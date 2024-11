Reacțiile artiştilor şi influencerilor după primul tur al alegerilor. „Parcă mi-a dat cineva un pumn în stomac"

Reţelele de socializare au explodat pur şi simplu de mesaje politice din partea multor artişti români şi influenceri, după rezultatul din primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Theo Rose, Adda, Ana Morodan, Deliric, Mira, Maurice Munteanu sunt doar câteva dintre numele foarte cunoscute în mediul online, cu sute de mii de urmăritori, care au decis să se implice politic într-o campanie „pro-democraţie” şi îşi îndeamnă fanii să meargă la vot şi să nu se lase cuceriţi de „cuvinte pompoase”, potrivit HotNews.

„Uitați-vă la fapte!”

„Dacă până acum noi, artiștii, nu ieșeam în față să vorbim despre lucruri politice, eu zic că e critic și că trebuie să o facem”, a spus pe TikTok cântăreața Mira, în vârstă de 29 de ani, mărturisind că o va vota pe Elena Lasconi.

„Nu vreau să cred că familiile noastre și bunicii noștri au murit degeaba pentru libertate, că s-au luptat degeaba pentru libertatea noastră. (…) Să nu ne lăsăm vrăjiți de cuvinte pompoase. Uitați-vă la fapte. Documentați-vă foarte, foarte bine. Mă bazez pe generația mea, mă bazez că o să iasă la vot”, a mai spus Mira.

„România riscă să fie dizolvată”

Şi Maurice Munteanu, fashion editor la revista Elle, a anunţat că în turul al doilea va vota cu Elena Lasconi şi i-a îndemnat pe influencerii de pe reţelele de socializare „să-și facă cunoscută poziția pro-democrație”.

„Fac un apel la adresa tuturor celor care mă urmăresc, fac un apel la adresa celor pe care îi cunosc și care beneficiază de platforme de comunicare cu o vizibilitate foarte mare să-și facă cunoscută poziția pro-democrație în aceste zile sinistre în care România riscă să fie dizolvată, în care România riscă să devină un stat legionar, fascist, pro-rus”, a spus Maurice Munteanu, pe contrurile sale de socializare.

Apelul său pare să fi avut succes, pentru că a fost deja redistribuit de influencerele Deea Codrea și Alina Ceușan.

„Avem o singură variantă, nu sunt doi candidați, este doar unul!”

„Mai sunt câteva zile și vom cânta plini de mândrie închipuită «Deșteaptă-te, române!», poate acum, mai mult ca niciodată, chiar a venit vremea să ne deșteptăm! Avem o singură variantă, nu sunt doi candidați, este doar unul! Pe celălalt nu-l văd, nu-l accept, nu-l consider nici măcar demn de a fi menționat ca și candidat! Comunismul, chiar dacă nu l-ai trăit fizic, l-ai trăit prin istoria învățată la școală, prin poveștile celor care l-au prins, prin spaima din ochii părinților și bunicilor, prin limite și frici care și astăzi mai au ecou în noi ca și societate!”, a transmis şi Deea Codrea, pe Instagram.

„Eu susțin un parcurs pro-european”

Și cunoscuta Theo Rose a postat două mesaje, unul pe Instagram și unul pe TikTok, în care îşi îndeamnă urmăritorii să aleagă „un parcurs pro-european”. „Hai acum, în turul doi, să votăm cum trebuie, nu vreți?”, a mai îndemnat artista.

Marilu Dobrescu, influencer cu aproximativ jumătate de milion de urmăritori pe Instagram și peste 800.000 pe TikTok, a avut mai multe postări în care îndeamnă și alți influenceri „să tragă un semnal de alarmă pentru viitorul țării noastre”.

„Am sunat peste 50 de influenceri din nișa mea”

Ana Morodan îndeamnă şi ea influencerii cu sute de mii de urmăritori să posteze pe rețelele de socializare despre importanța alegerilor, parlamentare și prezidențiale.

„În ultimele două zile, am sunat peste 50 de influenceri din nișa mea de lifestyle și fashion, și majoritatea dintre ei nu vor să posteze despre situația politică actuală din România, pentru că le este frică că vor pierde campanii, că nu vor mai avea reach, că algoritmul o să le scadă vizualizările ș.a. Înțeleg că toți vrem să facem bani, vrem să trăim bine, și că am devenit conformiști. Dar cred că trebuie să existe lucruri care sunt mult mai mari decât dorința noastră de a face bani ca să ne cumpărăm o gentuță sau să mergem într-un city break ca să postăm pe Instagram cafeaua”, a spus Ana Morodan, pe pagina sa de Instagram.

„Trebuie să înțelegem că noi avem o datorie față de comunitățile noastre și că sunt lucruri bigger than orice campanie de marketing și că acum trebuie să facem tot ce putem să ne informăm pe noi din surse clare și de încredere ca să putem să transmitem informația corectă mai departe. Avem datoria asta față de toți oamenii care se uită la noi și datorită cărora avem succes. Avem datoria să nu mai flexăm în aceste zile cu viețile noastre perfecte, și realmente să postăm toți și să luăm acțiune împotriva unui lucru foarte grav care vine spre noi. Poate mulți dintre noi nu înțelegem exact, dar ne putem informa, putem să cerem surse credibile și să le transmitem mai departe. Nu uitați că avem alegerile parlamentare și că sunt cele mai importante”, a mai transmis Ana Morodan.

„Parcă mi-a dat cineva un pumn în stomac”

Și cântăreața Adda, în vârstă de 32 de ani, care până acum a considerat că nu trebuie să se amestece în politică, spune că acum se vede nevoită să o facă, pentru că îşi doreşte „progres mai ales în medicină și educație”.

„Am un nod în gât de câteva zile. Ca artist, nu e de competența mea să vorbesc despre politică! Nu mi-am dorit niciodată să mă implic și nici n-am făcut-o. Nu îmi place, sunt lucruri pe care nu le înțeleg, dar sunt nevoită să le învăț. Să înțeleg unde și ce trăiesc. Iar ca cetățean român, născut, făcut aici, în țara mea, am dreptul constituțional să votez. Pe persoană fizică, nu publică! E un drept pe care mă bucur că-l am. (…)

Nu-s specialistă în nimic, decât în muzică (cred), dar știu că sunt înzestrată natural cu intuiție și intuiția nu înșeală niciodată, atunci când lângă mine e un pericol. O simt! Mi se strânge inima și gâtul. Și parcă mi-a dat cineva un pumn în stomac. Frica e unul din cele mai puternice și naturale senzații. Și corpul te anunță că trebuie să FUGI. Nu aș alege niciodată un om care îmi inspiră frică. Care mă obligă să trăiesc după convingerile lui PERSONALE. (…).

Îmi doresc libertate, progres mai ales în medicină și educație! Echilibru și pace! Și sper din tot sufletul să avem parte de ele!”, a transmis Adda.

„Tăcerea poate fi interpretată greşit”

„Ne aflăm într-un moment aparte, în contextul alegerilor, în care societatea pare să fie mai polarizată ca niciodată, în care avem două ideologii diametral opuse care se confruntă, iar tăcerea poate fi interpretată greșit. Motiv pentru care simt nevoia să vă spun și eu unde mă situez.

Călin Georgescu. Recunosc că nu îl știam. Probabil am mai auzit fugitiv de el în ultimii ani, dar am trecut peste. Am aflat vineri că este unul dintre candidații la președinție. Am citit pe diagonală despre el pe Wikipedia. Am zis «Ah, ok». Apoi am deschis un video sau două, aleatoriu. Am zis «Aoleu!» și am închis. După rezultatele de duminică noapte, ca mulți români, am făcut un deep dive în mai multe video-uri cu domnul CG, fascinat de noua lume pe care o descopeream și vis-a-vis de care am fost ignorant.

Concluzia mea: mai nimic din ce susține CG nu rezonează cu mine. Majoritatea ideilor mi se par decuplate de la realitate. Implicațiile mi se par de-a dreptul periculoase. Pe scurt: nu l-aș vota niciodată. De la mine un sincer și hotărât: NU!”, a explicat cântărețul de hip-hop Deliric pe pagina sa de Facebook.

Alte mesaje

„Aveți grijă ce votați duminică la parlamentare și pe 8 decembrie în turul 2 pentru că noi o să decidem cum trăim următorii 5 ani și care e direcția. Alegeți cu cap!”, spune solistul Florin Ristei.

„Orice poate să facă un bărbat poate să facă și o femeie. Femeia nu este doar un bun pentru a aduce viață pe pământ, nu este un incubator ambulant. Nu e doar atât”, spune Delia, sugerând că o va vota pe Elena Lasconi.

„Feminismul este cel care v-a dat dreptul la vot, datorită feniminisumului puteți vota astăzi, puteți avea bunuri materiale pe numele vostru astăzi, puteți face plângeri la poliție astăzi, puteți să vă cumpărați case și puteti avea opinii în online despre orice”, îşi arată şi artista Erika Isac susţinerea pentru candidatul USR, Elena Lasconi.