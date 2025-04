Mii de conturi TikTok care îl susțineau pe Călin Georgescu fac acum propagandă pro-Putin. Ce spune vicepreședintele CNA

De aproximativ o săptămână, a explodat numărul conturilor de pe TikTok care fac propagandă pro-Vladimir Putin și pro-Rusia. Până acum au fost identificate câteva mii astfel de conturi.

Conform unei investigații a jurnaliștilor de la Hotnews.ro, toate aceste conturi sunt pretins adresate de către Vladimir Putin, având texte-tipar în română de tipul: „Oare câți dintre voi mă vreți ca președinte al României?” / „România este un stat dictatorial care urmează ordinele Uniunii Europene. Va trebui să-i eliberez” / „Dacă Rusia atacă Europa, voi lupa pentru Rusia” sau „Dacă Rusia atacă Europa, voi lupa pentru Rusia”.

O primă noutate privind acest tipar de propagandă pe TikTok ar fi acela că „Putin” se adresează direct românilor.

Iar a doua noutate ar fi aceea că așa-zisul Putin de pe TikTok invocă în mesaje un viitor război între Rusia și Uniunea Europeană.

O parte dintre conturi se numără printre cele care anul trecut și la începutul acestui an au făcut propagandă masivă pro-Călin Georgescu. Alte conturi TikTok cu mesaje fățișe pro-Rusia și pro-Putin îmbină mesajele în favoarea liderului de la Kremlin cu mesaje anti-sistem.

„Sunt postări ce conțin elemente de dezinformare gravă”

„În ultimile două zile, în platforma noastră au intrat deja sesizări exact cu privire la acest tip de conținut la care faceți referire. Nu știu să vă spun în acest moment câte sunt, fiindcă, de exemplu, ieri am primit aproape 80 de sesizări. Am identificat până acum zeci de conturi TikTok cu mesaje în română pro-Putin și pro-Rusia. Colegii mei și cu mine îi ajutăm pe cei de la monitorizare și intrăm în petiții, astfel încât să vedem care sunt cele cu conținut de dezinformare gravă, așa cum sunt acestea, și cu potențial de viralizare foarte mare. Facem acest lucru, această preverificare o facem tocmai ca să putem să acționăm rapid în legătură cu conținutul ce chiar necesită o acțiune rapidă. Deci, avem o bună parte din acest tip de conținut în lucru deja. Sunt postări care nu au un conținut ilegal, au fotografia lui Putin, dar nu au un conținut efectiv ilegal, adică nu îndeamnă sau nu dezinformează. Sunt altele, în schimb, care conțin elemente de dezinformare gravă, respectiv faptul că este iminentă intrarea României în război. Am văzut mai multe astfel de postări. Deocamdată nu a fost blocat vreun astfel de cont”, a declarat pentru „Adevărul” Valentin Jucan, vicepreședintele al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

Acesta mai spune că în perioada următoare vor fi sesizați și cei de la TikTok. Ce vor conține sesizările? „Va fi descris conținutul, de ce acel conținut este considerat a fi ilegal, justificarea gravității și aici trebuie inclusă partea de răspândire sistemică și faptul că un anumit conținut ilegal este prezentat într-un context anume”.

„Și aici nu mă refer la contextul social sau de țară, ci mă refer la contextul fluxului în interiorul platformei. De exemplu noi astăzi am avut tot așa un set care dacă scoteai un element era ilegal în sensul de dezinformare, dar era dezinformare și mai gravă urmărind fluxul în care el era introdus, adică șirul de postări într-un anumit cont. Și atunci noi explicăm asta în decizia noastră, indicând ulterior platformei în decizie cum anume să acționeze. Dacă este suficient ca platforma să verifice termenii și condițiile sau dacă noi indicăm și obligația de a elimina. Acest document, acest ordin de eliminare în cazul platformei TikTok poate să conțină până la 200 de linkuri”, adaugă Valentin Jucan.

„Adevărul” a cerut puncte de vedere oficiale și de la SRI, SIE și Poliția Română privind conturile de TikTok cu mesaje pro-Putin sau pro-Rusia în limba română, însă nu a primit răspunsuri până la ora redactării acestui articol.