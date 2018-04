Victoria Azarenka, blocată în SUA din cauza luptei pentru custodia fiului ei, poate părăsi teritoriul american

Victoria Azarenka nu a mai jucat decât la Indian Wells şi Miami, însă, luni, ea a obţinut dreptul de a părăsi teritorul american.

Sportiva din Belarus va participa la turneul de la Madrid, începând cu 7 mai.

Ea a postat o fotografie pe Twiitter alături de fiu ei: "Aventurile lui mami şi Leo încep. Europa, venim. Prima oprire la Madrid".

Mommy and Leo’s adventures begin 😁 Europe here we come 🙌🏻 first stop 🇪🇸 see you in Madrid ✌🏻👩‍👦👶🏼🦁❤️ pic.twitter.com/9WzUDj7Crx