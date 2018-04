VIDEO Cristiano Ronaldo i-a cerut scuze lui Buffon la finalul partidei de la Madrid

La finalul jocului, în timp ce Buffon îşi striga furia la microfonului unei televiziuni, Ronaldo a mers la el şi i-a spus: „Perdona“, iar cei doi s-au îmbrăţişat.

Pe de altă parte, portarul italian, eliminat pentru proteste, a pus la zid prestaţia arbitrului Michael Olivier. "Sunt foarte mândru că fac parte din această echipă. Am realizat ceva incredibil, deşi eram într-o situaţie imposibilă. Ultima acţiune? Arbitrul a fluierat un fault pe care doar el l-a văzut. El nu are inimă, are în loc de inimă un coş de gunoi. Dacă nu ai personalitate şi curaj, atunci du-te în tribune şi urmăreşte meciul alături de soţie cu un Sprite şi chipsuri. Este nevoie de o anumită sensibilitate pentru a înţelege importanţa anumitor momente în teren", a declarat Buffon, după meciul de la Madrid.