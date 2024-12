Elena Lasconi: Nu îi cunosc pe domnul Coldea, pe doamna Kovesi, nu voi veni cu oamenii trecutului

Lasconi a spus în cadrul interviului de la Antena 3 CNN că nu nici măcar nu se cunoaște cu Laura Codruța Kovesi și nu are de gând să o readucă la DNA.

Elena Lasconi, președinta USR, a declarat marți seară la Antena 3 CNN că în cazul în care va ajunge președinte al României nu o va aduce înapoi pe Laura Codruța Kovesi la DNA:

”Vreau să știți un lucru: eu am avut multe plângeri penale, am fost tracasată și atacată în ăștia 4 ani de când sunt primar. Nu îi cunosc pe domnul Coldea, pe doamna Kovesi, nu am discutat cu ei. În niciun caz nu voi veni cu oamenii trecutului. Eu încerc să iau tot ce este bun de la foștii președinți ai României. Este o minciună, este o manipulare că voi aduce oamenii sistemului înapoi”, a spus Elena Lasconi, la Antena3CNN.

Laura Codruța Kovesi a fost demisǎ de la conducerea DNA în timpul guvernării PSD, de Tudorel Toader, ministru al Justiției la acea vreme. În aceeași perioadǎ, pe fondul discuțiilor despre intervenții ale SRI în dosarele DNA, Florian Coldea, prim-adjunct al șefului SRI a trecut în rezervǎ. În cursul acestui an, DNA l-a pus sub control judiciar pe Florian Coldea pentru o tentativǎ de implicare într-un dosar penal.