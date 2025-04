Claudiu Târziu, critici pentru George Simion. „A fost învățat să comande și să controleze totul de unul singur”

Claudiu Târziu l-a criticat pe Simion și a subliniat că președintele AUR a fost învățat să comande și să controleze totul de unul singur, ceea ce îl face inadecvat ca lider pentru partid și pentru țară.

Europarlamentarul Claudiu Târziu l-a criticat pe George Simion în cadrul unei emisiuni la B1TV, cu care se află într-un conflict deschis.

Târziu, care a demisionat din AUR, a menționat că nu-l susține pe Simion la prezidențiale și nu consideră că Simion este un bun lider de partid.

“Eu am spus că nu pot să-l susțin și nu-l susțin atâta vreme cât îl contest ca lider de partid. Ar fi fost o chestie de înțeles, nu-l vreau la partid, nu-l consider bun ca lider de partid și îl consider bun ca lider pentru România? Nu. Nu pot să fac lucrul ăsta”, a spus Claudiu Târziu.

Europarlamentarul susține că Simion este un tip autocrat pentru că așa a evoluat din societatea civilă.

“A fost învățat să comande și să controleze totul de unul singur. A făcut un efort destul de semnificativ atunci când ne-am asociat noi pentru a face partidul AUR, să accepte să împartă puterea. Și nu a fost pentru multă vreme, pentru că imediat după ce am intrat în Parlament, s-a pus problema renunțării la copreședinție, așa cum știți, și trecerea la președinția unui singur om. Cred că nu poate funcționa altfel.

Eu nu-i găsesc neapărat o vină, din punctul ăsta de vedere, el își face treaba pe care vrea să și-o facă. Dacă ceilalți acceptă, e treaba lor. Atâta vreme cât eu am putut contrabalansa și chiar cu unele concesii semnificative, pentru că l-am privit întotdeauna ca pe un frate mai mic. Este o diferență de 14 ani între noi, e o diferență mare de experiență de viață”, a mai spus Târziu.