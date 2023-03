Maurice Munteanu, scârbit de reacțiile stârnite de cazul Anei Morodan: „O sfâșie cu plăcere. Are nevoie de ajutor“

Criticul de modă Maurice Munteanu a reacționat vineri printr-o postare publicată pe Facebook după ce Ana Morodan, supranumită „Contesa digitală”, a fost prinsă la volan băută, sub influența drogurilor și cu permisul suspendat.

Maurice Munteanu, care face parte din juriul show-ului „Bravo, ai stil”, a ținut să precizeze încă de la începutul mesajului că „nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok”, se arată în postarea publicată pe Facebook.

În aceeași ordine de idei, fashion editorul revistei Elle România își continuă mesajul spunând că „nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri”.

De asemenea, Maurice Munteanu a afirmat că nu îi ia apărarea Anei Morodan și că aceasta „trebuie să răspundă în fața legii pentru inconștiența de care a dat dovadă”. Acesta a vorbit și despre faptul că cel mai bun prieten al său „este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier. Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă, depresie care m-a făcut să lupt cu abuzul de alcool 10 ani”, a mărturisit fashion editorul revistei Elle.

„Orgoliile și vanitatea te pot îngropa”

În continuare, juratul de la „Bravo, ai stil” a afirmat că el nu se mai confruntă cu această problemă, susținând că „din fericire, prietenii m-au ajutat să trec peste asta. Din fericire, sunt un om puternic și m-am ales pe mine, am știut că asta e singura mea șansă în fața oricărei forme de dependență”.

În plus, Maurice Munteanu a menționat că influencerița trebuie să „descopere, acum, că orgoliile & vanitatea te pot îngropa”.

Totodată, juratul de la „Bravo, ai stil” a vorbit și despre reacția oamenilor, declarând că se simte „scârbit”: „Plăcerea cu care o sfâșie m-a scârbit. Multe dintre comentariile pe care le-am citit acum, ajuns acasă, legate de această femeie, de aspectul ei fizic și de ce ar trebui să pățească, m-au scârbit”.

În încheiere, Maurice Munteanu a afirmat că speră ca Ana Morodan să își dea seama că „are nevoie de ajutor, sper să îl accepte și să iasă învingătoare din lupta cu dependența de alcool. Până nu va distruge o viață nevinovată”.

Ana Morodan, influencer cunoscut din România, a fost reținută miercuri de agenții de la Rutieră, după ce a fost prinsă băută și sub influența drogurilor la volan. Contesa digitală a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și este cercetată în trei dosare penale.