Relația lui Nicușor Dan cu coordonatorul lui de campaniei, „un risc de securitate națională”. Caramitru: Matei Păun are afaceri cu Lukașenko

Coordonator de facto al campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan, omul de afaceri Matei Păun are strânse legături dovedite cu președintele-dictator Aleksandr Lukașeno din Belarus, cu care derulează de mai mulți ani afaceri.

Apropiat al lui Nicușor Dan de mai mulți ani și coordonator de facto al campaniei sale pentru alegerile prezidențiale din acest an, Matei Păun este cunoscut pentru postările sale pro-Putin și pentru legăturile cu companii rusești și din Belarus, țară supusă sancțiunilor internaționale.

„Matei Păun mi-a spus că are o relație aproape exclusivă de afaceri cu Lukașenko”

Cunoscutul economist Andrei Caramitru a mărturisit că l-a cunoscut pe Matei Păun înainte de 2014. În acea perioadă, Andrei Caramitru conducea filiala din România a celebrei firme americane de consultanță McKinsey. La un moment dat, asistenta lui Andrei Caramitru i-a spus acestuia că îl caută un anume Matei Păun de la o firmă BAC Consulting.

„N-auzisem în viața mea nici de Matei Păun, nici de firma asta. Și n-aveam niciun fel de interes să mă întâlnesc N-avea niciun sens. În paralel domnul Păun, nu știu, a intrat în contact cu un coleg de-al meu din străinătate. Și cumva au organizat o masă cu Matei Păun. Eu nu voiam să mă văd cu el, că nu știam cine e. Însă colegul meu mi-a spus să vin și eu, că e cineva de la mine din țară. Și practic ce ne-a oferit atunci Matei Păun a fost foarte simplu. Mi-a spus că ne oferă o piață nouă în care se pot face milioane de euro pe an și să ne asociem cu el și cu partenerii, ce aveau niște nume cu niște conotații basarabene. <<Avem o legătură extrem de apropiată cu Belarus și avem o relație aproape exclusivă cu Lukașenko, adică cam tot ce se face finanțări, proiecte mari eu le fac și aș vrea să mă asociez și cu o firmă mare din străinătate de undeva>>, mi-a spus Matei Păun. Ulterior, am făcut verificări prin firmă și am descoperit din analiză că omul scria niște postări super dure pro-Putin. Deja scria că Ucraina trebuie ruptă în două, că Rusia trebuie să se extindă mai mult în Europa, că România cumva trebuie să fie mai mult în zonă. Și atunci am decis să îl punem pe lista neagră și să nu mai avem vreo discuție cu omul ăsta”, a declarat Andrei Caramitru pentru „Adevărul”.

„Sunt mult mai clare legăturile lui Matei Păun cu Rusia decât cele ale lui Potra”

În 2017, Euromoney, o revistă bancară foarte serioasă, a făcut un clasament legat de persoanele cele mai active pe zonele bancare și intermedieri financiare. Iar pe primul loc în Belarus s-a clasat firma condusă de Matei Păun.

„Mă întreb cum ajungi tu ca marile tranzacții financiare ale statului Belarus să treacă prin tine? E o legătură foarte ciudată. Noi vorbim, de exemplu, acum, de anchetele astea cu Horațiu Potra, cu legăturile sale cu Ambasada Rusiei, sunt relativ indirecte legăturile acestuia cu Rusia. Sunt mult mai clare legăturile lui Matei Păun cu Rusia decât cele ale lui Potra. Matei Păun e o persoană asociată direct cu Lukașenko care e pionul lui Putin. Adică, vorbim foarte sus. Și sunt date publice, nu e poezie. Întrebarea mea este de ce nu se dezice Nicușor Dan de Matei Păun? Mai ales că toată lumea vorbește de treaba asta. Sunt absolut convins că Nicușor Dan este dependent de ceva, nu pot să îmi explic altfel. Nu ne putem permite să avem un președinte care după aia, nu știu, poate trebuie să-l consulte la orice decizie pe Matei Păun, iar după aceea acesta din urmă să îl sune poate pe Lukașenko. Și dacă Nicușor Dan nu răspunde de ce nu se dezice de Matei Păun, e foarte grav. Este un risc de securitate națională. Se poate pune inclusiv problema invalidării candidaturii lui Nicușor Dan. Cum ar fi dacă șeful campaniei lui George Simion la prezidențiale ar fi un personaj asociat direct cu un oligarh rus? Noi avem același lucru, dar doar că ne place personajul pentru că Nicușor Dan e așa mai civilizat”, adaugă Andrei Caramitru.

„Adevărul” a încercat să stea de vorbă cu Nicușor Dan pentru a îl întreba ce rol și ce funcție concretă are Matei Păun în campania sa pentru alegerile prezidențiale și care este motivul pentru care face în continuare echipă cu acesta, deși Matei Păun este cunoscut în spațiul public pentru pozițiile sale pro-Putin și pro-Rusia și pentru că face afaceri cu regimul lui Aleksandr Lukașenko, președintele-dictator al Belarusului. Însă Nicușor Dan nu a răspuns nici la telefon, nici la mesajul trimis de noi.

Ce spunea Matei Păun în 2017: „Rușii au un simț de sacrificiu rar întâlnit în Occident”

În 2017, într-un amplu interviu acordat pentru publicația VICE, Matei Păun făcea câteva declarații extrem de interesante.

Acum 9 ani, Matei Păun le-a povestit jurnaliștilor de la VICE că a făcut facultatea în statul american Connecticut, că apoi a locuit la New York, după care s-a întors în România pentru că lucra la pentru un fond de investiții, primul fond american care a vrut să investească în spațiul ex-sovietic: „Au luat decizia în ’96 să intre în România și m-au întrebat dacă vreau să mă ocup eu de această extindere. A fost o întâmplare de care am profitat. Eu am fost primul angajat al acestui fond, acești oameni au avut ideea nebună să investească în Rusia. La momentul respectiv, în anii ’90, Rusia era la începutul unei transformări profunde, dintr-un stat sovietic în altceva. Și pentru mine a fost o experiență fantastică să am o experiență în lumea finanțelor, într-o țară cu schimbări atât de profunde. 25% din timp eram pe drumuri, în Ucraina, în Rusia, în țările baltice. Și, începând din ’97, în România. Apoi am fost recrutat de un competitor, de o firmă britanică de investiții, pentru a face același lucru în țările ex-sovietice”.

În același interviu pentru VICE, Matei Păun declara că în America, problema Rusiei e văzută prin două prisme: școala realistă de relații internaționale și cea idealistă, care acționează pe scena internațională în baza unor principii și nu neapărat în baza unor interese pragmatice, adăugând: „Eu m-am regăsit pe partea baricadei școlii realiste. Așa s-au poziționat și Reagan, și Kissinger. Am fost foarte dezamăgit de școală idealistă, date fiind rezultatele pe care le-am observat în Orientul Mijlociu în ultima decadă și jumătate. Un realist ar fi spus: Gaddafi este un om rău, dar avem un dialog cu el, prin care am ajuns la un echilibru, avem niște interese pe care le urmărim, iar el e un interlocutor cu care poți să discuți. Cealaltă parte, cu „regime change”, spune că trebuie să-l înlocuim. Acest intervenționism nu ne ajută, și nici pe populațiile locale. Nu sunt pro-Gaddafi, dar e absolut limpede că Libia pe vremea lui Gaddafi era o țară mult mai civilizată și sigură decât este acum. Libienii o duceau mult mai bine acum zece ani. La fel și sirienii”.

Și tot în interviul de acum 9 ani, Matei Păun era de părere că Vestul a greșit în relația cu Rusia.

„Noi uităm că rușii, mult timp, în anii 90 și chiar în prima parte a anilor 2000, își doreau să fie primiți în familia occidentală. Dacă citiți discursurile lui Putin, lui Lavrov, din perioada respectivă, vom vedea că în mod repetat ei și-au manifestat această intenție. Din păcate, eu cred că Occidentul a greșit. Am avut oportunitatea să creăm o pace mai puțin conflictuală, față de ce avem acum. Ne-am reîntors pe baricadele de acum 20-30 de ani. Un război rece, o stare conflictuală. E de remarcat ca la nivel uman, rușii și americanii se înțeleg bine. Nu sunt o persoană religioasă, dar apreciez spiritualitatea rușilor. Și e clar că Biserica Ortodoxă Rusă are un misticism și o greutate, are ceva profund. Cred că rușii au un simț de sacrificiu rar întâlnit în Occident”, spunea Matei Păun în 2017 pentru VICE.

Relația cu Nicușor Dan

Nicușor Dan a recunoscut în primăvara lui 2024 că Matei Păun făcea parte din echipa lui de campanie pentru alegerile la Primăria Capitalei, dar a pretins că nu a luat bani de la el. Totuși, Matei Păun a recunoscut că i-a negociat lui Nicușor Dan cel puțin un contract de peste 180.000 de euro pentru panotajul stradal din pre-campanie. Anul trecut, Nicușor Dan a lansat o campanie publicitară în București, derulată doar pe panourile stradale ale firmei Getica OOH SRL, societate care ar fi avut legături cu Matei Păun. În declarațiile publice, afaceristul a negat legăturile cu societatea menționată, dar a precizat că a negociat contractul lui Nicușor Dan pentru publicitatea stradală.

„Matei Păun a fost șeful de campanie în mod oficial al meu și al și al USR-ului, în urmă cu opt ani, da, toată lumea știe asta, și asta e tot. Nu mi-a dat niciun ban în campania asta, și asta e tot (…). Așa cum spus public de mai multe ori, este unul din cele cam 10 persoane care fac parte din staff-ul meu în momentul acesta, dar asta e tot. Adică din așa-numita echipă de campanie, oameni cu care mă sfătuiesc pe mesajele pe care le dăm în spațiul public când ies. Nu a contribuit financiar”, declara Nicușor Dan în 2024.

Afacerile lui Păun

Matei Păun este fondatorul băncii de investiții BAC Investments, cu operațiuni în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia și Belarus.

Păun este și administrator al firmei BAC Financial Advisory, unde este asociat împreună cu firma Thales Ventures. Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, BAC Financial Advisory se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri si management, a fost înființată în 2018, are 4 angajați, iar în 2023 a avut pierderi de 316.916 lei.