Arme și echipamente noi pentru Ucraina! Pare să nu mai fie așa de simplu în Europa

N-ar fi vorba numai despre refuzul Ungariei care continuă să-și folosească dreptul de veto pentru a bloca eliberarea din visteria comunitară a sumei de 500 de milioane de Euro necesară, în urgență, pentru achiziționarea de armament și echipamente pentru armata ucraineană.

Se apropie alegerile europene, poate mai complicate și mai dificile decât vreodată în istoria UE și se știe deja că, în acest context economic dificil, cu țări puternice intrate deja în recesiune, vor fi cerute multe explicații asupra alocațiilor militare uriașe făcute până acum, aproape fără număr, cu un imens entuziasm, în susținerea promisiunilor (la fel de convinse și entuziaste) venite de la Kiev, oarecum umbrite de rezultatele ofensivei care amenință să se blocheze în iarnă.

Pentru a preveni răspândirea de zvonuri negative care să întărească senzația de oboseală care începe să se instaleze în unele State Membre, instituțiile de la Bruxelles vor trebui să iasă cât mai rapid cu rapoarte statistice care să dovedească lipsa de fundament a acuzațiilor de corupție și deturnare masivă de fonduri, ba chiar de dispariție a unor cantități im portante din transporturile către Kiev, ajunse, se spune, pe piețele negre care alimentează războaie civile în diferite părți ale lumii.

Acum se așteaptă cu mare interes rezultatul misiunii în Ucraina a reprezentanților de la European Pace Facility (EPF) aflați la Kiev într-o misiune de monitorizare a impresionantei asistențe militare complexe (arme, echipamente militare, etc) oferită de Statele Membre. Vorbim de o sumă totală de 27 de miliarde Euro (din care 5,6 miliarde Euro din fondurile alocate doar de către EPF).

Interesant subiect și, în orice caz, unul care trebuie foarte bine lămurit deoarece, mai ales în contextul de acum, poate deveni o temă electorală care să se transforme într-o armă deosebit de periculoasă. Sumele sunt enorme, la fel cu volumele de arme și echipamente transferate în Ucraina, aveți aici o enumerare lunară precisă și amețitoare totodată în contextul crizei economice care impune multor state măsuri bugetare foarte costisitoare politic sau care se vor dovedi curând astfel dacă vor trebui decontate în rezultate electorale.

Dar este oare corect ca decizia de excepțională solidaritate politică cu Ucraina să fie discutată în termeni de oportunitate electorală? Firește că nu, spun acum liderii europeni dar, finalmente, să vedem care vor fi alegerile viitoare ale populației din statele UE din moment ce subiectul a devenit deja, din nefericire, sursă majoră de certuri, acuzații și replici contondente la cel mai înalt nivel al politicii europene. Este, fără îndoială, un subiect care divide din ce în ce mai puternic și, în mod excepțional la asemenea nivel, așază deja State Membre în tabere diferite, generând un sentiment neplăcut de nesiguranță în privința a ceea ce liderii noștri transmit în continuare că este „mesajul unitar ferm”

În schimb, din partea americană, Administrația anunță un nou pachet important de asistență militară suplimentară în valoare de 100 milioane $: sunt incluse acolo rachete antiaeriene Stinger, muniție pentru artilerie de 155 și 105 mm, rachete de mai multe tipuri, rachete Javelin și AT-4 antitanc, peste 3 milioane de cartușe, muniție necesară pentru demolări în scopul înlăturării obstacolelor, echipamente de iarnă, echipamente diverse și material de întreținere și piese de schimb. Și în comunicatul Departamentului Apărării s spune foarte clar că „SUA vor continua să lucreze alături de coaliția pe care au creat-o cu aproape 50 de state aliate și partenere în a oferi Ucrainei capacitățile de care are nevoie pentru a se apăra acum și, pe viitor, pentru a descuraja orice agresiune rusească”. Deocamdată, valoare întregului pachet de asistență prevăzut de Coaliția condusă de SUA este de aproximativ 36 de miliarde $ și argumentul cel mai important este că „e vorba despre o investiție în propria noastră securitate”.

Singura problemă pentru viitor, adică pentru iarna care vine, este că sunt doar câteva țări în NATO care, precum România cu economia sa înfloritoare, să poată susține costurile acestui tip de angajament. O iarnă care ar putea să însemne nu numai costuri electorale previzibile pentru lumea democratică ci și transformarea conflictului din Ucraina într-un „război înghețat”.

Deocamdată însă, iată lista americană de arme și echipamente și arme trimise ca ajutor umanitar prietenilor și fraților noștri din Ucraina vecină, viitoare componentă de prosperitate și stabilitate din UE și NATO, așa cum vor suna de acum înainte toate mesajele oficiale venite din partea instituțiilor din Bruxelles.

IMMEDIATE RELEASE Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine November 20, 2023

The United States has committed more than $44.8 billion in security assistance to Ukraine since the beginning of the Biden Administration, including $44.2 billion since the beginning of Russia’s unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.

Air Defense

One Patriot air defense battery and munitions;

12 National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) and munitions;

HAWK air defense systems and munitions;

AIM-7, RIM-7, and AIM-9M missiles for air defense;

More than 2,000 Stinger anti-aircraft missiles;

Avenger air defense systems;

VAMPIRE counter-Unmanned Aerial Systems (c-UAS) and munitions;

c-UAS gun trucks and ammunition;

mobile c-UAS laser-guided rocket systems;

Other c-UAS equipment;

Anti-aircraft guns and ammunition;

Equipment to integrate Western launchers, missiles, and radars with Ukraine’s systems;

Equipment to support and sustain Ukraine’s existing air defense capabilities; and

21 air surveillance radars.

Fires

39 High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition;

Ground-Launched Small Diameter Bomb launchers and guided rockets;

198 155mm Howitzers and more than 2,000,000 155mm artillery rounds;

More than 7,000 precision-guided 155mm artillery rounds;

More than 30,000 155mm rounds of Remote Anti-Armor Mine (RAAM) Systems;

72 105mm Howitzers and more than 800,000 105mm artillery rounds;

10,000 203mm artillery rounds;

More than 200,000 152mm artillery rounds;

Approximately 40,000 130mm artillery rounds;

40,000 122mm artillery rounds;

60,000 122mm GRAD rockets;

47 120mm mortar systems;

10 82mm mortar systems;

112 81mm mortar systems;

58 60mm mortar systems;

More than 400,000 mortar rounds;

More than 70 counter-artillery and counter-mortar radars; and

20 multi-mission radars;

Ground Maneuver

31 Abrams tanks;

45 T-72B tanks;

186 Bradley Infantry Fighting Vehicles;

Four Bradley Fire Support Team vehicles;

189 Stryker Armored Personnel Carriers;

300 M113 Armored Personnel Carriers;

250 M1117 Armored Security Vehicles;

More than 500 Mine Resistant Ambush Protected Vehicles (MRAPs);

More than 2,000 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWVs);

More than 200 light tactical vehicles;

300 armored medical treatment vehicles;

80 trucks and 124 trailers to transport heavy equipment;

More than 600 tactical vehicles to tow and haul equipment;

131 tactical vehicles to recover equipment;

10 command post vehicles;

30 ammunition support vehicles;

18 armored bridging systems;

Eight logistics support vehicles and equipment;

239 fuel tankers and 105 fuel trailers;

58 water trailers;

Six armored utility trucks;

125mm, 120mm, and 105mm tank ammunition;

More than 1,800,000 rounds of 25mm ammunition; and

Mine clearing equipment.

Aircraft and Unmanned Aerial Systems

20 Mi-17 helicopters;

Switchblade Unmanned Aerial Systems (UAS);

Phoenix Ghost UAS;

CyberLux K8 UAS;

Altius-600 UAS;

Jump-20 UAS;

Hornet UAS

Puma UAS;

Scan Eagle UAS;

Penguin UAS;

Two radars for UAS;

High-speed Anti-radiation missiles (HARMs);

Precision aerial munitions;

More than 6,000 Zuni aircraft rockets;

More than 20,000 Hydra-70 aircraft rockets; and

Munitions for UAS.

Anti-armor and Small Arms

More than 10,000 Javelin anti-armor systems;

More than 90,000 other anti-armor systems and munitions;

More than 8,000 Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided (TOW) missiles;

More than 35,000 grenade launchers and small arms;

More than 400,000,000 rounds of small arms ammunition and grenades;

Laser-guided rocket systems and munitions;

Rocket launchers and ammunition; and

Anti-tank mines.

Maritime

Two Harpoon coastal defense systems and anti-ship missiles;

62 coastal and riverine patrol boats;

Unmanned Coastal Defense Vessels; and

Port and harbor security equipment.

Other capabilities

M18A1 Claymore anti-personnel munitions;

C-4 explosives, demolition munitions, and demolition equipment for obstacle clearing;

Obstacle emplacement equipment;

Counter air defense capability;

More than 100,000 sets of body armor and helmets;

Tactical secure communications systems and support equipment;

Four satellite communications (SATCOM) antennas;

SATCOM terminals and services;

Electronic warfare (EW) and counter-EW equipment;

Commercial satellite imagery services;

Night vision devices, surveillance and thermal imagery systems, optics, and rangefinders;

Explosive ordnance disposal equipment and protective gear;

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear protective equipment;

Medical supplies, including first aid kits, bandages, monitors, and other equipment;

Field equipment, cold weather gear, generators, and spare parts; and

Support for training, maintenance, and sustainment activities.

The United States also continues to work with its Allies and partners to provide Ukraine with additional capabilities to defend itself.