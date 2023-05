Ana Ularu, de la seriale cu spioni, la rolul de mamă și viața de familie. „Când unul lucrează, celălalt are grijă de copil“

Invitată la Adevărul live, Ana Ularu, una dintre cele mai talentate și mai bine cotate actrițe din România, a vorbit despre cariera sa de succes, dar despre viața de familie.

Două producții internaționale de succes o au în distribuție pe talentata actriță Ana Ularu: serialul „The Power“, de pe platforma Amazon Prime (lasat în martie), și „Spy/Master“, un serial despre spioni și Ceaușescu, serie care va avea premiera internațională la HBO Max, pe 19 mai.

Acestea sunt doar ultimele noutăți din bogatul palmares al Anei Ularu, care are în CV peste 50 de filme și seriale românești și străine, în care a jucat alături de unii dintre cei mai mari actori ai lumii: Tom Hanks, Keanu Reeves, Bradley Cooper, Jeremy Irons etc.

Cum și-a construit o carieră internațională, care sunt proiectele viitoare, în ce piese de teatru o putem vedea, ce crede despre noul val al cinematografiei românești, cum găsește echilibrul între viața de familie și cea profesională, despre toate acestea Ana Ularu a vorbit la Adevărul Live.

Despre serialul „Spy/Master“, de la HBO Max.

„Eu cred că fascinația pentru Războiul Rece nu va înceta niciodată, tot ce se întâmpla în spatele Cortinei de fier încă reprezintă o sursă «suculentă» de povești chiar și pentru Hollywood. Și mă bucur că și noi am reușit să spunem o poveste cu această tematică, fără să «propovăduim» nimic, fără să spunem cât de rău era în perioada aceea, fără să călcăm în tropii deja foarte folosiți. Este un serial despre Războiul Rece, bazat, la modul îndepărtat, pe povestea dezertării lui Ion Pacepa, în anii ʼ70. Dar aici încetează orice asemănare. E un serial cu spioni, cu urmăriri de mașini, cu împușcături, cu gadgeturi micuțe strecurate în buzunare, cu tot felul de lucruri care ne fascinează pe toți. Se intră într-o zonă a elitelor perioadei respective și se dezvăluie niște secrete despre cum trăia acel 1% care conducea țara. În timp ce românul de rând se așeza la coadă să prindă ulei, vedem cum se plimbau cravatele Chanel, la nivel înalt“, a povestit Ularu despre serialul „Spy/Master“.

Despre schimbarea de direcție în cinematografia românească, în ultimul an

„Remarc o oarecare schimbare în stilistică, în tipul de joc, lucru care pe mine mă bucură ca spectator. Pentru că e mult mai recognoscibil, real, conturat să văd un personaj român gesticulând și făcând toate lucrurile astea, pe care noi le recunoaștem. Eu, spectatorul, sunt fericită de toate aceste momente ale cinematografiei românești, pentru că simt că e nevoie de toate, de curent și contracurent, e nevoie să negăm ceea ce au făcut cei de dinaintea noastră, ca să putem reinventa roata“.

Despre noul val de comedii românești, cu succes la box-office

„Eu cred că e loc pentru toată lumea și atât timp cât nu a venit cineva să-ți dea în cap și să-ți fure banii ca să-și facă filmul cu înjurături nu ai de ce să te plângi. Dacă vrei să boicotezi, nu cumpăra bilet. Dacă vrei să ajuți alt tip de cinematografie, cumpără bilet acolo. Crezi foarte mult într-un anumit tip de cinematografie? Raliază-ți trupele și mergeți să vedeți tipul acela de cinematografie! Nu puteți să vă plângeți că există ceva pe care să-l considerați jignitor, dar, în același timp, la filmul românesc de artă să fie cinci spectatori în sală. Pentru că sunt mai mult de cinci oameni revoltați că există filmul acela cu înjurături“.

Despre familie, viața de părinte și fiica sa, în vârstă de doi ani

„Am făcut tot ce am putut mai bine și ce am crezut de cuviință. Ne creștem copilul (Ana și soțul ei, actorul german Marc Rissmann – n.r.) cu foarte mare iubire și cu foarte mare atenție pentru nevoile lui, avem foarte mare grijă ca ea să fie prioritatea absolută și să nu aibă niciodată senzația că altceva primează. Și, între timp, ne facem și meseria, pentru că din asta trăim. Când nu avem perioade cu filmări, într-o zi obișnuită mergem în parc câteva ore, apoi urmează somnul de după-amiază, iar pentru noi cafele ici și colo, puțină boemie, muzică... Ne încărcăm foarte mult în aceste zile de pauză. Când avem filmări, merge cu noi întotdeauna. Încercăm să mergem împreună peste tot, chit că ne costă timp, bani, tot... Încercăm să menținem familia împreună. Iar pe platou, când unul dintre noi lucrează, celălalt are grijă de copil“.