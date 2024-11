Profesor de la SNSPA, despre cursa pentru Cotroceni: Nu m-aș uita la „calitățile” candidaților, nu au așa ceva, dar m-aș uita la anturajul lor

Cătălin Stoica, profesor de sociologie la SNSPA, a explicat pe Facebook metoda pe care o recomandă celor care nu știu pe cine să voteze. Nu m-aș uita la „calitățile” candidaților, nu au așa ceva, dar m-aș uita la anturajul lor, este mesajul sociologului.

Potrivit profesorului, adevărata întrebare este cine îl va însoți pe câștigător la Cotroceni și ce (meniu) se pregătește? Oricum, noi suntem în meniu, este concluzia profesorului.

„EU CU CINE VOTEZ? THE HUNGER GAMES EDITION. M-au întrebat prieteni și prietene cum să voteze (ca să nu…) Dacă ar fi să mă urnesc și eu spre urne, clar NU m-aș uita la „calitățile” candidaților. Ce calități? Bacul luat la limită? Meme-uri pe TikTok? Faptul că au reușit să vorbească 5 minute fără să comită o gafă monumentală? LOL, next. Politicile socio-economice? Să fim serioși, stânga la noi e o glumă: e centru-dreapta, iar la (centru-)dreapta e deja un festival cu scena aglomerată -- cetățeni pro-business, anti-săraci, pro-privatizarea sănătății și a educației, pro-austeritate (însă doar pentru amărășteni) ș.a.m.d. Ați prins ideea. (Desigur, mai ai și extrema dreaptă dar acolo trebuie să întrebăm: Ce se întâmplă, doctore?)”, a explicat Cătălin Stoica, pe rețeaua de socializare.

Profesorul susține că are câteva criterii „magice” care îi arată câte hiene are în jur fiecare candidat

„Deci, cum aș alege? Simplu: m-aș uita la anturaj. La hienele care roiesc în jurul lor. Fiecare candidat vine cu gașca lui de prădători, doar că ăștia vin împachetați frumos, cu fundițe și CV-uri <respectabile>: oameni din elita culturală, jurnaliști și analiști <independenți>, academicieni, rectori, ex-vedete reinventate, influenceri, magnați de succes (dar pe banii cui succesul?), ONG-isti <apolitici> și păpușarii tuturor din servicii. Adică da, the whole crew. Și aici intră în joc criteriile mele magice:

1. Câte hiene are fiecare în haită? Care are mai multe? Care are mai puține? Ochiometric, zic.

2. Cât de feroce sunt? Adică cine rupe mai mult, mai repede și mai fără scrupule. Cine mușcă, cine devorează, cine lasă doar oase. Tot ochiometric, zic, dar și mai pă feeling, așa”.

În plus, specialistul le recomandă votanților să stabilească ce meniu au pregătit „hienele” din jurul candidaților.

„Așa că eu nu mi-aș mai bate capul cu întrebări naive de genul <e candidatul X decent?> sau „poate Y e mai puțin rău”. The real question is: cine îl va însoți pe câștigător la Cotroceni și ce (meniu) se pregătește? Că la Cotroceni nu se țin doar discursuri, se țin și ospețe. Și ghiciți cine e la masă și cine e pe masă? Mai ales, CINE E în meniu? Exact! NOI suntem în meniu. Welcome to the food chain (for us), lower levels! Așa aș proceda, repet, dacă m-aș duce la vot duminică. S-ar putea însă să ma duc doar la Auchan și Penny, că mai mult nu îmi permit. La Mega-Image e deja ca o excursie în Dubai. Dacă îmi rămân bani, bag și un bilet la loto deși tocmai ce s-a câștigat premiul cel mare la 6 din 49”, a adăugat profesorul Cătălin Stoica.

La final, profesorul oferă o explicație despre calitățile candidaților.

„Aici ne putem înșela mai lesne, fugind, adică, după fentă, întrucât e vorba de percepțiile noastre cu privire la aceste calități, percepții care sunt de multe ori proiecții ale unei gândiri deziderative (wishful thinking). Vezi cazul lui Klaus Iohannis”, a precizat Cătălin Stoica.