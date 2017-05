Ce înseamnă Internet of Things pentru companiile din România

Imaginaţi-vă un frigider care în mod automat comandă mâncare. Sau un expresor care ştie când ai nevoie de următoarea porţie de cafea. Cum ar fi să îmbraci un tricou care îţi măsoară ritmul cardiac şi temperatura corpului şi care poate trimite alerte către Salvare atungi când ţi se întâmplă ceva grav în timpul unui antrenament în parc? Toate acestea au început deja să se întâmple.

Pentru a ne face o părere despre amploarea pe care acest domeniu o va lua în anii următori este suficient să ne uităm la un studiu realizat de Intel. Conform acestuia, dacă în 2015 existau 15 miliarde de dispozitive din sfera Internet of Things, până în 2020 numărul acestora va ajunge la 200 de miliarde.

Domeniile în care se vor regăsi cele mai multe device-uri conectate la internet sunt business şi sănătate, unde se vor concentra aproximativ 40% respectiv 30% din întreaga industrie. Retail-ul , securitatea şi transporturile sunt alte domenii care vor influenţate de IoT.

Despre prezentul şi viitorul IoT s-a discutat în cadrul IoT Fest din Bucureşti, din 13 mai, susţinut de Telekom Romania şi de hub:raum Cracovia. Evenimentul a atras mai mulţi participanţi din zona specialiştior IoT, startupuri, companii şi studenţii din domenii IT, hardware geeks şi oricine a dorit să înveţe despre Internet of Things. Pe scurt IoT Fest a fost locul perfect pentru a face schimb de experienţe, informaţii şi viziune despre dezvoltarea afacerilor din domeniul Internet of Things.