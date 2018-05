Vârsta e doar o cifră: Timp impresionant scos de cel mai rapid semimaratonist din România la aproape 60 de ani

În 2017, la 57 de ani, la Semimaratonul Bucureşti, Ştefan Chiochină alerga 1 oră şi 19 minute, devenind astfel cel mai rapid român pe această distanţă la categoria sa de vârstă, peste 55 de ani (a terminat pe locul 21).





”Acest record naţional este o satisfacţie personală, arată că nu m-am pregătit degeaba, îmi spune că încă mai pot face ceva. Sper ca la următoarea cursă de semimaraton să pot fugi sub 1 oră şi 18 minute”, a declarat Ciochină.





În tinereţe a fost semifondist





Brăileanul a început sportul în timpul şcolii generale, când făcea ori atletism, ori fotbal. S-a lăsat o perioadă, dar ajungând în Capitală, s-a apucat iar, de data asta la Dinamo, iar mai apoi la clubul IMGB. ”Făceam 1.500 m şi 3.000 m sală. Din când în când, şi 5.000 m. 10.000 m nu am alergat niciodată, acolo deja e alt antrenament, altă treabă şi consider că nu trebuie să amesteci probele. Şi acum văd că sunt sportivi care aleargă de la 1.500 m până la maraton şi nu înţeleg de ce, nu ar trebui să faci toate probele pentru că nu vei excela la nimic. Nici să faci maraton după maraton nu cred că e bine, organismul se va distruge până la urmă, intervine uzura, articulaţiile vor avea probleme etc”, povesteşte Ciochină, antrenor de atletism cu patalama la mână. Sportivul Master a alergat când era tânăr, de curiozitate, şi un maraton şi un semimaraton, după pregătirea de iarnă. ”Am făcut 2 ore şi 29 de minute la maraton, iar semi-ul l-am terminat în 66 minute şi 9 secunde”, adaugă sportivul care are ca PB-uri, 3 minute şi 46 de secunde pe 1.500 m, 8 minute şi 14 secunde în sală la 3.000 m şi 14 minute şi 12 secunde la 5.000 de metri.





După ce şi-a încheiat cariera sportivă nu a mai alergat, până acum cinci ani când l-au îndemnat prietenii să se reapuce. ”La vârsta mea, cred că rămân la semimaraton ca distanţă maximă. Viteza, orice am vrea, orice am face, orice am zice, se pierde cu vârsta, calităţile motrice se pierd şi ele, este ca la o maşină cu limitator”, ne spune sportivul care se antrenează singur şi care nu a avut accidentări majore în cariera sa.





De la 700 km, la 350 de km pe lună





Ştefan Ciochină nu se mai antrenează ca pe vremuri, şi-a înjumătăţit distanţa pe care o realizează lunar. ”Obişnuiam să fac două antrenamente pe zi, mai puţin duminică, aveam doar unul. Adunam 600-700 km pe lună. Acum, e altceva, am doar undeva la peste 350 km pe lună. Fac de toate! Bucăţi, fartlek, dealuri, astea nu lipsesc!”, explică atletul care crede că nu numai kilometrajul şi viteza sunt altele odată cu înaintarea în vârstă ci şi felul cum trebuie făcută încălzirea: ”Trebuie să fim mai atenţi pentru că nu mai suntem elastici ca în tinereţe. O să alerg mereu. Dacă voi trăi 100 de ani, vreau să alerg cât pot de tare şi la 100 de ani. Important e să fiu sănătos”.





