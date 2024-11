De câteva zile, pe cunoscuta platformă TikTok sunt zeci de clipuri virale în care numeroși influenceri vorbesc câteva zeci de secunde despre ce calități ar trebui să aibă viitorul președinte al României, fără să avanseze vreun nume.

Un expert în social media contactat de ”Adevărul” și care a dorit să rămână anonim a analizat clipurile de pe TikTok, precizând: ”Este cât se poate de limpede că este o campanie țintită, mesajele sunt foarte asemănătoare la conținut, făcând referire, fără să dea nume, la un candidat onest și care nu e corupt. Probabil că în zilele următoare va apărea și numele candidatului, deocamdată e cumva un fel de testare a reacțiilor. În aproape toate clipurile respective sunt folosite hashtag-urile #Prezidențiale2024, #EchilibrușiVerticalitate, și #UnLiderPotrivitPentruMine. Zeci de utilizatori au comentat că acele clipuri ar fi trebuit marcate ca reclame plătite, cum e normal. E ciudat. Din câte știu, legea nu dă voie influencerilor să facă reclame politice”.

Clipurile zecilor de influenceri includ și îndemnul ca oamenii să meargă la vot, specificând, ca viitorul președinte al României ar trebui să fie patriot, integru, cu experiență și să fie un bun vorbitor de engleză. Cu unele variații și nuanțe, mesajul postat pe TikTok este același.

Conform jurnaliștilor de la Gândul, „pasul 1 al scenariului este această prezentare generală a unui profil de viitor președinte al României și îndemnul ca oamenii să meargă la vot. După cum se poate observa, scriptul este același, cu mici diferențe de nuanță și amprenta personală a fiecărui influencer. Pasul 2, cel mai important, implică momentul în care aceștia le vor transmite cetățenilor candidatul pe care ar trebui să îl voteze. Acesta este punctul fierbinte al scenariului și pentru acest moment sunt cheltuite sume foarte mari de bani”.

Sumele plătite

Conform mai multor surse citate de Gândul.ro, clipurile postate de influenceri ar face parte dintr-o campanie derulată prin FameUp, o platformă automatizată bazată pe AI pentru strategia, contractarea, plățile, managementul și raportul micro-influencerilor.

Aplicația FameUp a fost dezvoltată de firma Inovatie Alia SRL, așa cum este menționat și pe site-ul oficial www.fameup.com.

Conform surselor ”Adevărul”, Inovatie Alia SRL (dezvoltatoarea FameUp), ar fi încheiat contracte cu firmele Kensington Communication și TV Buzau Trust Campus, primind următoarele sume:

- TV Buzau Trust Campus – 49,700.00 RON – 10.10.2024

- Kensington Communication SRL – 243,877.90 RON – 09.10.2024

- Kensington Communication SRL – 130,639.76 RON – 23.09.2024

- Kensington Communication SRL – 121,863.00 RON – 11.09.2024

Potrivit documentului publicat de Autoritatea Electorală Permanentă privind cheltuielile, contribuțiile și transferurile partidelor politice și candidaților independenți din campania prezidențială 2024, singurele partide sau candidați independenți care au contractat firmele mai sus menționate sunt PNL și Mircea Geoană.

Partidul Național Liberal (PNL) a plătit companiei Kensington Communication SRL suma de 1,017,098.95 RON, în data de 06 noiembrie 2024.

Mircea Geoană (candidat independent) a plătit firmei TV Buzau Trust Campus următoarele sume: 247,500.00 RON, în data de 5 noiembrie 2024; 465,300.00 RON, în data de 06 noiembrie 2024 și 697,950.00 RON, în data de 06 noiembrie 2024.

”Cel mai probabil, acele sume au fost cheltuite pentru materiale de promovare electorală, trebuie să verific cu colegii. Sunt contracte pe creație electorală. Noi respectăm regulile AEP, cu cod de mandatar, cu ce apare pe paginile domnului Geoană. Nu gestionăm campanii de mobilizare la vot, nici nu avem banii necesari. Nu avem contracte cu influenceri pe TikTok, mai ales că TikTok nici nu primește promovare electorală, este exclus”, a declarat pentru ”Adevărul” Liviu Iolu, purtătorul de cuvânt al lui Mircea Geoană.

”Adevărul” a încercat să ia legătura, atât telefonic, cât și prin mesaje, cu Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, însă acesta nu a răspuns până la ora redactării acestui articol.

Conform reglementările Uniunii Europene, reclamele politice trebuie clar etichetate și trebuie precizată și sursa finanțării.

”Adevărul” vă prezintă și mai multe exemple de influenceri care au promovat pe TikTok clipuri privind alegerile prezidențiale și câte afișări au avut clipurile respective.

Graurii: peste 226.000 de urmăritori, clipul privind alegerile are până acum peste 83.000 de afișări.

Cristina Horez: 208.000 urmăritori, câteva mii de afișări

Robert Braia: peste 30.000 de urmăritori, postarea are peste 69.000 de afișări

Andreea Bld: peste 670.000 urmăritori, clipul a înregistrat peste 82.000 afișări

Bettyshor: 393.000 urmăritori, postare peste 72.000 de afișări

”Adevărul” a scris mai multor influenceri de pe TikTok, întrebându-i de ce clipurile prin care promovezi alegerile prezidențiale nu sunt marcate ca reclame plătite, conform prevederilor legale, și dacă acțiunea este o campanie făcută prin aplicația FameUp.

”Nu am făcut publicitate la candidați”

Singurul care a răspuns mesajelor trimise de ”Adevărul” a fost influencerul Robert Braia, fost concurent la Insula Iubirii 2024.

”Cu referire la acel clip, nu am fost contactat de reprezentanți ai politicienilor. Mi-am exprimat părerea legată de acest subiect si dacă o sa consider să mai adaug ceva în următoarele materiale, nu am să ezit să exprim”, a declarat Robert Braia pentru ”Adevărul”.

Referitor la acuzele conform cărora ar fi vorba de reclame plătite, Robert Braia a precizat: ”Personal, mi se pare normal ca anumite acuze sa fie fondate prin intermediul dovezilor solide, nu doar presupuneri”.

→ Imaginea 1/5: Postare Graurii TikTok alegeri prezidentiale foto TikTok jpg

Influencerul neagă că ar fi primit bani: ”Vreau să spun că mi-am exprimat opinia sincer și dezinteresat in acel video. Nu pot spune ceva ce este în contradicție cu valorile mele. În acel video sunt strict gândurile mele legate de ce mi-aș dori. Acel video l-am facut din convingere, fără a fi obligat”.

În opinia lui Robert Braia, fiecare influencer poate posta sincer ce își dorește, atât timp cât nu există conflicte de interese și atât timp cât își exprimă opinia într-un mod pertinent și logic.

”Sunt gândurile mele. Nu am facut publicitate la partide sau candidați. Nu lucrez cu nici un partid și fie ca cel mai bun și îndrăgit să câștige!”, a mai precizat Robert Braia pentru ”Adevărul”.

Totuși, influencerul a refuzat sǎ spunǎ daca a fost abordat prin intermediul aplicației FameUp.

Iată și textul clipului postat de Robert Braia peTikTok: ”Pe 24 noiembrie sunt alegerile prezidențiale. Sunt 14 candidați, dar nu toți sunt pregătiți pentru a ocupa funcția de președinte. Ne dorim un președinte onest, care n-a fost implicat în scandaluri de corupție, un președinte care are un istoric politic, un președinte care a avut niște realizări proprii care au dus la progresul României. Una dintre calitățile esențiale este de a vorbi perfect limba engleză, de a comunica cu liderii omologi. Trebuie să cântărim bine toate aspectele ca să ne asigurăm de faptul că am ales persoana cea mai competentă pentru a contribui la progresul României. Ne dorim să locuim în țara de care să fim mândri”.

Parlamentul European a adoptat noi reguli de transparență pentru publicitatea politică în februarie 2024. Acestea au ca scop să consolideze integritatea campaniilor electorale și să combată dezinformarea și interferențele străine. Noile reguli stabilesc ca publicitatea politică să fie etichetată în mod clar, permițând cetățenilor să vadă de ce au fost vizați, cine a sponsorizat anunțul, cât a plătit și care sunt alegerile sau referendumurile vizate. În plus, normele interzic sponsorizarea de reclame din afara UE în perioada de trei luni premergătoare alegerilor.