Un influencer TikTok recunoaște că „a fost un prost” după ce l-a promovat pe Călin Georgescu. „Am fost folosit precum un câine”

Un influencer de pe TikTok recunoaște că a fost plătit pentru a-l promova pe Călin Georgescu, menționând că scopul inițial a fost deturnat.

Tânărul, un cunoscut influencer pe TikTok, regretă campania la care a luat parte și spune că va fi o lecție pentru el. „Am luat parte la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac. A fost o lecție pentru mine. Poate o să fiu mult mai atent. Nu poate, trebuie să fiu mult mai atent de acum înainte,” a povestit influencerul pe pagina de TikTok.

Și omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a publicat un videoclip pe pagina sa de Facebook în care își exprimă regretul pentru că l-a susținut pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

„Am greșit întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat”, recunoaște Mandachi, după ce l-a susținut pe Călin Georgescu la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Mandachi a explicat că alegerea sa de a susține un candidat independent a venit în urma unor frustrări față de clasa politică actuală. „Am votat dintr-un sentiment de furie împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, UE, legionari, mareșal, 5G. Sub nicio formă! Ce ne-am face noi fără NATO?” a declarat Mandachi.

Marcel Ciolacu a declarat marți că finanțarea campaniei lui Georgescu pe TikTok trebuie verificată. „Este un sistem, nu știu cât de legal este, am înțeles cum a fost folosit sistemul. Sursa de finanțare, în opinia mea, trebuie urmărită, „follow the money”.”

Oficialii TikTok spun că au sesizat pe platformă o rețea care viza audiența în limba română încă din luna septembrie, dar nu au oferit detalii şi nu au menţionat vreun candidat. „În raportul nostru din septembrie, am făcut public că am demontat o reţea care targeta audienţa în limba română, însă nu avem dovezi care să sugereze că această reţea este legată de actuala campanie pentru Preşedinţie”, a declarat un oficial TikTok pentru Paginademedia.ro.