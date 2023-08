Cine își va asuma consecințele tragicului apel de luptă ideologic împotriva vaccinării care se aude acum?

A început din nou, așa cum este normal pe timpurile acestea nesigure, o campanie anti-vaccinare care servește unui singur scop evident, susținerea în fiecare dintre statele din UE a unui curent repornit în SUA și care se va transforma, cum a mai fost, într-o problematică națională întreținută pe perioada pregătirii și desfășurării alegerilor, blocând cu destul succes alte discuții și introducând rapid o stare de isterie națională aducătoare de voturi.

Dar, s-a spus adesea că, în definitiv, problema asta îi privește pe politicienii care intră în acest joc și acceptă condițiile dictate de sponsori. Nu cred că este așa. Dacă observați, printr-o ciudată distorsiune, toate argumentele anti-vaccinare au fost deplasat pe un singur domeniu, cel al măsurilor luate în combaterea pandemiei COVID și care, în acest moment, pare să revină masiv în primul rând pe continentul nor-american. Se ajunge astfel, printr-o mișcare bine gândită specifică propagandei ostile predate în școli militare, ca tema principală de discuție – și deci revoltă care să justifice manifestațiile de stradă – să fie libertatea fundamentală a individului de a accepta sau de a se împotrivi unei vaccinări care să fie impusă de stat. Ajunsă în acest punct, întreaga discuție se mută în zona demagogiei politice și nu mai poate fi oprită deoarece, după cum se știe, fiecare dintre noi a devenit expert în microbiologie, tratamente experimentale și, compensând adesea chiar studiile liceale, cu lecturi abundente de pe diversele surse de pe internet. Context în care prinde din ce în ce mai tare spaima subterană că nu degeaba se face atât scandal, poate știe cineva ceva, mecanismul fandacsiei funcționează în voie și, ca atare, devine la modă ca măcar să ai o ezitare să-ți duci copilul să-și facă seria de vaccinări clasice.

Firește că-i așa deoarece ele sunt și acum recomandate de aceleași instituții pe care politicienii anti-vacciniști le acuză de a fi parte din conspirația ucigașă.

Rezultatul începe deja să fie vizibil, cu atât mai vizibil și dureros în țări precum România aflată deja în vârful statisticilor europene privind situația mai mult decât precară, chiar tragică, a copiilor amenințați de sărăcie, izolare socială și abandon școlar. Reapar, în aceste condiții, bolile specifice sărăciei despre care, în urmă cu câteva decenii, se credea că fuseseră definitiv eradicate în Europa civilizată.

Portalul european de informații despre vaccinare este un site al UE care oferă dovezi exacte, obiective și actualizate privind vaccinurile și vaccinarea în general. Lista bolilor pentru care se recomandă vaccinarea am preluat-o de pe Portalul European de Informații Despre Vaccinare (în mod patriotic, am ales aici varianta în limba română): Covid 19, Difteria, Gripa, Hepatita A, Hepatita B. Papilomavirusul uman(HPV), Poliomielita, Rubeola, Rujeola, Tusea convulsivă.

Suntem cu toții liberi să alege în momentul când maturitatea legală ne conferă acest drept inalienabil dar la fel de important este ca alegerea asta să fie făcută în cunoștință de cauză. Condiție vital de importantă și, de data asta, absolut obligatorie pentru cei care decid în numele copiilor. După părerea mea , decizia asta (care înseamnă orientarea într-un sens sau altul al întregii vieți a copiilor și copiilor lor) trebuie luată după ce avem informațiile din surse profesioniste și, în orice caz, nu la îndemnurilor unor politicieni sau/și a unor fanatici.

Altfel?

Altfel, din nenorocire, iată datele consemnate de UNICEF în Raportul pe 2023 (State of the World Children 2023: For every child, vaccination) acolo unde se consemnează realitatea crudă, tragică și degradantă pentru politicienii care se joacă cu destinele popoarelor lor, inclusiv unii din România. Iată unde suntem în ce privește nivelul de vaccinare (lipsă de vaccinare sau vaccinare insuficientă). Procentaje care indică o țară cu mari probleme prezente și viitoare, cu copii expuși unor riscuri vitale enorme și care reprezintă o vulnerabilitate uriașă pentru viitorul națiunii lor.

Alegerea este liberă căci suntem liberi cu toții, să credem în ce vrem și orice tip de mesager al Adevărului pe care-l credem potrivit, să urmăm orice personaj mesianic încălecat pe calul alb din minima recuzită obligatorie pentru asemenea ocazie. Rămâne de văzut, dincolo de propaganda de partid, cine își va asuma consecințele tragicului apel care se aude acum în lupta ideologică împotriva vaccinării.