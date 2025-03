Elena Lasconi atrage atenția instituțiilor statului că Pisaroglu foloseşte aceeaşi metodă ca Georgescu. „Să nu avem un alt candidat care vine pe sub radar”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, afirmă că echipa sa de comunicare a constatat că mesajele fostului consultant al lui Călin Georgescu Anton Pisaroglu, care şi-a anunţat recent intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al României, au un număr foarte mare de vizualizări, număr care este ”inexplicabil”.

Elena Lasconi a afirmat că, pentru alegerile prezidenţiale de anul acesta, instituţiile abilitate trebuie să fie ”mai precaute”, pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat la scrutinul prezidenţial de la finalul lui 2024.

Întrebată, vineri seară, la Digi 24, dacă are certitudinea că alegerile vor fi libere şi neinfluenţate, Lasconi a răspuns negativ., scrie news.ro.

”Nu. Ştiţi de ce? Pentru că în momentul ăsta există un alt candidat, care înţeleg că ar fi şi lucrat cu domnul Georgescu, care se pare că foloseşte aceeaşi metodă. Pentru că eu am filmuleţe făcute de când am început campania - nu aveam un cont de TikTok înainte - şi văd că acolo se întâmplă vizualizări, sute de mii de vizualizări. (...) Colegii mei urmăresc mai îndeaproape (şi au constatat – n.r.) că în ultima perioadă există foarte multe vizualizări, inexplicabile pentru echipa de comunicare cu care lucrez. De aceea vreau să rog foarte mult instituţiile statului să fie cu ochii... să nu avem un alt candidat care, la fel, vine pe sub radar”, a afirmat Elena Lasconi.

Ea a amintit că, încă de anul trecut, a fost primul politician care a atras atenţia asupra faptului că în campanie se folosesc ferme de boţi şi de troli. Întrebată dacă, în opinia sa, reţeaua de socializare TikTok ar trebui suspendată pe perioada campaniei electorale în România, Lasconi a răspuns că ştie că există soluţii tehnice pentru a combate manipularea pe TikTok, dar, dacă acest lucru nu se poate implementa, ”să se închidă pe perioada campaniei electorale şi după aia să-i dai din nou drumul”.

”Eu sunt pentru libertatea de exprimare, dar dacă instituţiile nu ne asigură - şi înţeleg de la domnul Bolojan că peste două săptămâni va avea loc un CSAT, nu am văzut să se spună ceva de alegeri, ci doar dacă aflăm ceva în plus faţă de anularea alegerilor de anul trecut, dar eu cred că o să se discute şi despre asigurările astea, să avem nişte asigurări, că pe 4 mai vom avea alegeri libere şi corecte - dacă ei nu sunt în stare să facă asta, pentru că avem aceiaşi directori, aceiaşi şefi, nu s-a schimbat absolut nimic, atunci să le spună şi cred că ar fi o idee înţeleaptă chiar să se închidă pe perioada campaniei electorale şi după aia să-i dai din nou drumul. Dar nu sunt pentru asta, pentru că înţeleg că există, din punct de vedere tehnic, o soluţie ca fake news-ul să nu mai zburde pe TikTok şi manipularea”, a răspuns Elena Lasconi.