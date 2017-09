Simona Halep: „Mai am doar un obiectiv anul acesta: să ajung pe locul unu! E în mintea mea în fiecare zi!“

De data aceasta, nu depinde doar de Simona să ajungă pe locul unu WTA, ci şi de rezultatele pe care le va obţine Garbine Muguruza, actualul lider al ierarhiei feminine.

După o lună de pauză, Simona Halep revine în circuitul feminin cu un antrenor nou în staff, Andrei Pavel. „Secundul“ lui Darren Cahill a ajutat-o pe Halep în această perioadă să îşi menţină tonusul şi să atace cu multă încredere ultima parte a sezonului, compusă din trei întreceri: Wuhan (24-30 septembrie), Beijing (30 septembrie – 8 octombrie) şi Turneul Campioanelor de la Singapore (22-29 octombrie).

În general, Simona nu a strălucit în Asia pe final de an, cu excepţia lui 2014, când a jucat finala de la Singapore împotriva Serenei Williams, plus o semifinală la Wuhan în ediţia 2016. Această ultimă performanţă o aduce acum pe Simona în postura de a fi nevoită să apere o „zestre“ de 350 de puncte, cele mai multe în comparaţie cu vecinele ei de clasament. În plus, Garbine Muguruza a jucat şi la Tokyo săptămâna trecută şi, mergând pând în semifinale, unde a fost zdrobită de Caroline Wozniacki (6-2, 6-0), a mărit distanţa de la 65 la 150 de puncte faţă de Simona Halep.

Cum tenismena din Spania nu are multe puncte de apărat la Wuhan, doar 60, jucătoarea noastră trebuie să obţină un rezultat mare, adică să câştige trofeul, iar Muguruza să se oprească în semifinale sau mai devreme. Mai sunt, desigur, şi alte scenarii care o pot trimite pe Halep în fotoliul de lider, însă toate se bazează pe o eliminare cât mai rapidă a Garbinei din acest turneu şi o prezenţă a Simonei în finală cel puţin. „Mai am un obiectiv anul acesta, să devin numărul 1 mondial, ştiu că sunt aproape, dar departe în acelaşi timp, ştiu că trebuie să câştig ceva ca să ajung acolo. Încerc să nu mă gândesc la rezultate şi la acest obiectiv, dar bineînţeles că e în mintea mea în fiecare zi şi lucrez pentru asta din greu", a declarat Halep pentru site-ul oficial al WTA.

Şi-a ales adversarele cu mâna ei

Simona Halep, locul 2 mondial, va evolua direct în turul doi la Wuhan, unde o va întâlni pe învingătoarea din meciul Daria Kasatkina - Alison Riske. Rusoaica Daria Kasatkina este locul 32 mondial, iar americanca Alison Riske este pe poziţia 49-a. Halep conduce 2-0 în meciurile directe cu Daria Kasatkina şi are 1-0 cu Alison Riske. Apoi, în optimi, ar urma Anastasia Sevastova (18 WTA) sau Ekaterina Makarova (locul 35 WTA), după care în sferturi ar putea da peste Dominika Cibulkova (9 WTA). În semifinale, dacă se respectă calculele hârtiei, Halep va juca împotriva Carolinei Wozniacki (6 WTA), iar în finală cu liderul la zi al tenisului feminin, Garbine Muguruza. Simona şi-a ales „cu mâna“ adversarele, fiind invitată de organizatori să să efectueze tragerea la sorţi. Ea a mers în China alături de mama ei şi s-a întlnit în avion cu trei rusoaice, Svetlana Kuzneţova, Elena Vesnina şi Ekaterina Makarova, moment prielnic pentru un selfie la înălţime.

Clasamentul WTA la zi

1.Garbine Muguruza 6115 pct

2. Simona Halep 5965

3. Elina Svitolina 5640

4. Karolina Pliskova 5520

5. Venus Williams 4756

Câte puncte se acordă la Wuhan

Câştigătoare 900

Finalistă 585

Semifinalistă 350

Sfertfinalistă 190

Câte puncte au de apărat...

Simona Halep 350

Karlina Pliskova 105

Venus Williams 105

Garbine Muguruza 60

Elina Svitolina 60