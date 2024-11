Elena Lasconi la Adevărul Live: „Am vândut și biscuiți, am fost inclusiv vânzătoare de piese auto”

Invitată la Adevărul Live, Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a vorbit și despre perioada profesională ce lipsește din CV-ul său, perioadă în care a lucrat cu deputatul Ioan Timiș, pe atunci membru PD.

Elena Lasconi a declarat la Adevărul Live că a început să lucreze de la vârsta de 18 ani.

”Nu am ascuns niciodată lucruri legate de cariera mea. Am vândut și biscuiți, am fost inclusiv vânzătoare de piese auto, am avut inclusiv un magazin împreună cu prietenii mei care sunt plecați acum în America și care îmi spuneau că dacă aș fi plecat și eu aș fi fost multimilionară acum, pentru că muncesc foarte mult și sunt o persoană serioasă”, a precizat Elena Lasconi.

Candidata USR la alegerile prezidențiale a făcut referire în cadrul interviului acordat la Adevărul Live și la perioada în care a lucrat pentru politicianul Ioan Timiș.

”Am fost și șefă de cabinet a deputatului Ioan Timiș până când el a intrat în PSD. Pe atunci era membru în Partidul Democrat. Am văzut un anunț că se dădea un concurs chiar la parterul blocului unde locuiam eu, aveam pe atunci vreo 22 de ani. La cabinetul parlamentar din Hațeg așteptam oamenii care veneau cu probleme și luam notițe. Și în momentul în care deputatul venea acasă făceam audiențe și îi anunțam pe oameni. Nu am făcut politică, doar îmi făceam treaba. A fost o perioadă foarte interesantă, din care am învățat multe și mă bucur că am avut această șansă”, a mai declarat Elena Lasconi la Adevărul Live.

Elena Lasconi a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la Pro TV, nu mai puțin de 24 de ani, în perioada 1995-2019, fiind iniţial prezentator şi corespondent al postului de la Deva. În 1999

a ajuns la PRO TV Bucureşti, unde a fost prezentator la Ştirile PRO TV de dimineaţă şi prânz. Ulterior, Elena Lasconi a fost corespondent special şi de război, mergând inclusiv în Afganistan pentru reportaje speciale.

A plecat de la Pro TV la finalul lui 2019, alegând ulterior să intre în politică și câștigând două mandate de primar al orașului Câmpulung Muscel.