Europa, China înțelege cu adevărat nevoile noastre. În prezent, clasă de mijloc din China este una numeroasă, iar condițiile de trai ale oamenilor se îmbunătățesc continuu. America Latină trebuie să reflecteze mai ales asupra ritmului de dezvoltare rapid al Chinei în doar 40 de ani. De exemplu, în 2020, China a eradicat sărăcia absolută, în timp ce sărăcia din America Latină a crescut, în loc să crească. De aceea, țările din America de Sud trebuie să tragă învățăminte din lecțiile Chinei.

Marco Sepik: America Latinǎ este un tǎrȃm al oportunitǎţilor. Cooperarea prietenoasă a Chinei cu Africa, Asia Centralǎ și alte regiuni i-a adus acesteia o experienţǎ importantǎ în dezvoltarea relațiilor cu America Latină. America de Sud și China pot construi o relație de înțelegere reciprocă și cooperare reciproc avantajoasă. Cele două părți au formulat „Planul de acțiune comun (China-CELAC) pentru cooperare în domenii-cheie (2022-2024) ”, iar această oportunitate ar trebui valorificată pentru a implementa aceste planuri în mod pragmatic.

Reporter China News: Domnule Carlos Aquino, tocmai ați menţionat lupta Chinei împotriva sărăciei. Ne-ați putea expune punctele dumneavoastră de vedere cu privire la acest subiect?

Carlos Aquino: Am vizitat China de foarte multe ori. Prima dată în anul 1989, și de atunci am vizitat-o în repetate rânduri. Ultima dată am fost acolo în 2019. Înainte vizitasem orașe mari precum Beijing, Shanghai, Shenzhen etc., în schimb, în iulie 2019 am vizitat cȃteva zone mai sǎrace din sudul Chinei, unde am văzut că atât secretarii de partid ai satelor, cât și întreprinderile implicate în reducerea sărăciei erau în mod clar conștienți de responsabilitatea lor de a face tot ce puteau pentru a-i ajuta pe ţǎrani să iasă din sărăcie. De exemplu, îmbunătățirea educației locale și dezvoltarea activă a industriilor de servicii și a turismului în zonele montane. Ceea ce m-a șocat cu adevărat a fost să văd că Partidul Comunist Chinez înțelege cu adevărat nevoile oamenilor.

Reporter China News: Din perspectiva relațiilor China-America Latină, cum poate „cooperarea Sud-Sud” să compenseze deficiența „dialogului Nord-Sud”?

Cui Shoujun: În ultimul deceniu, s-a putut observa că „cooperarea Sud-Sud” diferă de „dialogul Nord-Sud” din multe puncte de vedere. De exemplu, ajutorul și împrumuturile acordate de China Americii Latine sunt necondiționate și pot fi solicitate de fiecare țară în parte. China nu va critica niciodată sistemele politice și economice ale altor țări, ceea ce facilitează, de asemenea, accesul țărilor din America Latină la finanțarea internațională. În procesul de promovare a cooperării dintre cele două părți, China a ajutat la construirea infrastructurii din America Latină, ceea ce este deosebit de important pentru dezvoltarea economică a țărilor respective.

Reporter China News: Criza din Ucraina nu a fost încă rezolvată, iar sancțiunile impuse de Occident provoacă în continuare reacții în lanț la nivel global. Cum pot coopera China și America Latină pentru a face față acestor provocări globale ?

Cui Shoujun: China este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, iar America Latină este un întreg, ce include țări BRICS precum Brazilia, care joacă un rol important pe arena internațională. Influența negativă a crizei din Ucraina asupra lumii este uimitoare, exemple concrete fiind criza energetică, criza alimentară, inflația etc. China, America Latină și Caraibe ar trebui să își coordoneze pozițiile și să se pronunțe prin platforme precum Forumul China-CELAC sau mecanismul de cooperare BRICS și să joace un rol constructiv în restabilirea păcii și prosperității.

Marco Sepik: Criza din Ucraina aduce amenințări multiple la adresa securității globale și a economiei mondiale. Toate părțile responsabile sensibile din punct de vedere politic trebuie să se coordoneze și să caute o soluție politică, deoarece nici noul „Război Rece” și nici atmosfera de „Război Rece” nu sunt în interesul tuturor părților. Trebuie să lucrăm împreună pentru a aborda crizele energetice și alimentare, dar și pentru a preveni perturbările lanțurilor valorice globale astfel încât să minimizăm impactul negativ al crizei atât asupra Americii Latine, cât și asupra Chinei și asupra lumii.

Sursa: aici, 13 iunie 2023.

Echipa de traducători a Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul ISPRI: Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”), Cristian Oancea și stagiarii Davițoiu Elena, Rogojinaru Bianca, Marin Diana, Apopei Ruxandra, Nicolescu Roxana, Petraru Miruna.