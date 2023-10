Casa Albă recunoaște „impactul devastator” al epidemiei de supradoze: fentanilul poate fi declarat Armă de Distrugere în Masă?

Dezbaterea, încă foarte departe de a atinge conștiința clasei politice de la noi, devine subiect prioritar în cele mai multe țări ale spațiului euro-atlantic, începând cu Statele Unite. Temerile sunt acolo enorme și recunoscute de Administrația Biden care a prezentat un material neobișnuit de complex pe această temă , tocmai deoarece urgența este maximă din cauza „impactului devastator asupra națiunii pe care îl are epidemia de supradoze și care afectează orașele mari și mici, zonele tribale și fiecare altă comunitate alături de acestea ” așa cum spunea Biden nevoit să ia măsuri drastice în prezența a ceea ce este caracterizat acum ca „nivel fără precedent al deceselor provocate de supradoze” (108.000 în ultimul an), fenomen desigur relevant și în dezvoltare exponențială în SUA, dar și transferat acum în atât de multe țări ale lumii, atingând din lin și România.

Problema o reprezintă supradozele cu fentanil și, de aici, noua dezbatere care tinde să devină prioritară în luptele electorale viitoare deoarece republicanii își doresc să declara acest drog ca ară de distrugere în masă , ceea ce refuză Administrația Biden. Raul Gupta, responsabilul de la Casa Albă pentru politica națională de luptă împotriva drogurilor, refuză să facă acest lucru argumentând că „simpla desemnare a drogului drept Armă de Distrugere în Masă nu ne va oferi nici un fel de autoritate suplimentară, capacități sau resurse pe care să nu le deținem deja și pe care le aplicăm pentru rezolva problemei”.

Este răspunsul direct, printre altele, la o scrisoare semnată de Ashley Moody, procurorul general de Florida (Rep) și de William Tong, un congresman democrat alături de alte 16 personalități care, pe 14 septembrie 2022 îi cereau lui Biden să admită clasificarea fentanil ca Armă de Distrugere în Masă așa cum se menționa într-un studiu publicat în decembrie 2019 de către Centrul de studii privind armele de distrugere în masă. Adăugați apelul conținut într-o altă scrisoare semnată de foști oficiali specializați în domeniul analizei și combaterii riscurilor sau foști înali oficiali ai Administrațieiamericane.

Statisticile sunt absolut limpezi și ce arată este că, incontestabil, fentanilul a devenit drogul preferat al categoriei sociale celei mai vulnerabile, tinerii sun 24 de ani, ușor de procurat și ajungând acum, conform raportului oficial al DEA https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-03/DEA_GOV_DIR-008-20%20Fentanyl%20Flow%20in%20the%20United%20States_0.pdf , în cantități atât de mari încât se vorbește despre „inundarea cu fantanil a străzilor Americii”. Iată care era situația la nivelul anului 2019:

Cu aceaste date pentru Europa 2022 cu date complete pe care le puteți găsi în The European Drug Report 2023: Trends and Developments:

Criza de securitate este enormă și a devenit globală, dar politicienii încă ezită s-o treacă la nivelul ultim al vulnerabilităților naționale care trebuie rezolvate (dacă încă mai este posibil) prin reglementări excepționale. Motivul este simplu: persistă și încă vor dura mult timp amintirile dramatice ale măsurilor excepționale luate de ceea ce a fost numit „lupta împotriva terorismului global” și care a dus la excese teribile, închisori ilegale în care s-a practicat tortura, procese cu ușile închise și autorizări de încălcări ale legislației naționale și internaționale (recitiți prevederile Patriot Act). Dar asta înseamnă că, confruntați cu dezvoltarea unei amenințări de asemenea amploare, pot fi ignorate avertismentele care vorbesc despre un viitor sumbru tocmai pentru că epidemia de supradoze este pe cale să de vină pandemie și să fie imposibil de controlat?

Este o exagerare ? Puteți avea un răspuns, sau un început posibil de răspuns citind un document care mie mi se pare pur și simplu înspăimântător dacă-l compar cu realitatea din mai multe țări ale lumii din această lună octombrie 2023. Este vorba despre un buletin FBI din 6 iulie 2018 Fentanyl Very Likely a Viable Option for a Chemical Weapon Attack in the United States for Extremists and Criminals, Low Probability High Impact Event .

Avem și noi două soții posibile. Să fie organizate ședințe de analiză după ce situația a fost privită, după înaltul obicei, cu „atenție și îngrijorare” și după asta gata, că vin alegerile și trebuie să prezentăm „străinătății” o imagine cum că acționăm cu eficiență pentru eradicarea problemei. O a doua soluție ar fi chiar încercarea de eradicare a problemei care, precum eliminarea pensiilor speciale sau autostrăzile, se transformă deja în Fata Morgana.

Dar, din păcate, noul tip de terorism mondial va putea oricând să favorizeze folo0sirea drogurilor ieftine pentru un consum de masă în anumite țări țintă și, în acest caz, chiar nu mai e nevoie de atentate spectaculoase.