Naționalizări și impozitări diferite, măsurile autoritare propuse de Calin Georgescu. Cum îl contrazic specialiștii

Într-un interviu pentru Politico, Călin Georgescu a vorbit despre impozitarea diferită a firmelor, în funcție de naționalitate, dar și despre naționalizarea resurselor țării.

Potritiv planului elaborat de Călin Georgescu, intitulat „Hrană, Apă, Energie”, promovează idei precum distributism, producție locală, și spiritualitate, idei care intră în contradicție cu valorile europene.

„Ce înseamnă corporațiile astea care vin în România? Bine, e de înțeles acest lucru. Dar impozitarea trebuie făcute pe venit, nu pe profit, ca să poți să-l ascunzi sau să-l aduci pe minus. Impozitezi pe profit antreprenorul român, companiile românești, și acelea eșalonat și etapizat.”, declară candidatul la prezidențiale.

Radu Burnete, director executiv al Federației Patronale Concordia explică că toate companiile din România sunt românești, însă sunt deținute de entități străine.

„Nu poate exista o impozitare pe companie românescă sau companie străină. Dacă ai încercat să faci lucrul ăsta, de ce ai descuraja venirea în România a companiilor străine? Companiile astea au adus zeci de miliarde în țara asta, angajează peste 1.000.000 de oameni și fără ele nu am fi avut economia pe care o avem astăzi. Dacă noi nu ne-am fi integrat în Uniunea Europeană și nu am fi avut aceste investiții străine, veniturile românilor am fi fost cu 60-70% mai mai mici.”, explică acesta, potrivit Digi24.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA spune despre aceste idei că sunt în contradicție cu Uniunea Europeană și că în nici o țară democrată nu se întâmplă asemenea lucruri.

De asemenea, candidatul promovează și ideea de a condiționa investițiile străine de parteneriatul cu statul român sau o companie românească, care să dețină 51% din acțiuni.

„Statul sau orice antreprenor român, când are un parteneriat internațional, va fi în favoarea antreprenorului român și în favoarea statului român”, explică Călin Georgescu.

Nu în ultimul rând, Georgescu a vorbit atât la Politico, cât și în câteva materiale de pe TikTok despre naționalizarea resurselor României.

„Resursele țării, dacă le nationalizezi și le exploatezi singur, nu ai nevoie de niciun cent de la Uniunea Europeană… înțelegeți ce vă spun? De niciun cent”, a afirmat acesta.

Totuși, Adrian Codîrlașu, președinte CFA susține că în acest fel a ajuns și Venezuela în stare de criză, deși are una din cele mai mari resurse de hidrocarburi. Economia Venezuelei s-a contract cu 80% intr-un deceniu, populatia s-a confruntat cu hiperinflație, iar rata de sărăcie a urcat la 82%.